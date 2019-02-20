 "Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты. АУДИО

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил один из читателей, не пожелавший себя называть.

По словам мужчины, вчера за день до приезда главного "радикала", его соседка пенсионерка сообщила, что была в ДК "Металлургов" на репетиции встречи с Ляшко. Женщина даже записала часть репетиции на диктофон.

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Из аудиозаписи слышно, как организаторы дают инструкции собравшимся в зале как вести себя на предстоящей встрече. "Олег Ляшко –народный президент! Когда кандидат будет подниматься на сцену, нам нужно повторить ту же кричалку и аплодисменты, понятно?", - говорит мужской голос на записи. Он добавляет, что собравшиеся должны смотреть на некую Галину Сергеевну, которая будет давать им инструкции из зала. Далее тот же голос рекомендует людям подойти к микрофону и задать Ляшко несколько вопросов, которые подготовлены заранее: "По 3-4 человека, вопросы у нас уже есть, Дмитрий у нас этими вопросами уже занимается".

По словам женщины, сделавшей аудиозапись, на встречу ее позвала подруга. За вчерашнюю репетицию и присутствие на самой встрече сегодня, им обеим предложили некое вознаграждение, однако не уточнили какое.

Кроме того, в "Фейсбук" группе "Самооборона Мариуполя" , которая также опубликовала аудиозапись, некоторые жители утверждают, что к ним домой приходили агитаторы "Радикальной партии", дарили блокноты и приглашали на встречу.

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