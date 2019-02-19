 "Где тебе, Тимур, реформы не хватает?", - в сеть слили запись якобы разговора Порошенко с Хромаевым. ВИДЕО

На facebook-странице ЄвроМайдан – EuroMaydan появилась аудиозапись разговора между двумя мужчинами с голосами, похожими на главу Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева и президента Украины Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Разговор начинается с соединения якобы дежурной спецкоммутатора президента с главой Нацкомиссии. Якобы Порошенко начинает с выяснения у якобы Хромаева мотивов публикации поста в Facebook о недостаточности реформ в банковском секторе.
"Я хотел спросить, а это ваш Facebook-аккаунт, где вы решили отрегулировать банковскую систему президента и Гонтаревой? Он вам принадлежит? Или это фейковый какой-то? Ну, вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе, я еще реформы не начинал", - говорит первый голос. Второй заверяет, что ничего не критиковал, а "сказал, что реформ у нас пока не было" и это касается "общей реформы".
Далее ведется такой разговор:
"- Общей реформы какой, бл#дь? Где тебе, Тимур, реформы не хватает, можешь мне сказать?
- Мне везде хватает, Петр Алексеевич.
- Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.
- Просто мы еще не приступили к...
- У нас, вот, открытая связь. И я спрашиваю, вот: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?". Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?
- Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры. Я никогда никого не...
- Нет, вы претендуете. Я думаю, что… Ну, хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш...
- Мой анализ абсолютно…
- Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформой. Хорошо.
- Простите, Петр Алексеевич.
- Я желаю… Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего доброго.
- Простите, Петр Алексеевич, я… Вы не так понимаете.
- А за что простить?
- Здесь реально недопонимание, просто журналисты… Мне позвонила приемная Валерии (Гонтаревой. - Ред.) и сказала…
- Там нет журналистов. Там есть ваш пост в Facebook, который вы написали и это ваша точка зрения. Я уважаю людей, которые имеют свою точку зрения.
- Там два поста. Первый пост по поводу того, что журналисты посчитали, что Валерия (Гонтарева. - Ред.) все закончила. Я сказал, что, ну… мы обсуждали. Они неправильно поняли...
Так как запись заканчивается на полуслове, очевидно, что обнародованное - фрагмент разговора.
нёс бревновыносил раненых на Майдане.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=cb2pOoFYUTY
Каму лукавы бацька, таму пуйло - дзядзька! ))))))))))))) Гы-гы !
Смешна, так?
Без обид, дружище... А присказку возьму на вооружение, спасибо.
За "пачвару" - сакавита...
Мне страшно за эту страну.....
1 ч.
Каких тебе, б___дь, ещё реформ не хватает????
10 ч. ·
Когда ПАП говорит что-то про российскую агрессию, про европейские перспективы, про НАТО и так далее - дайте мне срочно бюллетень и ручку, - я за него проголосую и буду агитировать друзей!
Как только вспоминаешь про смотрящих, про открытое противодействие НАБУ, про судебную «реформу», про затягивание с законопроектом про антикоррупционный суд, про семочек, «хороших парней», про «заболевших» прокуроров, про кумовство в «высших эшелонах» власти, про «вынужденное воровство», про беспрецедентную охрану села Козин в то время, когда взрываются последние крупные склады с боеприпасами и так далее - желание голосовать вообще пропадает...
16 декабря, 2014 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
2018 В понедельник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
09.06.2018 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП 21.06.18 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
Что обсуждаем?
Разговор работающего с диванным экспертом?
Потом это окажется стебом пранкеров, но зрадофилье в запаре)))
- Якщо вам реформ більш ніж достатньо - натисніть *2.
- Якщо вам не вистачає реформ - залишайтесь на лінії.
©