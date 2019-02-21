 Украинские воины в зоне ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил, учебные прыжки совершались в условиях, максимально приближенных к боевым, в полном снаряжении и с оружием.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил, учебные прыжки совершались в условиях, максимально приближенных к боевым, в полном снаряжении и с оружием.
наши прыгали, а не кацапы
Иван Безродный 70167b19
если он предназначен для того чтобы с него не прыгали
а максимум спускались
колхоз
смотрю ты в теме
и должен знать что десантура прыгает с вертушек
от безнадеги ( точнее от безденежья) и отсутствия аэродромов
чем занималась та же 25-ка до 2014
давай расскажи зачем кому то прыгать с парашютом
еще и ночью
ЗАЧЕМ?
Для тебя.
аэромобильные подразделения, части и соединения десантируются, как правило, на вертолётах и действуют совместно с ними, но все они готовятся для ведения боев, боевых, десантно-штурмовых, рейдовых, антитеррористических и миротворческих действий и могут десантироваться парашютным, посадочным и комбинированным способом вертолётами и самолётами в зависимости от поставленных боевых задач и условий обстановки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
ты оказывается *********
а я подумал в теме
извини
давай разовьём мысль дальше
ты согласен что в вертушку
а там полюбасу ми-8 других у нас нет
годных для десантирования
влезет максимум дрг
далее мы привязываемся к тому шо маемо
вертушка сильно шумит ... и ночью тоже)
не проще и полезнее пройти ноль ночью каким то иным способом?) + если ты прыгал то понимаешь что риски при прыжке ночью повышаются в разы
вопрос зачем было делать то что в реальных боевых условиях практически никогда не пригодится? чтобы ноев с полтораком отчитались о мегаучених которые никому накуй не нужны?)
https://www.youtube.com/watch?v=********-RA
срака шакаладная)))
ответь на один вопрос:
зачем сбрасывать людей ночью с парашютом в зоне ООС?)
только перед тем как отвечать
включи смой мозжечок, если он у тебя есть?)
псы. такие говноновости для сахарной ваты как раз и предназначены
можешь хавать причмокивая
срочно нужны новости об армии
которую он лично построил , практически на свои сбережения
а тут включили, потому шо иначе фоты не получились бы секретных учений)
правильно катенок?)))
давно тебя не было видно)))
Можно еще и по тросу спустить, для десанта это немного безопасней, но это сложнее чем с куполом
А можно как Назаров отправить полный борт Ил-76 на убой
ПВО нет тогда, когда накануне прыжков по ней пройдется например "Вільха".
Поэтому без разницы были или не были среди целей на полигоне какие-нибудь С, важно то, попадает снаряд или нет в ту точку в которую и хотели попасть. Любая РЛС ПВО является, так или иначе, активной и поэтому засекается, как по поводу присутствия вообще, так по поводу координат в частности.