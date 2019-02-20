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 "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты. АУДИО

В Мариуполе Донецкой области собирали пенсионеров для массовки на встречу с кандидатом в президенты Олегом Ляшко.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил один из читателей, не пожелавший себя называть.

По словам мужчины, вчера за день до приезда главного "радикала", его соседка пенсионерка сообщила, что была в ДК "Металлургов" на репетиции встречи с Ляшко. Женщина даже записала часть репетиции на диктофон.

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Из аудиозаписи слышно, как организаторы дают инструкции собравшимся в зале как вести себя на предстоящей встрече. "Олег Ляшко –народный президент! Когда кандидат будет подниматься на сцену, нам нужно повторить ту же кричалку и аплодисменты, понятно?", - говорит мужской голос на записи. Он добавляет, что собравшиеся должны смотреть на некую Галину Сергеевну, которая будет давать им инструкции из зала. Далее тот же голос рекомендует людям подойти к микрофону и задать Ляшко несколько вопросов, которые подготовлены заранее: "По 3-4 человека, вопросы у нас уже есть, Дмитрий у нас этими вопросами уже занимается".

По словам женщины, сделавшей аудиозапись, на встречу ее позвала подруга. За вчерашнюю репетицию и присутствие на самой встрече сегодня, им обеим предложили некое вознаграждение, однако не уточнили какое.

Кроме того, в "Фейсбук" группе "Самооборона Мариуполя" , которая также опубликовала аудиозапись, некоторые жители утверждают, что к ним домой приходили агитаторы "Радикальной партии", дарили блокноты и приглашали на встречу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3112890
 
 
 Топ комментарии
 
аха-ха, "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 5972 пэтро уже и до заднеприводного добрался. пэтя, а про бойку юру когда?
ладно, не ссы... министерские нам уже доложили:

"Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 5155
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Як Ахметовський лугандяо Ляшко режисує і знімає свої «подвиги» "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 6981

https://www.youtube.com/watch?v=KHjDGM6NXzA
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КАжуть , що Зеленский клоун. Сумнівно. Ляшко клоунистіший.
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Як Ахметовський лугандяо Ляшко режисує і знімає свої «подвиги» "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 6981

https://www.youtube.com/watch?v=KHjDGM6NXzA
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якщо то відео за 14 рік (дивитись нема бажання) то за фільмовані подвиги він був третім на президенських перегонах та став нардепом. Але є одне але - частина нинішніх вишиватників тоді сиділа на чемоданах, щоб тікати, або підтримувала Московію
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Да,эта избирательная кампания сплошной цирк и Ляшко и Зеленский и Юрий Владимирович Тимошенко. Просто нет предела аферизму,наглости,безответственности и тупости.
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КАжуть , що Зеленский клоун. Сумнівно. Ляшко клоунистіший.
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мало - багато , а він буде президентом. По всіх рейтингах. І добре. Всю стару шваль на смітник.
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Не будет, не все украинцы тупые. Зеленский - шестерка Коломойского и ничем не лучше Порошенка. А вашим рейтингам никто не верит,они все купленные властью.
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Клоун Ахметки за пенсионеров держится, селяне уже поумнели.😁
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Що, вже й Олежка в реальних рейтингах ПО обігнав? "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 1942
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Олег Ляшко - найбільш мерзенне створіння за часи парламентаризму в Україні. Як по мені то навіть Бойко з Вілкулом більш позитивні.
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аха-ха, "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 5972 пэтро уже и до заднеприводного добрался. пэтя, а про бойку юру когда?
ладно, не ссы... министерские нам уже доложили:

"Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 5155
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Скоріш він опирається на спільноту ЛГБТ.
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Apache AH-64 - у нас нет глухих и забитых сел....

У нас не таежная глушь....
У нас есть те кто чем то интересуется и ответственные за будущее своих детей, а есть кому главное пожрать и поспать.... - что в городе, что в селе...
Ляшко рассчитывает на тех кому пожрать и поспать...
Зеленский к примеру на ассимилированную вату и хохлов потерявших национальное достоинство...- кому по обкуренному приколу все...
Каждый в своей нише работает...
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Всё радикальное коррупционное шобло Ляшка должно сидеть в тюрьме
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К пороху массовку за деньги постоянно собирают, какой дебил просто так на его выступление придет.
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В реке Днепр возможно, в городе Днепре почти никто.
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я еще с первой строки понял, что блд. Зачем повторять?
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Расскажи ватникам какой налог со своей заработной платы ты платишь. Без серых схем - это порядка 40%, так?
Во Франции и Испании - налог до 50%.
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Не, этого хватает...
Всем довольны... Стесняюсь попросить... Нам бы тарифов чуть больше... ну... разика в три хотя бы, пожалуйста.... а так, живем по новому. в вену на кофе, в ландоны на шоппинг... мальдивы уже приелись... по-новому, ага.
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И это все на что ты способен? Н-да...рука-лицо. "Олег Ляшко - народний президент, ось так всі разом", - у Маріуполі з пенсіонерами репетирували масовку до приїзду кандидата в президенти - Цензор.НЕТ 9910
То есть ты налоги не хочешь платить как немцы или испанцы, а зарплату такую как у них хочешь? Дай угадаю, будешь за Вазелина голосовать?
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лучше попробуй угадать по стрелочке "Олег Ляшко - народний президент, ось так всі разом", - у Маріуполі з пенсіонерами репетирували масовку до приїзду кандидата в президенти - Цензор.НЕТ 4389 маршрут. И отправляйся в указанном направлении.
а за кого я буду - мое дело. с тобой обсуждать не намерен.
конец связи.
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Не трогайте артистов,проституток и кучеров.они служат любой власти.
Адмирал Колчак. "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты - Цензор.НЕТ 86
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Це коли в 2013 здається, Гундяєв робив останній перед початком плану «Новороссія » агітпробєг по Україні, то в Києві його зустрічали тьотки з МП і одна спєцтьотка диригувала іншими тьотками: «Дєвачькі, када мимо вас будет проезжать Кірілл крічітє : Кірілл, наш патріарх! Кірілл, наш патріарх! Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !...»
Фу...гидота...
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Голохвастов чи Голохвостов? Ляшко чи Ляжко? 🤗
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Что объединяет Вовика Жиринжопского и Ляжка? у Ляжка нет Андрея Лугового...
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На встречу с Олежкой собирают массовку, ай-ай-яй . Пенсионеров за гречку наверное нашкребли чуток . Зато на Томос -туры и встречи со Святым Петром толпы по велению сердца так сказать собираются .Спасибо своё высказать за доллар по 30 вместо 10 гривен. За пенсию в 50 долларов вместо 150 . За многое ещё всего не перечислишь .....за мову которой до него не было .За армию которая порвёт всех кроме рашки и за веру конечно..Куда ж им без этой веры . Веры в доброго Царя Петю
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Кортеж Олега Ляшка остановился услышав рев с вечера не доеной коровы

массовка.


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Из Украины на Рашку свалит только дурак. Это примерно как из обычной тюряги переехать в Бухенвальд.
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Якщо подивитися на декларацію Ляжка, то корови були золотими🤔
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Короче, как пророчески сказала Олена Монова: «Стадо ************ само себя, пока Порошенко будет спускаться с горьі.»
"Олег Ляшко - народний президент, ось так всі разом", - у Маріуполі з пенсіонерами репетирували масовку до приїзду кандидата в президенти - Цензор.НЕТ 4489
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вылами их , вылами , люди добрые гоните этих гнид с вашего города ,
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Такое чуство, когда пришёл в магазин, а вместо булочек и хлеба на полках кучи гомна и написано хлеб. И все кричат вот этот хлеб лучше или нет этот-выбирайте.
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Не звизди, чех. Ти не жив в Україні при Чучмі коли повсюди були віялові відключення електрики, зарплату не платили по кілька місяців бо заводи були на простої, та інші ніштяки.
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В ЕС не ждут , а в орде ждут с нетерпением .РАБОВ там НЕ хватает х.йлу и его рабовладельцам . Пиндосские прихвостни ? А вы дядя местный х.йловский прихвостень или просто его холоп из за поребрика?
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Нищих строят на бабки Ахметова. Ну чем не классическая олигархическая марионетка этот Ляшко. Политическая проститутка без идеалов, чести, совести. Кто платит - тому и подмахивает.
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Нада дебаты между "заднепроходным" и "заднеприводным"..
🤣
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты. АУДИО
 
 
 
 
 
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