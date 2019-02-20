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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9019) Луценко (7330) СМИ (3146) Корниец (136)

 "Я вчера об этом узнал из СМИ, но об ущемлении журналистской деятельности речь не идет", - Луценко о получении ГПУ доступа к внутренним документам редакции "Новое время". ВИДЕО

Доступ к внутренним документам редакции издания "Новое время" и документам журналиста издания Ивана Верстюка не является ущемлением журналистской деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос о личном отношении к разрешению Печерского суда на такие процесуальные действия.

Смотрите: Суд допросил первого зампрокурора Киевщины Грабца, который не подтвердил получения взятки "бриллиантовыми прокурорами". ФОТО

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Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается статьи "Бриллиантовая дочь". В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании.

Корниец - один из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

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Источник: https://censor.net.ua/v3112812
 
 
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не знаешь, чем твой подчинённые занимаются?
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- Венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике. (с)
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Прикольно. Геннедоразумение о деятельности своей конторы из СМИ узнает. Но на 100% уверен, что все в рамках закона. Пипец!
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Вірю, Вірю Юра. Ну хіба ж ти можеш знати, що там ТВОЇ підлеглі в суді вимагають.
А зараз, ти типу дізнався і оскаржиш рішення уряду. Правда ж ...
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вот это фирма...бальшой начальник из новостей интернета узнает , чем занимаются его подчиненные...иди готовь тревожный чемоданчик...лукьяновка зовет
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Hесмотря на статью про бриллиантовых прокуроров, к Новому Времени отношусь с огромным подозрением, как политтехнолог на пенсии, не исключаю что они отрабатывают тонкую прокремлевскую коммуникацию Сразу говорю доказательств нет , а признаки едва заметные но есть.Тем более главред "НВ" Сыч - это тот персонаж, который помог в свое время Корреспондент продать Курченко
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"20.02.19 16:55 "Я вчера об этом узнал из СМИ, но об ущемлении журналистской деятельности речь не идет", - Луценко о получении ГПУ доступа к внутренним документам редакции "Новое время". "
Алканавт, це тобі теж ЗМІ розповіли: "но об ущемлении журналистской деятельности речь не идет"?
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Да, я залез в ваш карман и стащил деньги. Но о воровстве речь не идет!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я вчера об этом узнал из СМИ, но об ущемлении журналистской деятельности речь не идет", - Луценко о получении ГПУ доступа к внутренним документам редакции "Новое время". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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