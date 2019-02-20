 "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты. АУДИО

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил один из читателей, не пожелавший себя называть.
По словам мужчины, вчера за день до приезда главного "радикала", его соседка пенсионерка сообщила, что была в ДК "Металлургов" на репетиции встречи с Ляшко. Женщина даже записала часть репетиции на диктофон.
Из аудиозаписи слышно, как организаторы дают инструкции собравшимся в зале как вести себя на предстоящей встрече. "Олег Ляшко –народный президент! Когда кандидат будет подниматься на сцену, нам нужно повторить ту же кричалку и аплодисменты, понятно?", - говорит мужской голос на записи. Он добавляет, что собравшиеся должны смотреть на некую Галину Сергеевну, которая будет давать им инструкции из зала. Далее тот же голос рекомендует людям подойти к микрофону и задать Ляшко несколько вопросов, которые подготовлены заранее: "По 3-4 человека, вопросы у нас уже есть, Дмитрий у нас этими вопросами уже занимается".
По словам женщины, сделавшей аудиозапись, на встречу ее позвала подруга. За вчерашнюю репетицию и присутствие на самой встрече сегодня, им обеим предложили некое вознаграждение, однако не уточнили какое.
Кроме того, в "Фейсбук" группе "Самооборона Мариуполя" , которая также опубликовала аудиозапись, некоторые жители утверждают, что к ним домой приходили агитаторы "Радикальной партии", дарили блокноты и приглашали на встречу.
https://www.youtube.com/watch?v=KHjDGM6NXzA
ладно, не ссы... министерские нам уже доложили:
У нас не таежная глушь....
У нас есть те кто чем то интересуется и ответственные за будущее своих детей, а есть кому главное пожрать и поспать.... - что в городе, что в селе...
Ляшко рассчитывает на тех кому пожрать и поспать...
Зеленский к примеру на ассимилированную вату и хохлов потерявших национальное достоинство...- кому по обкуренному приколу все...
Каждый в своей нише работает...
уезжай...
Во Франции и Испании - налог до 50%.
Всем довольны... Стесняюсь попросить... Нам бы тарифов чуть больше... ну... разика в три хотя бы, пожалуйста.... а так, живем по новому. в вену на кофе, в ландоны на шоппинг... мальдивы уже приелись... по-новому, ага.
То есть ты налоги не хочешь платить как немцы или испанцы, а зарплату такую как у них хочешь? Дай угадаю, будешь за Вазелина голосовать?
а за кого я буду - мое дело. с тобой обсуждать не намерен.
конец связи.
Адмирал Колчак.
Фу...гидота...
массовка.
🤣