 В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты и родственники Героев Небесной Сотни сегодня, 20 февраля, пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана. Они держали портреты погибших Героев.
"В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", которые явно работали против Революции Достоинства и затем умышленно затягивали рассмотрение дел активистов", - заявляют организаторы акции.
Перед митингующими выступили адвокаты Роман Маселко, Виталий Титыч, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир Голоднюк.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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