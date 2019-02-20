 Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8. ВИДЕО

Представители "Харьковского антикоррупционного центра" требуют у сотрудников метрополитена выполнять постановление Окружного административного суда и пропускать пассажиров по старым тарифам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Мой Харьков".
Сотрудники метрополитена утверждают, что те, кто пытается попасть внутрь метро по 5 гривен, грубо нарушает правила пользования подземкой.
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Активисты требуют задержать сотрудников метро за требование ехать по 8 гривен, т.к. в данном случае это мошенничество.
На станции метро образовалась большая очередь среди желающих воспользоваться законным правом проезда по старым тарифам.
Напомним, 6 февраля исполком горсовета Харькова принял решение о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен, а в троллейбусах и трамваях – до 6 гривен.
Решение было оспорено в суде. 19 февраля суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах.
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Молодці!!!
Что бы было в Германии, США, Канаде, Японии(специально не указал Францию, Грецию)???
И причем здесь "атикоррупционері"???? Это новые коммунисты!!!! Называйте вещи своими именами!!!
И еще РЕШЕНИЕ СУДА мгновенно не исполняется, дебилы!!!! Есть порядок, с апелляциями!!! А завтра аапеляционый суд все отменит!!! И кто бабло МЕТРО заплатит!!!
Все это похоже на коммуняцкие лозунги: "грабь на грабленое"!!!
Дебилы!!!
Це по-перше. А по-друге, треба ставити питання інакше: що би було у США, Канаді чи Японії, якщо би там корумпована місцева влада не виконала рішення суду?
билетовжилетов!!! Хватит всякой "народной" самодеятельности!!!
И еще бюджет города не должен дотировать проезд!!! Должно быть все самоокупаемо!!! Тогда будет работать экономика! А это сраный социализм! А нам нужен консерватизм, как в США, Британии, Японии, Польше и др!!!