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 Порошенко в Мариинском парке во время столкновений с "Беркутом" в 2014 году. ВИДЕО

В сети появился фрагмент видеозаписи столкновений между активистами Революции Достоинства и "Беркутом", где присутствует Петр Порошенко, впоследствии избранный Президентом Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко появляется в кадре в конце четвертой минуты записи (03.41) и что-то обсуждает с активистами возле раненого.

...
Запись с участием Порошенко опубликована пользователем видеохостинга youtube Konstantin Tyutyunkov.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести их в Дом офицеров", - Порошенко о событиях Революции Достоинства. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3112677
 
   
 Топ комментарии
 
Можливо зрадоботи це нам зможуть пояснити?
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їм невигідно це пояснювати, не вкладається в їхню стратегію.
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посмотрел видео
на 4.04 четко слышно как майдановец с флагом обращается к Порошенко:
- Передаст Ты! И все вы ...
после чего герой данного топика медленно удаляется поджав хвост, в сопровождении охраны
псы. поздравляю передвиборчiй штаб нинедiючего с очередным обсервером Порошенко в Маріїнському парку під час зіткнень із "Беркутом" у 2014 році - Цензор.НЕТ 27
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Якый разносторонний человечище! И партию Регионов основывал, и в министрах у Януковича хаживал, и помайданить успел... Где тут урна, в смысле - для голосования? Ща проблююсь и побегу вершить волеизъявление. И нехрен там мудровать, уважаемые лохопедины и лохмандеи (это на кшалт «леди и джентельмены»), токмо за Тошнотворного Порош(ен)ка!
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Вообщем чтобы презы не делали, хороших - в хорошие гробы, хреновых - в хреновые.
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Це ще команди на штурм майданівців не було. Лише закидували гранатами з отруйним газом. І нікого він там не виносив, бо не треба було ще. Це потім бійня почалась.
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да брехня ,убивали в Мариинке днем 18-го февраля , титушки в наглую с боевыми пистолетами ходили и стреляли в народ , избивали до полусмерти и смерти всех подряд беркутня ,вэвэшники и титушня
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Годовщина Майдана - никаких расследований
годовщина Иловайска - никаких расследований
годовщина Дебальцево - никаких расследований.
........
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Все идет к тому шо придется причислять Петра к лику святых к концу срока как мученика и страдальца.
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жаль Делакруа не дожил. такое эпическое полотно мог бы написать - "порошенко, ведущий народ" (порошенко на баррикадах).
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Москалів в жар кидає , так ненавидять Порошенка . Тож голосуватиму за нього . Нехай їх продовжує кошмарити й далі . І гундяєвський сатанат нехай остаточно доб'є в Україні .
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'Порошенко и раненый '
ленин тоже с бревном ходил, но это не означает, что он что- то строил
На майдане было миллион человек!
Из них убито минимум сто человек, а по подсчетам волонтеров более семисот.
Личное участие порошенко в Майдане ничего и никому не доказывает. Он клялся не выискивать пруфы своего участия в событиях, которое и так никто не отрицает. Его задача была наказать виновных в расстрелах безоружных людей под деревянными щитами. А этого нет!
Нет открытых судебных процессов. Отпустили садовника, спилили деревья, дело , где миллион свидетелей, спущено на тормозах.
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ники разные , а линия одна и та же из методички карликов. Когда спили деревья на Институтской , хотя бы год сообщите .
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Это было 18 февраля во время похода сотен самообороны к верховной раде. Тогда были первые погибшие. Но основная бойня была 20 февраля.
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за 18 феврялч 18 убитых майдановцев и сотни раненых , это не бойня ? СБУ ещё вечером 18-го подожгла Дом Профсоюзов , об этом тоже молчок
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Москалів в жар кидає , так вони ненавидять Порошенка . Тож голосуватиму за Порошенка .
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За Пєтю так само? Тисяча? Чув, що деякі "соціологи" на сборі особистих данних вже і по декілька отримують.
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и понесся понос соево-ольгинский абсолютно на ВСЕХ конкурентов.
всех но не трогают медведчуковскую кодлу.
Совпадение???
не думаю.
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С началом Майданя очко у Пети сжалось не меньше, чем у всех остальных рыгоаналов. Зловещая неизвестность пугала каждого из них по-разному. Кто-то всерьёз задумался не сигануть ли из окна. Кто-то паковал тревожный чемоданчик. Хитрожопый Петя имел в своём активе 10 месяцев, с того момента, как соскочил с тонущего рыгокорабля. Поэтому, хоть и спаковал тревожный чемоданчик, решил прежде рискнуть и без мыла под крики "иди на #@%", полез на экскаватор. Ставка на преобладающую лоховатость населения сыграла отлично. Но награда непременно ещё найдёт своего героя!
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И вышел на Майдан и был там каждый день ,как и Яценюк , Парубий и другие , ходили спокойно среди людей возле Дома Профсоюзов их видел лично каждый день.
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Опа опа. Порохоботы отрабатывают статейку. В спам неугодных и по 30+ лайков в верхних комментариях... Мдаа... Ущербные... Жаль вас.
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Віктор Федорович уже засуджений за зраду України ! . В звязку з цим, постає питання про відповідальність його міністрів .
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Порошенко, як агент *****, відповідав у ПР за придушення і недопущення усіляких заворушень проти влади ПР та "майданів". Того, до речі, крутивсч і на Банковій, і біля Маріїнки. Для цього утримував низку організацій для розвалу антиурядових і неформальних рухів і провокацій, поцікавтесь, хто такі Олександр Данилюк (бувший зам Гелетея як міністра оборони) і Оксана Продан, іх підривна діяльність на податковому майдані, діяльність провокаторів Данилюка із "Спільної справи" на Майдані взагалі (захоплення адмінбудівель зокрема) і на Банковій окремо, там же і провокатор Корчинський поряд, що притягнув трактор. Подивіться відео, де провокатори із "Спільної справи" луплять ціпами строковиків ВВшників, а потім проходять через їх лави за спини перепочити і і перекурити з "беркутом". Це ж відомі факти.
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Не буду захищати Данилюка, але він відповідав за рекрутів. Була розміщена соціальна реклама з номерами телефонів по всій країні, контактерів назбиралась ціла армія, але Данилюка звільнив Полторак і ці телефони більше не працювали, хоч реклама залишалась на бігбордах. А мінфін Данелюк захоплював дарма. Тим більш у Неділю. Але питання стоїть не тільки до Данилюка, а і до інших. Чому, наприклад, "триголовий змій" саботував обрання на Майдані Лідера, коли там зібралось білше мільона перед Новим 2014м? Мільон голосів на Майдані скандував: "Лідера! Лідера!", - але Яйценюх хитро під дурня сказав, що "лідер" це український народ. А обрали б Лідера, то і бійні б не було, бо силовики почали б присягати йому. Замість цього Яц вивів людей з Майдану до Ради, щоб йому - майбутньому прем'єру, збільшили повноваження, їх там беркута розігнали, побили, а потім пішли на штурм обезлюдненого Майдану і майже його не знесли. Лише диво врятувало.
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Петя решил напомнить, сколько он сделал для майдана. Кстати, действительно, больше всех вложился и по праву стал президентом.
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А в конце там, "уйди отсюда, пид-с"! Это кому? Порошенко в Маріїнському парку під час зіткнень із "Беркутом" у 2014 році - Цензор.НЕТ 1331 Порошенко в Маріїнському парку під час зіткнень із "Беркутом" у 2014 році - Цензор.НЕТ 5385
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ні ні ні! згідно вчорашніх вересків ватних трололохів, Пороха там ніколи не було, а цей запис був терміново за ніч зроблений на кіностудії Довженко, що б підтвердити вчорашню новину !
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Була інша думка... В парку сиділи тітушки і беркут.
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Смотреть видео совсем необязательно. Просто нужно выйти на улицу СЕГОДНЯ и посмотреть что это значит жить по-новому. И сравнить с тем, за что умирала Небесная сотня без беркутовцев
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February 20th, 2019, 12:11 am
Снова зрадобараны слились в одной песне с Рашей:"Порошенка не было в Мариинском парке". Опровержение
Соловьев со своей бандой на канале «Россия1» в передаче "Кто против", исходят пеной, что Порошенко не был в Мариинском парке 18 февраля 2014 года.
Но неравнодушные граждане выложили видео из своих личных архивов, и кацапские пропагандоны, и их шавки - украинские зрадобараны - ПОСРАМЛЕНЫ.
________________
Сегодня полдня рассказывали, что Порошенко врет. Что его там не было.
Больше всех, распинались ресурсы Коломойского.
Так вот, это видео доказывает, что Порошенко там был﻿!
(с)

TAGS Майдан, Порошенко
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Дивно, що він там був лише до початку бійні. Коли почалась бійня, то ні Пєті, ні Яца-Кулявлоба, ні Тягнисрака, ні Пєдаліка, ні Парубія там не було. Але потім вони всі опинились у владі.
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Лично мне пох, что там делал Порошенко. Мне интересно, какая дебильная особь притащила туда ребенка?
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А де в цей час були баба жулька та 95 квартал та Зеленський?
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Уйди уже передаст,бо вынесут
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Бггг) плач зрадотни... Так где были гриценки с зелями???
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Бутусов оффициальный запрос
Сколько и когда членов уряду их детей и жен получили медицинскую помощь во время столкновений с Беркутами
думаю что многим буде интересно
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Хряк со своей охраной пришел попиарится, отчетливо слышно отношение к нему майдановцев.
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А в левом углу там что-то зеленело, то случайно, не Зеленский на велике?
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Из рыгов видел только Семиноженко на Майдане , который с тремя охранниками мрачно ходил между палаток и смотрел , походил и смылся .Больше никого не видел.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко в Мариинском парке во время столкновений с "Беркутом" в 2014 году. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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