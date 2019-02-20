 Порошенко в Мариинском парке во время столкновений с "Беркутом" в 2014 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко появляется в кадре в конце четвертой минуты записи (03.41) и что-то обсуждает с активистами возле раненого.

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Запись с участием Порошенко опубликована пользователем видеохостинга youtube Konstantin Tyutyunkov

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