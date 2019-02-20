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 В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты и родственники Героев Небесной Сотни пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) Украины с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты и родственники Героев Небесной Сотни сегодня, 20 февраля, пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана. Они держали портреты погибших Героев.

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"В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", которые явно работали против Революции Достоинства и затем умышленно затягивали рассмотрение дел активистов", - заявляют организаторы акции.

Перед митингующими выступили адвокаты Роман Маселко, Виталий Титыч, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир Голоднюк.

В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 01
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 02
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 03
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 04
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 05
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 06
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 07
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 08
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 09
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 10
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 11
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 12
В Верховный Суд протягивают судей Майдана, - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3112686
 
   
 Топ комментарии
 
Ну хто там за Петра???? Бзкоштовно хоть не голосуйте))))
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А где это убожество третьего тысячелетия? Пусть выйдет и скажет в глаза, что нужен еще год... Позор шоколадным барыгам у власти.
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Агенты кримля! Качатели будки! Порошенко на суды не влияет!
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Ну хто там за Петра???? Бзкоштовно хоть не голосуйте))))
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и не только туда В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС - Цензор.НЕТ 9304
муд и рокуВортура старые В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС - Цензор.НЕТ 761
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А где это убожество третьего тысячелетия? Пусть выйдет и скажет в глаза, что нужен еще год... Позор шоколадным барыгам у власти.
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Чого нэма среди пикитовальныкив рыцарей Майдана? Гундосых, картавых , звездоболов или они поймали птицу счастья?
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Агенты кримля! Качатели будки! Порошенко на суды не влияет!
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Там должны быть матери и вдовы всех погибших за свободу Украины ,против рашистского Ига.Низко кланяюсь каждой из них!
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а может быть иначе при этой власти опыт 5 лет есть(((((((((
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То фсе огенты кремля стоят. Реформированый пецей суд- патриоты и торговые портнеры. Да соя?
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вже недалеко той час, коли загиблих на Майдані будуть судити ці ж самі вилупки в мантіях...., а шо ви хотіли, гібридні реформи від гібридного Порошенка, вони такі.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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