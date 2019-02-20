 "Местный "шахтер и тракторист" светит шевроном российской военной разведки", - доказательства участия армии РФ в штурме Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, журналисты проекта "Антизомби" посвятили один из сюжетов огромному количеству дезинформации со стороны российских пропагандистов, которая искажает реальные события в боях за Дебальцево и отрицает участие армии РФ в оккупации города.

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