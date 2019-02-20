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 Украинец, политзаключенный, - Кольченко отвечает на вопросы представителей общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. ВИДЕО

Уже четвертый год крымчанин Александр Кольченко отбывает наказание по обвинению в терроризме, хотя правозащитный центр "Мемориал" считает его политическим заключенным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в начале февраля копейскую колонию №6, где содержат Кольченко, посетили члены общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.

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Интересовались, чем узник питается, с кем переписывается, и следит ли за протестами в мире. На выходе заключили, что у Кольченко в колонии все в порядке.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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В июле 2018 года мать осужденного Александра Кольченко Лариса после трехдневного свидания с сыном в колонии российского Челябинска сообщила, что "выглядит он плохо", однако начал набирать вес после прекращения голодания.

Источник: https://censor.net.ua/v3112651
 
 
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Те, що Кольченко судили незаконно зрозуміло, бо кримський суд не має легітимності. Підготовка теракту теж спірне звинувачення, бо терористами на той час були російські "зеленьіє чєловєчкі". Цікавить також, чи була апеляція стосовно цих політв'язнів у ЄСПЛ?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинец, политзаключенный, - Кольченко отвечает на вопросы представителей общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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