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 7% ВВП, 115 из 150 угольных шахт, предприятия оборонного комплекса, - Кубив назвал потери экономики Украины из-за агрессии РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чтобы свободно развивать свою экономику и духовность Украина должна помнить своих Героев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 20 февраля сказал первый вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив.

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"Чтобы свободно развивать свою экономику и строить мир своей духовности, Украина должна знать, кто есть кто… Это не призыв к сведению счетов. Сея зло, нельзя построить добро", - сказал он.

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7% ВВП, 115 из 150 угольных шахт, предприятия оборонного комплекса, - Кубив назвал потери экономики Украины из-за агрессии РФ 01

Первый вице-премьер напомнил, что в 2014 году в результате бегства тогдашнего президента Виктора Януковича, оккупации Россией Крыма и части Донбасса экономика Украина понесла огромные потери. Сокращение ВВП в 2014 г. составило почти 7%, в 2015 – 10%. Также, по его словам, одни из самых больших потерь понесла оборонная промышленность. В частности, 10 госпредприятий осталось на оккупированных территориях Донбасса. Также много инфраструктуры осталось в Крыму.

"До сих пор 115 из 150 угольных шахт находятся на временно оккупированных территориях. Одни из наибольших потерь понесла украинская оборонная промышленность Украины", - отметил Кубив.

7% ВВП, 115 из 150 угольных шахт, предприятия оборонного комплекса, - Кубив назвал потери экономики Украины из-за агрессии РФ 02

Кубив напомнил, что украинские предприятия оборонного комплекса потеряли рынок сбыта: "Все мы знаем, что в 2014 году именно на оборонный сектор была ориентирована украинская оборонная промышленность".

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По его словам, благодаря действиям правительства, оборонный комплекс выходит из кризиса. В частности он вспомнил о принятой Стратегии развития оборонного комплекса до 2028 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3112716
 
 
 Топ комментарии
 
Ну шахты-это фигня.Их большинство все рано надо было закрывать,как убыточные. И недовольных шахтеров,которым все должны,мы теперь не видим. Пусть русня разбирается. У нас бы бегали и орали,показывая свой дешевый даунбаский гонор,а у кацапни разговор короткий-на подвал. А насчет оборонки,да-потеря.
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"Кубив назвал потери экономики Украины из-за агрессии РФ"
Жена прокурора Биловара этого не почувствовала.
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так же как и Крым - это по бюджету цапии видно)))
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Яник то утік уже давно, а в тебе роботяги тікають тисячами зараз.
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Жаль,что "шалэны дэпутаты" стесняются в раде поставить вопрос-"Почему оборонные предприятия оставили врагу тогда как порошенковские "рошены" успели срочно демонтировать и вывезти?.Время для демонтажа патронного и других оборон. заводов , специалисты с техникой были на местах,а производства оставили целёхонькие.
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"Кубив назвал потери экономики Украины из-за агрессии РФ"
Жена прокурора Биловара этого не почувствовала.
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Ну шахты-это фигня.Их большинство все рано надо было закрывать,как убыточные. И недовольных шахтеров,которым все должны,мы теперь не видим. Пусть русня разбирается. У нас бы бегали и орали,показывая свой дешевый даунбаский гонор,а у кацапни разговор короткий-на подвал. А насчет оборонки,да-потеря.
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так же как и Крым - это по бюджету цапии видно)))
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Кстати да, заливает Стёпа Кубив, сбросив дотационный груз Донбасса и Крыма экономика должна была взлететь!
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так на этих 35 шахтах ..что остались..люди месяцами не получают полную ЗП...только частями..по 2-3 т в мес...что бы с голоду не сдохли а остальное..... в долг..и долги все растут
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это все лирика...а где отчет с процентами по воровству и дерибану бюджета местными аборигенами-чиновниками...
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Чтобы не потерять еще больше, стратегические предприятия нужно переводить в глубь территории и на запад Украины.
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Лучше бы пояснил как обесценили гривну и сделали большинство граждан Украины нищими, а сами стали миллиардерами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины7% ВВП, 115 из 150 угольных шахт, предприятия оборонного комплекса, - Кубив назвал потери экономики Украины из-за агрессии РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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