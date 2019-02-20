 Порошенко в Мариинском парке во время столкновений с "Беркутом" в 2014 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко появляется в кадре в конце четвертой минуты записи (03.41) и что-то обсуждает с активистами возле раненого.
Запись с участием Порошенко опубликована пользователем видеохостинга youtube Konstantin Tyutyunkov.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко появляется в кадре в конце четвертой минуты записи (03.41) и что-то обсуждает с активистами возле раненого.
годовщина Иловайска - никаких расследований
годовщина Дебальцево - никаких расследований.
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ленин тоже с бревном ходил, но это не означает, что он что- то строил
На майдане было миллион человек!
Из них убито минимум сто человек, а по подсчетам волонтеров более семисот.
Личное участие порошенко в Майдане ничего и никому не доказывает. Он клялся не выискивать пруфы своего участия в событиях, которое и так никто не отрицает. Его задача была наказать виновных в расстрелах безоружных людей под деревянными щитами. А этого нет!
Нет открытых судебных процессов. Отпустили садовника, спилили деревья, дело , где миллион свидетелей, спущено на тормозах.
https://www.youtube.com/watch?v=bIsS_jqUaq8
всех но не трогают медведчуковскую кодлу.
Совпадение???
не думаю.
🤗
Снова зрадобараны слились в одной песне с Рашей:"Порошенка не было в Мариинском парке". Опровержение
Соловьев со своей бандой на канале «Россия1» в передаче "Кто против", исходят пеной, что Порошенко не был в Мариинском парке 18 февраля 2014 года.
Но неравнодушные граждане выложили видео из своих личных архивов, и кацапские пропагандоны, и их шавки - украинские зрадобараны - ПОСРАМЛЕНЫ.
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Сегодня полдня рассказывали, что Порошенко врет. Что его там не было.
Больше всех, распинались ресурсы Коломойского.
Так вот, это видео доказывает, что Порошенко там был!
(с)
TAGS Майдан, Порошенко
Сколько и когда членов уряду их детей и жен получили медицинскую помощь во время столкновений с Беркутами
думаю что многим буде интересно