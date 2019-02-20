 В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты и родственники Героев Небесной Сотни сегодня, 20 февраля, пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана. Они держали портреты погибших Героев.

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"В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", которые явно работали против Революции Достоинства и затем умышленно затягивали рассмотрение дел активистов", - заявляют организаторы акции.

Перед митингующими выступили адвокаты Роман Маселко, Виталий Титыч, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир Голоднюк.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ