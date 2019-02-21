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Все про:учения (2006) Десантно-штурмовые войска (38)

 Украинские воины в зоне ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8. ВИДЕО

Украинские десантники провели учения в зоне ООС и совершили ночные прыжки с вертолета Ми-8.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил, учебные прыжки совершались в условиях, максимально приближенных к боевым, в полном снаряжении и с оружием.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В масштабных учениях ВСУ на Азове приняли участие корабли, авиация и артиллерия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3112938
 
   
 Топ комментарии
 
ДШВ бейте этих окупантов, чем больше тем лучше, этих орков. Слава ДШВ!!!
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Росия это зомбированная пропаганда которую надо искоренять с голов людей
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саблич зеньки протри Украинские воины в зоне ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8 - Цензор.НЕТ 1418
наши прыгали, а не кацапы
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Нічні стрибки це добре, але з увімкненими ліхтарями ніби не стрибають, потрібні прилади нічного бачення! Хоча як для першого тренувального разу - нормально. В подальшому потрібна нормальна екіпіровка, для висотних затяжних нічних стрибків за лінію фронту чи за лінію кордону! Потрібні нормальні шоломи, киснева апаратура, навігаційні прилади, ******* парашути, ПНБ та ******* легка автоматична зброя для десанту. Окремо хочеться сказати про потребу відпрацювання нічного десантування з невеликої висоти по канату на дах будинку, на портові споруди, на судна та кораблі. Гелікоптер взагалі не має жодних приладів для нічної роботи, ані ПНБ ані тепловізорів, а міноборони не знає куди витратити мільярди гривень в кінці року!
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ты сепар что ли Ваня?
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Росия это зомбированная пропаганда которую надо искоренять с голов людей
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зачем прыгать с вертолета?
если он предназначен для того чтобы с него не прыгали

а максимум спускались
колхоз Украинские воины в зоне проведения ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8 - Цензор.НЕТ 8530
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аргументируй
смотрю ты в теме
и должен знать что десантура прыгает с вертушек
от безнадеги ( точнее от безденежья) и отсутствия аэродромов
чем занималась та же 25-ка до 2014
давай расскажи зачем кому то прыгать с парашютом
еще и ночью
ЗАЧЕМ?
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Тхор, хочешь казаться умным? просто молчи. Українські воїни в зоні ООС провели навчання з нічного десантування з вертольотів Мі-8 - Цензор.НЕТ 5352

Для тебя.
аэромобильные подразделения, части и соединения десантируются, как правило, на вертолётах и действуют совместно с ними, но все они готовятся для ведения боев, боевых, десантно-штурмовых, рейдовых, антитеррористических и миротворческих действий и могут десантироваться парашютным, посадочным и комбинированным способом вертолётами и самолётами в зависимости от поставленных боевых задач и условий обстановки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Не пытайся упоротому ватнику что-то объяснить. Бесполезно.
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я тебя услышал
ты оказывается *********
а я подумал в теме
извини
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у меня наземные, но прыгал 4 раза с Ан2. думаю с вертолета потому что удобней, подразделению легче собраться, вертолет ночью не везде может спуститься на нужную высоту.
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ок
давай разовьём мысль дальше
ты согласен что в вертушку
а там полюбасу ми-8 других у нас нет
годных для десантирования
влезет максимум дрг
далее мы привязываемся к тому шо маемо
вертушка сильно шумит ... и ночью тоже)
не проще и полезнее пройти ноль ночью каким то иным способом?) + если ты прыгал то понимаешь что риски при прыжке ночью повышаются в разы
вопрос зачем было делать то что в реальных боевых условиях практически никогда не пригодится? чтобы ноев с полтораком отчитались о мегаучених которые никому накуй не нужны?)
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Я еще таких идиотов ватных, как ты, не видел Українські воїни в зоні ООС провели навчання з нічного десантування з вертольотів Мі-8 - Цензор.НЕТ 6719 Українські воїни в зоні ООС провели навчання з нічного десантування з вертольотів Мі-8 - Цензор.НЕТ 6719
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да ты походу вообще ничего не видел)
срака шакаладная)))
ответь на один вопрос:
зачем сбрасывать людей ночью с парашютом в зоне ООС?)
только перед тем как отвечать
включи смой мозжечок, если он у тебя есть?)
псы. такие говноновости для сахарной ваты как раз и предназначены
можешь хавать причмокивая Українські воїни в зоні ООС провели навчання з нічного десантування з вертольотів Мі-8 - Цензор.НЕТ 3164
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Много ошибок. Ключевая, это свет
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очередной обсервер от главнокомандующего
срочно нужны новости об армии
которую он лично построил , практически на свои сбережения
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В боевых условиях только дурак рискнет включить свет. И они это понимают.
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в боевых условиях они бы не включили)
а тут включили, потому шо иначе фоты не получились бы секретных учений)
правильно катенок?)))
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А че не с аваковских французских "Айфонов"?
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ДШВ бейте этих окупантов, чем больше тем лучше, этих орков. Слава ДШВ!!!
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Шикарно! Молодцы ребята! Наша гордость!!!!
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Як завжди у коментах перепис дебілів. Українські воїни в зоні ООС провели навчання з нічного десантування з вертольотів Мі-8 - Цензор.НЕТ 9286
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привет Мики)
давно тебя не было видно)))
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ДШВ всегда готови дать *****...у кацапам. Слава Украине!!!!
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Военные воюют всегда ,даже когда нет войны , а во время войны их работа просто становиться тяжелее в 100 раз.
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Совершать прыжки можно только тогда, когда нет ПВО вообще ...Даже во времена дедовоевалов это считалось стремным делом....И была такая штука как планерное десантирование..планер не слышно и практически не видно для ПВО....кстати его можно заменить управляемыми парашютными системами, но тогда уже подготовка бойца резко усложнится...
Можно еще и по тросу спустить, для десанта это немного безопасней, но это сложнее чем с куполом
А можно как Назаров отправить полный борт Ил-76 на убой
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Совершать прыжки можно только тогда, когда нет ПВО вообще .

ПВО нет тогда, когда накануне прыжков по ней пройдется например "Вільха".
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Или апач по иглоносцам (ищи работу по талибам там есть видео где покойник пытался с ПЗРК спрятаться и выстрелить) ...ну у нас к сожалению нет таких вертушек...
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жаль что нет возможности проверить вильху по с400 в той же сирии.. например
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С400, даже если она С863 с половиной, вроде бы не предназначена бороться с артиллерией.
Поэтому без разницы были или не были среди целей на полигоне какие-нибудь С, важно то, попадает снаряд или нет в ту точку в которую и хотели попасть. Любая РЛС ПВО является, так или иначе, активной и поэтому засекается, как по поводу присутствия вообще, так по поводу координат в частности.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские воины в зоне ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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