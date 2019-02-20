 "Местный "шахтер и тракторист" светит шевроном российской военной разведки", - доказательства участия армии РФ в штурме Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

В эти дни в Украине отмечается четвертая годовщина военных событий зимы 2015 года - завершение обороны Донецкого аэропорта и сражения под Дебальцево. Результатом этих событий стало заключение "Минска-2" и переход войны в позиционную фазу, которая продолжается до сих пор.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, журналисты проекта "Антизомби" посвятили один из сюжетов огромному количеству дезинформации со стороны российских пропагандистов, которая искажает реальные события в боях за Дебальцево и отрицает участие армии РФ в оккупации города.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Погибших в боях за Дебальцево украинских бойцов поименно вспомнили на акции в Днепре. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/v3112759
https://myrotvorets.news/spetsoperatsyia-tsentra-myrotvorets-za-dv/
https://www.youtube.com/watch?v=YayDXjpxX7M
С целью оказания действенной помощи нашим спецслужбам в выявлении российских боевиков, наемников и террористов, Центром Миротворец была разработана и успешно реализована спецоперация "За двома зайцями".
Центр создал целую сеть виртуальных рекрутинговых агентств для так называемого найма российских потенциальных убийц в якобы ЧВК «Вагнер». Им предлагалось выполнение неких специальных заданий на Донбассе, в Крыму и в Сирии за немалое денежное вознаграждение. И …. мы их нанимали.
Как это происходило, мы покажем вам в отдельном фильме на конкретных примерах.
*1-й Корпус Народной Милиции Министерства Обороны ДНР.
Символом подразделения является летучая мышь на фоне земного шара, которая очень похожа на символику военной разведки РФ.
Данный тип нашивок характерен не только для отрядов СпН Петровского, но и для всей военной разведки НВФ.https://stopterror.in.ua/info/2015/11/razvedyvatelnoe-upravlenie-general-majora-petrovskogo/
Разведывательного управления Главного штаба МО ДНР (РУ ГШ МО ДНР) ген.майора Петровского.
" Мужики! Вы когда бежали, забыли свою тряпочку! "