 Украинские воины в зоне ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил, учебные прыжки совершались в условиях, максимально приближенных к боевым, в полном снаряжении и с оружием.

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