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 Киевские новости
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 Следственный эксперимент по делу Майдана на Институтской закончат к концу марта, - Горбатюк. ВИДЕО

Следственный эксперимент по делу Майдана, который проводят на улице Институтской в Киеве, должны закончить до конца марта 2019 года.

Об этом заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.

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"Согласно графику, мы до конца марта должны завершить", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что окончанию эксперимента мешает то, что по меньшей мере трех экспертов, которые работают над экспериментом, сложно свести вместе для работы - "не каждый раз удается их свести в связи с их рабочими обязанностями".

Также, по словам Горбатюка, затрудняют работу погодные условия, а именно морозы - "планшет, ноутбук и видеокамера. Пять-десять минут и фактически нельзя было продолжать".

Также читайте: Без изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк

Напомним, 20 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие по тем, кто отдавал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено.

Источник: https://censor.net.ua/v3112901
 
 
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Все поняли что ожидало украинцев? Думайте зрадоботы...
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Пока барыги у власти это дело будет висеть над Украиной, как смерть Гонгадзе.
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До конца марта народ завершит всех вас, раз вам пять лет мало было.
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Все поняли что ожидало украинцев? Думайте зрадоботы...
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Це підтверджується переселенням із Криму та окупованої частини Донбасу.
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Прогнозую, що цю справу довго будуть розслідувати і нова влада теж не зможе її закрити. Завдячуючи втручанню влади у справи Майдану тепер будуть прикривати злочинців при владі, силових структурах...
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиСледственный эксперимент по делу Майдана на Институтской закончат к концу марта, - Горбатюк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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