 "Я вчера об этом узнал из СМИ, но об ущемлении журналистской деятельности речь не идет", - Луценко о получении ГПУ доступа к внутренним документам редакции "Новое время". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос о личном отношении к разрешению Печерского суда на такие процесуальные действия.

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Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается статьи "Бриллиантовая дочь". В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании.

Корниец - один из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

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