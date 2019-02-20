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 Происшествия, Общество
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Все про:Метрополитен (582) проезд (253) Харьков (4167) цены (2079)

 Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8. ВИДЕО

Представители "Харьковского антикоррупционного центра" на одной из станций перекрыли турникеты и пускают людей в метро по 5 грн. Образовалась большая очередь желающих воспользоваться подземкой по этой цене.

Представители "Харьковского антикоррупционного центра" требуют у сотрудников метрополитена выполнять постановление Окружного административного суда и пропускать пассажиров по старым тарифам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Мой Харьков".

Сотрудники метрополитена утверждают, что те, кто пытается попасть внутрь метро по 5 гривен, грубо нарушает правила пользования подземкой.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Работать в убыток предприятие не может", - Кернес о планах Харьковского метрополитена повысить стоимость проезда

Активисты требуют задержать сотрудников метро за требование ехать по 8 гривен, т.к. в данном случае это мошенничество.

На станции метро образовалась большая очередь среди желающих воспользоваться законным правом проезда по старым тарифам.

Напомним, 6 февраля исполком горсовета Харькова принял решение о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен, а в троллейбусах и трамваях – до 6 гривен.

Решение было оспорено в суде. 19 февраля суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах.

Также на Цензор.НЕТ: Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/v3112837
 
   
 Топ комментарии
 
А в Киеве не нашлось, в том числе и полит организаций, которые подняли бы народ против подорожания. Хотя, замечу, что в Харькове за повышение проголосовал горсовет, а в Киеве НЕ проголосовал - Кличко единолично принял решение. Это еще и кстати к вопросу о самой успешной реформе - децентрализации, когда на деле решение принимает не громада, а 1 человек.
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Ну да, они ж все за печеньки продались? Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8 - Цензор.НЕТ 863 Ну не может человек сам от себя быть против коррупции или строительства "свечки" у себя во дворе!
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Не ожидал от харьковчан,молодцы .А киевское быдло ездит по 8 гривен и молчит ,сопли жуёт .
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Можливо, ще не сплив термін апеляційного оскарження, і рішення суду не вступило в законну силу?
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в Украине "активистов" развелось, как собак бездомных
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Ну да, они ж все за печеньки продались? Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8 - Цензор.НЕТ 863 Ну не может человек сам от себя быть против коррупции или строительства "свечки" у себя во дворе!
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А кого это волнует, главное создать информационный шум.
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А в Киеве не нашлось, в том числе и полит организаций, которые подняли бы народ против подорожания. Хотя, замечу, что в Харькове за повышение проголосовал горсовет, а в Киеве НЕ проголосовал - Кличко единолично принял решение. Это еще и кстати к вопросу о самой успешной реформе - децентрализации, когда на деле решение принимает не громада, а 1 человек.
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а я считаю , что доллар в банках продают не законно по 27 грн. -завтра собираю "ахтивистов" и иду покупать по 8 грн..., нет лучше хочу по 5 ...и пусть только не продадут! Наболелооооо!
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судебное решение у тебя есть, что незаконно?
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а как же, я с таким же как эти "ахтивисты", распечатанным на принтере, думаю очередь в банк будет не меньше чем в метро
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Решение о незаконности поднятия стоимости проезда таки существует - это общеизвестно. Ничего юморного в этом не вижу.
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...а они кто такие ? ...представители исполнительной власти ?
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Раз полиция не видит ничего не законного в их действиях и мы не видим задержаний, значит полиция считает, что активисты на стороне закона.
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Спасибо. Правда я еще твоих не слышал, но у тебя аргументы лучше, я уверен.
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Не ожидал от харьковчан,молодцы .А киевское быдло ездит по 8 гривен и молчит ,сопли жуёт .
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Смешной ты. Вот так все харьковчане не-быдло, а все киевляне быдло. Значит в Харькове нескольким активистам удалось организовать эту акцию. Возможно с помощью полит-крыши (кто то раскачивает ситуацию против Кернеса). А может и сами от себя - молодцы тогда.
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Гепа абидецца . за что будет вести агитацию для Пепы ?
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вот так, народ добивается справедливости на местах. может еще и судей вешать станет.....
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Сюжет игры Метро,або верните Ленина на постамент Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8 - Цензор.НЕТ 898
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Представители "Харьковского антикоррупционного центра" на одной из станций перекрыли турникеты и пускают людей в метро по 5 грн.????

Что бы было в Германии, США, Канаде, Японии(специально не указал Францию, Грецию)???
И причем здесь "атикоррупционері"???? Это новые коммунисты!!!! Называйте вещи своими именами!!!
И еще РЕШЕНИЕ СУДА мгновенно не исполняется, дебилы!!!! Есть порядок, с апелляциями!!! А завтра аапеляционый суд все отменит!!! И кто бабло МЕТРО заплатит!!!
Все это похоже на коммуняцкие лозунги: "грабь на грабленое"!!!
Дебилы!!!
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Навіть у разі подання апеляції на момент розгляду апеляції рішення про підвищення ціни проїзду призупиняється. Одразу після прийняття відповідної постанови суду. Миттєво!
Це по-перше. А по-друге, треба ставити питання інакше: що би було у США, Канаді чи Японії, якщо би там корумпована місцева влада не виконала рішення суду?
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Даже если так, то причем тут ахтывысты??? Кто это кто их уполномочил? Кто их выбрал??? Это может быть вопросом прокуратуры!!!! Хватит ахтывыстов, евробля.херов, желтых билетов жилетов!!! Хватит всякой "народной" самодеятельности!!!
И еще бюджет города не должен дотировать проезд!!! Должно быть все самоокупаемо!!! Тогда будет работать экономика! А это сраный социализм! А нам нужен консерватизм, как в США, Британии, Японии, Польше и др!!!
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суды против ворья не работают, ТОЛЬКО ЗА! Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8 - Цензор.НЕТ 5067
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Скажу що круто підіймати тариф на 50 % це ж монополіст метро, ще і прямо перед виборами, це шкодить іміджу влади.
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А кто с жетоном идет надо по три гривны возвращать.
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У Харкові немає жетонів Там або на картку кладеш гроші, або через автомат талончик паперовий зі штрих-кодом вилазить. Хоча думка Ваша є вірною!
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Дорогувато. От за гривню б я покатався.
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Це типовий БАНДИТИЗМ і він отримає оцінку в суді Активісти в Харкові заблокували турнікети метро і пропускають пасажирів по 5 гривень замість 8 - Цензор.НЕТ 2661
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАктивисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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