EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  1272  0
Все про:похороны (821) Ривненщина (640) Ян Осока (553) 24 омб имени князя Данила Галицкого (59)

 С погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Русланом Кондратюком простились на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТО

Солдат 24-й отдельной механизированной бригады Руслан Кондратюк погиб 15 февраля в районе Марьинки в результате попадания наемниками РФ из ПТРК в военный автомобиль ГАЗ-66, когда машина заезжала на позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...
Видео: Ривне1

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На коленях, с лампадками и флагами в руках", - тело погибшего на Донбассе воина Руслана Кондратюка встретили на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 февраля, в селе Войница Млиновского района Ривненской области состоялось прощание с Русланом Васильевичем Кондратюком, 1981 года рождения, солдатом 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 15 февраля около 10.45 в районе города Марьинка Донецкой области, когда враг со стороны оккупированного Донецка из ПТРК обстрелял военный автомобиль ГАЗ-66, когда машина заезжала на позицию. Ракета попала в кабину, трое украинских воинов получили ранения. Солдат Кондратюк, который находился за рулем автомобиля, умер от несовместимых с жизнью минно-взрывных травм и ранений по дороге в больницу города Курахово.

Руслан Кондратюк родился 02.10.1981 года. С ноября 2018 г. проходил службу по контракту в 24-й бригаде.

У него остались жена и двое детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Руслан Кондратюк погиб на Донбассе 15 февраля

С погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Русланом Кондратюком простились на Ривненщине 01
С погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Русланом Кондратюком простились на Ривненщине 02
С погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Русланом Кондратюком простились на Ривненщине 03
С погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Русланом Кондратюком простились на Ривненщине 04

Фото: Ривне1

Источник: https://censor.net.ua/v3112754
 
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоС погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Русланом Кондратюком простились на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх