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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия РФ (5723) война (3306) ГТС (893) Россия (72074) Северный поток (424) Коболев (290) Турецкий поток (25) Транзит газа (46)

 Если российский газ не будет идти транзитом по Украине, то военные действия армии РФ с востока, переместятся к границе Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, - Коболев. ВИДЕО

Строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" это подготовка к широкомасштабной российской агрессии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом заявил в интервью глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"В случае, если российский газ не будет идти транзитом по территории Украины, с большой вероятностью военные действия, которые сейчас российские регулярные войска ведут на востоке Украины, передвинутся на нашу западную границу. И они будут происходить где-то около стран Евросоюза - Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Украина в данный момент является определенным военным щитом для ЕС. Кроме того, доходы, которые мы получаем от транзита, являются очень важным элементом нашей финансовой стабильности. Без них нам будет гораздо сложнее содержать армию", - сказал Коболев.

По словам Коболева, он на данный момент не видит другого логического объяснения тому, что Москва тратит столько денег и политического ресурса, чтобы построить газопроводы, которые на самом деле не нужны. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3112791
 
   
 Топ комментарии
 
А как же реформированная с нуля армия, нельзя так подставлять шефа, каких тебе, блять, реформ еще не хватает, как говорится.
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тебе то чего бояться...ты ж к маме в америку свалишь...
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Он знает за что паникует Бы лаб у вас такая зарплата и вы запаниковали
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"СП -1 - 2" это воплощение мечты Адольфа Гитлера получить на прямую энергоресурсы из Параши и похоже она сбылась благодаря его последователям а газовая труба в Украине сегодня это только пафосные речи...Вероятность что кремлевский самодур ***** в случае провала на президентских выборах и ВР держит авантюрный план пойти танками на Киев имеет место.
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Тогда еще не были открыты нефть и газ в Сибири. Гитлер хотел возить энергоресурсы с Кавказа через Балтийское море?
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Тока окупация Марса рфиянами вот што спасет транзит-Коболев
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Как порохоскотам не хочется лишиться оккупантских денег...
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Любой не хочет,на их же не написано оккупанстки
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Якщо газ не буде йти по територіі України то перш ніж подивитись де переміщуються війська РФ треба самого Кобєлєва терміново перемістити в СІЗО...Бо він уже настрополився переміститись до мами в Америку...
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Не, ну логика есть. Я думаю, РФ совсем не хочется платить Украине за транзит(как и нам).
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Бацка знает как Путина крутануть,никуда тот не денется,на то он и Батька
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Единственная гарантия от движения российских войск это снаряды к артилерии. А 4 из 6 складов уничтожены за 5 лет. Вместе с ракетами пво. Если еще два склада взлетят...
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вы настолько информированный спец , что вами СБУ заинтересуется .
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..."зо-ло-ты-е слова" Якщо російський газ не буде йти транзитом по Україні, то військові дії армії РФ зі сходу перемістяться до кордону Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7792 ! ..премию уже выписали ???
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Когда начнётся большой шухер (и тараканы побегут в рассыпную) не упустите этого усатого, "прихлопните это тапком"!
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Судя по сообщению из мацковии Турецкий поток врядли окупится вообще.Обращаю внимание на инфу о падении экспорта газа из мацковии в турцию почти на 25% . Причина не тлько в кризисе в Турции , причина в газопроводе из Азербайджана в Европу , который проходит через Турцию и который введён в эксплуатацию в 2018 году летом. Над российской экономикой продолжают сгущаться тучи падающего платежеспособного спроса и ухудшающейся конъюнктуры на рынке энергоносителей.
Сводный опережающий индекс, который рассчитывается для России по методологии ОЭСР и состоит из параметров, влияющих на будущую динамику ВВП, в январе резко снизился, сообщает в «Комментариях о государстве и бизнесе» Центр развития Высшей школы экономики.
По итогам месяца индикатор просел с минус 1,7% до минус 2,1%, а зафиксированное значение стало минимальным с лета 2016 года.
Сказалось падение цен на нефть, от которых напрямую зависит около четверти валютных доходов российской экономики: в среднем, по данным Минфина, каждый баррель российского сорта Urals продавался за рубеж по 59,85 доллара, что на 12,5% меньше, чем в январе 2018-го.
Добычу нефти при этом пришлось сократить - 0,8% год к году из-за вступившего в силу соглашения ОПЕК+, которое Россия перезаключила с ближневосточными производителями в декабре.
В феврале новые неприятности пришли с газового рынка: экспорт в дальнее зарубежье резко снизился на фоне теплой погоды в Европе и экономического кризиса в Турции, которая еще в прошлом году сократила закупки у «Газпрома» почти на 25%.
С 1 по 15 февраля газовые поставки упали на 8%, до 8,3 млрд кубометров, и если скорость прокачки сохранится, то по итогам месяца «Газпром» продаст на 12% меньше, чем год назад, подсчитал «Интерфакс».
Согласно предпринимательским опросам, в январе у российских производителей по-прежнему наблюдалось снижение заказов на продукцию, отмечают в ВШЭ: Каждое третье предприятие обрабатывающей промышленности жаловалось на «недостаточный спрос».
Объемы производства на фабриках и заводах начали падать - на 1% год к году, или максимальную с декабря 2017 года величину.
«За этим, безусловно, стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса», - констатирует руководитель Центра анализа социальных программ и рисков ВШЭ Сергей Смирнов. На возможности потребителей давят продолжающееся пять лет снижение доходов, ускорение инфляции и повышение налогов.
Рост НДС с 18% до 20% равносилен изъятию из карманов 500 млрд рублей за год и сокращению реальных доходов еще на 1%, подсчитал Альфа-банк.
Все это усиливает вероятность стагнационного сценария, говорит Смирнов: «Приходится констатировать, что российская экономика остается в зоне риска, причем к давнему ее уязвимому месту (слабому внутреннему спросу) добавляется фактор относительно низких (в сравнении с прошлым годом) нефтяных цен и относительно высоких процентных ставок».
«На фоне ускорившейся инфляции рост реальных зарплат в январе должен был остановиться, а реальные доходы, скорее всего, продолжили снижение. Ослабление спроса не могло не сказаться на секторе розничных продаж», - рассуждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
С учетом падения обрабатывающей промышленности и провала газового экспорта динамика ВВП и вовсе может стать отрицательной, предупреждает он.
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Він спец по нафті з газом чи військовий аналітик? Якщо рашка захоче покласти сотні тисяч своїх громадян і стільки, а то і ще більше наших громадян, то ***** вже давно це влаштував. А так враховуючи, що в них армія хоч і має чисельність вище від нашої і озброєння трохи краще за нашу та генерали там такі самі паркетні як і в нас. Згадайте хоча б штурм Грозного і скільки офіційно вони там поклали своїх солдат. А баби рашки останніми роками народжують так само погано як і наші. Тож це теж треба враховувати, як і той факт, що рашка на перших місцях в Європі по зловживанню алкоголю та наркотиків.
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А чего ему волноваться, $8 миллионов премии уже у мамы в Америке.
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Вот так взял и обосрал ВСУ. Подонок тупой даже мысли не допускает о сопротивлении и защите Родины. Неудивительно. Ведь для него родина там,куда его мамаша спетляла осваивать премию.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли российский газ не будет идти транзитом по Украине, то военные действия армии РФ с востока, переместятся к границе Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, - Коболев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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