 Жена прокурора ГПУ Биловара тратит миллионы на роскошный отдых на Мальдивах, в Турции, Милане и Москве, - Bihus.info. ВИДЕО

Журналисты Bihus.info обнаружили незадекларированные расходы семьи прокурора-антикоррупционера из ГПУ Руслана Биловар, передает Цензор.НЕТ.

Руслан Биловар - прокурор отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генпрокуратуры. Благодаря инстаграму его жены Ирины Биловар, журналист Анатолий Остапенко нашел неофициальные расходы, которые не внес в свою декларацию правоохранитель. Об этом говорится в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" (Bihus.info).

"На этой фотографии жена прокурора позирует в часах бренда Graff Butterfly. Их цена - 120 000 долларов. Впервые фото в этих часах жена прокурора опубликовала в 2017 году. Однако расходов на приобретение дорогих аксессуаров прокурор ни разу не декларировал", - отмечает издание.

"На другой фотографии в своем Инстаграме жена прокурора уже в других часах - бренда Rolex. Такой в ​​Украине можно приобрести за миллион гривен", - добавляет издание.

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"Кроме часов, Ирина Биловар позирует с сумочками известных брендов: Chanel, Louis Vuitton и Valentino. По приблизительным подсчетам, их стоимость - 10 000 евро", - добавляют журналисты.

"На этой фотографии Ирина Биловар фотографируется возле автомобиля Audi Q7 2017 стоимостью в полтора миллиона гривен. Ирина пишет в соцсетях, что ездит на Audi на работу. Однако в декларации ее мужа-прокурора пользование или владение этим автомобилем не указано. Авто такой же марки зарегистрировано на предприятие мамы-прокурора Людмилы Биловар", - отмечает издание.

"Также жена прокурора делится с друзьями фотографиями из своих многочисленных отпусков. В течение трех прошедших лет жена прокурора семь раз отдохнула в отеле Rixos Sungate в Турции. В соцсети она шутливо называет это место "дачей". На всех фотографиях с отдыха в заведении Ирина - в зоне для VIP-клиентов. Благодаря деталям на фотографиях, журналисты смогли определить номер, в котором она отдыхала. Это апартаменты Deluxe площадью 70 квадратных метров. Гости номера имеют индивидуальную террасу, гостиную, 2 ванные комнаты и выход к бассейну. Семь недельных туров в это заведение будет стоить 700 000 гривен", - выяснили журналисты.







"В июле 2015 года жена прокурора в Инстаграме отдыхала в Греческом отеле Suni Beach Resort. Ориентировочная цена отдыха - 70 000 гривен. Через две недели Ирина Биловар вместе с семьей отправились на Мальдивы. В отель Anantara dhigu maldives resort. Благодаря расположению зонтиков и других мелких объектов на фото, журналисты установили виллу, в которой остановилась жена прокурора. Недельный отдых прокурорская семья провела в вилле Sunrise. Стоимость подобного путешествия - 300 000 гривен", - отмечает издание.





"В 2017 году Биловар снова отправились в этот же отель, но в виллу Pool. Определить ее помогли кольца на стволе бамбука, которые попали на снимок в инстаграм Ирины. Вилла площадью 180 кв.м. Она оборудована удобным выходом на пляж, личным бассейном, расположенным в нескольких шагах от пляжа. Также в апартаментах есть ванна-терраццо и отдельная гардеробная комната. Недельный тур сюда стоит 400 000 гривен", - добавили журналисты.

"Кроме этого, в период с 2015 по 2017 гг. Ирина Биловар несколько раз посещала модные показы в Милане и ездила отдыхать в Париж и ОАЭ. Согласно геотегам, Ирина останавливалась в отелях Principe Di Savoya, Chambiges Elysees , Pallazo Matteotti и Fairmont Ajman. А в конце 17 года жена прокурора поехала отдохнуть в столицу Российской Федерации - Москву. Судя по фотографиям, в столице страны-агрессора жена прокурора встречалась с подругами. Остановилась в отеле "National", расположенном прямо на Красной площади", - отмечает издание.

"Всего за три года, по подсчетам журналистов, семья прокурора потратила на отдых 1,72 млн гривен. А с учетом часов, аксессуаров и незадекларованного авто расходы составили почти 8 млн гривен. В 2015 году Руслан Биловар внес в свою электронную декларацию почти 8,5 миллионов гривен наличных средств. Однако несмотря на дальнейшие расходы, зафиксированные на фото его жены, в дальнейшем его состояние не уменьшилось, а выросло. Уже в 2017 году прокурор декларирует более 10 млн грн сбережений. Теоретически рост наличных средств прокурора можно было бы объяснить бизнесом родителей. В разное время они основали несколько компаний: "Карпаты ЛТД", "Закарпаттякурортминводы" и юридическую фирму "Биловар и Ко". Но, по данным журналистов, эти фирмы семьи Биловар за 5 последних лет официально заработали лишь 2,8 млн гривен. В период с 2015 по 2017 гг мама прокурора официально подарила сыну только миллион гривен", - выяснило издание

"Брат Руслана Биловар Богдан тоже бывший прокурор. Но ушел с поста после обвинений во взяточничестве. По версии следствия, Богдан Биловар вместе со своими прокурорами-коллегами требовали 8 тыс. долларов взятки у начальника отдела УМВД на Львовской железной дороге. За это прокуроры, говорило следствие, пообещали закрыть глаза на нарушения чиновника. Прокурор выиграл дело в апелляционной инстанции, но на работу в прокуратуру не вернулся", - констатировали журналисты.