Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом заявил в интервью глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
"В случае, если российский газ не будет идти транзитом по территории Украины, с большой вероятностью военные действия, которые сейчас российские регулярные войска ведут на востоке Украины, передвинутся на нашу западную границу. И они будут происходить где-то около стран Евросоюза - Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Украина в данный момент является определенным военным щитом для ЕС. Кроме того, доходы, которые мы получаем от транзита, являются очень важным элементом нашей финансовой стабильности. Без них нам будет гораздо сложнее содержать армию", - сказал Коболев.
По словам Коболева, он на данный момент не видит другого логического объяснения тому, что Москва тратит столько денег и политического ресурса, чтобы построить газопроводы, которые на самом деле не нужны.
почему расея Крым умыкнула.
Сводный опережающий индекс, который рассчитывается для России по методологии ОЭСР и состоит из параметров, влияющих на будущую динамику ВВП, в январе резко снизился, сообщает в «Комментариях о государстве и бизнесе» Центр развития Высшей школы экономики.
По итогам месяца индикатор просел с минус 1,7% до минус 2,1%, а зафиксированное значение стало минимальным с лета 2016 года.
Сказалось падение цен на нефть, от которых напрямую зависит около четверти валютных доходов российской экономики: в среднем, по данным Минфина, каждый баррель российского сорта Urals продавался за рубеж по 59,85 доллара, что на 12,5% меньше, чем в январе 2018-го.
Добычу нефти при этом пришлось сократить - 0,8% год к году из-за вступившего в силу соглашения ОПЕК+, которое Россия перезаключила с ближневосточными производителями в декабре.
В феврале новые неприятности пришли с газового рынка: экспорт в дальнее зарубежье резко снизился на фоне теплой погоды в Европе и экономического кризиса в Турции, которая еще в прошлом году сократила закупки у «Газпрома» почти на 25%.
С 1 по 15 февраля газовые поставки упали на 8%, до 8,3 млрд кубометров, и если скорость прокачки сохранится, то по итогам месяца «Газпром» продаст на 12% меньше, чем год назад, подсчитал «Интерфакс».
Согласно предпринимательским опросам, в январе у российских производителей по-прежнему наблюдалось снижение заказов на продукцию, отмечают в ВШЭ: Каждое третье предприятие обрабатывающей промышленности жаловалось на «недостаточный спрос».
Объемы производства на фабриках и заводах начали падать - на 1% год к году, или максимальную с декабря 2017 года величину.
«За этим, безусловно, стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса», - констатирует руководитель Центра анализа социальных программ и рисков ВШЭ Сергей Смирнов. На возможности потребителей давят продолжающееся пять лет снижение доходов, ускорение инфляции и повышение налогов.
Рост НДС с 18% до 20% равносилен изъятию из карманов 500 млрд рублей за год и сокращению реальных доходов еще на 1%, подсчитал Альфа-банк.
Все это усиливает вероятность стагнационного сценария, говорит Смирнов: «Приходится констатировать, что российская экономика остается в зоне риска, причем к давнему ее уязвимому месту (слабому внутреннему спросу) добавляется фактор относительно низких (в сравнении с прошлым годом) нефтяных цен и относительно высоких процентных ставок».
«На фоне ускорившейся инфляции рост реальных зарплат в январе должен был остановиться, а реальные доходы, скорее всего, продолжили снижение. Ослабление спроса не могло не сказаться на секторе розничных продаж», - рассуждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
С учетом падения обрабатывающей промышленности и провала газового экспорта динамика ВВП и вовсе может стать отрицательной, предупреждает он.