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 Политика Украины, Общество
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 "Местный "шахтер и тракторист" светит шевроном российской военной разведки", - доказательства участия армии РФ в штурме Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

В эти дни в Украине отмечается четвертая годовщина военных событий зимы 2015 года - завершение обороны Донецкого аэропорта и сражения под Дебальцево. Результатом этих событий стало заключение "Минска-2" и переход войны в позиционную фазу, которая продолжается до сих пор.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, журналисты проекта "Антизомби" посвятили один из сюжетов огромному количеству дезинформации со стороны российских пропагандистов, которая искажает реальные события в боях за Дебальцево и отрицает участие армии РФ в оккупации города.

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Источник: https://censor.net.ua/v3112759
 
   
 Топ комментарии
 
Обращение бойцов батальона Донбасс к российскому спецназу ГРУ РФ:
" Мужики! Вы когда бежали, забыли свою тряпочку! "

"Місцевий "шахтар і тракторист" світить шевроном російської військової розвідки", - докази участі армії РФ у штурмі Дебальцевого в 2015 році - Цензор.НЕТ 4016
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Такий маленький нюанс на секунду. ДНР, як і зубних фей не існує, а є окупована частина України російськими окупаційними війсками. Загально прийнятий світовий факт. З Вами все нормально?
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АНОНС! Фильм-трейлер о проведенной Центром Миротворец спецоперации "За двома зайцями". Премьера 23 февраля в день наемников и террористов вна Пидароссии!

https://myrotvorets.news/spetsoperatsyia-tsentra-myrotvorets-za-dv/

https://www.youtube.com/watch?v=YayDXjpxX7M

С целью оказания действенной помощи нашим спецслужбам в выявлении российских боевиков, наемников и террористов, Центром Миротворец была разработана и успешно реализована спецоперация "За двома зайцями".
Центр создал целую сеть виртуальных рекрутинговых агентств для так называемого найма российских потенциальных убийц в якобы ЧВК «Вагнер». Им предлагалось выполнение неких специальных заданий на Донбассе, в Крыму и в Сирии за немалое денежное вознаграждение. И …. мы их нанимали.
Как это происходило, мы покажем вам в отдельном фильме на конкретных примерах.
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А многие пенсию получают в Украине .
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АНОНС! Фильм-трейлер о проведенной Центром Миротворец спецоперации "За двома зайцями". Премьера 23 февраля в день наемников и террористов вна Пидароссии!

https://myrotvorets.news/spetsoperatsyia-tsentra-myrotvorets-za-dv/

https://www.youtube.com/watch?v=YayDXjpxX7M

С целью оказания действенной помощи нашим спецслужбам в выявлении российских боевиков, наемников и террористов, Центром Миротворец была разработана и успешно реализована спецоперация "За двома зайцями".
Центр создал целую сеть виртуальных рекрутинговых агентств для так называемого найма российских потенциальных убийц в якобы ЧВК «Вагнер». Им предлагалось выполнение неких специальных заданий на Донбассе, в Крыму и в Сирии за немалое денежное вознаграждение. И …. мы их нанимали.
Как это происходило, мы покажем вам в отдельном фильме на конкретных примерах.
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Журналистам надо лучше изучать матчасть.

*1-й Корпус Народной Милиции Министерства Обороны ДНР.

Символом подразделения является летучая мышь на фоне земного шара, которая очень похожа на символику военной разведки РФ.
Данный тип нашивок характерен не только для отрядов СпН Петровского, но и для всей военной разведки НВФ.https://stopterror.in.ua/info/2015/11/razvedyvatelnoe-upravlenie-general-majora-petrovskogo/

"Местный "шахтер и тракторист" светит шевроном российской военной разведки", - доказательства участия армии РФ в штурме Дебальцево в 2015 году - Цензор.НЕТ 2713
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Как рассказывается в статье конкретно такие нашивки носят сотрудники
Разведывательного управления Главного штаба МО ДНР (РУ ГШ МО ДНР) ген.майора Петровского.
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Такий маленький нюанс на секунду. ДНР, як і зубних фей не існує, а є окупована частина України російськими окупаційними війсками. Загально прийнятий світовий факт. З Вами все нормально?
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Но вынесли то именно это в заголовок. Понимаете, ложка дегтя портит бочку меда, многие именно за это и зацепятся. Информационная война - это серьезно.
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Ок, погоджуюсь, що це могло були лишнім. Я думаю так, що хто хоче той зачіпиться, якщо кучі рос.техніки з персоналом як доказ мало. Але дуже надіюсь, що в Україні експертів по сортам гавна не буде і проект "Антизомбі" так низько теж не впаде.
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Тем не менее на нашивке с летучей мышью написано "Военная разведка Новороссии" а не "ВС РФ".
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Обращение бойцов батальона Донбасс к российскому спецназу ГРУ РФ:
" Мужики! Вы когда бежали, забыли свою тряпочку! "

"Місцевий "шахтар і тракторист" світить шевроном російської військової розвідки", - докази участі армії РФ у штурмі Дебальцевого в 2015 році - Цензор.НЕТ 4016
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я знову ж, в 2624-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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мерзота муженко: жодної небезпеки утворення котла у Дебальцеве НЕМАЄ, і російська армія на Донбасі не воює https://youtu.be/ckpJNrmDnhc?t=40 "Місцевий "шахтар і тракторист" світить шевроном російської військової розвідки", - докази участі армії РФ у штурмі Дебальцевого в 2015 році - Цензор.НЕТ 6829
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Так на минуточку - Муженко назначал еще Янукович, а Янукович назначал на силовые ведомства только людей *****.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Местный "шахтер и тракторист" светит шевроном российской военной разведки", - доказательства участия армии РФ в штурме Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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