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Все про:Порошенко (16383) реформы (3251) слив информации (7)

 "Где тебе, Тимур, реформы не хватает?", - в сеть слили запись якобы разговора Порошенко с Хромаевым. ВИДЕО

В обнародованной в Сети аудиозаписи якобы зафиксирован фрагмент разговора президента Украины Петра Порошенко с главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым.

На facebook-странице ЄвроМайдан – EuroMaydan появилась аудиозапись разговора между двумя мужчинами с голосами, похожими на главу Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева и президента Украины Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разговор начинается с соединения якобы дежурной спецкоммутатора президента с главой Нацкомиссии. Якобы Порошенко начинает с выяснения у якобы Хромаева мотивов публикации поста в Facebook о недостаточности реформ в банковском секторе.

"Я хотел спросить, а это ваш Facebook-аккаунт, где вы решили отрегулировать банковскую систему президента и Гонтаревой? Он вам принадлежит? Или это фейковый какой-то? Ну, вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе, я еще реформы не начинал", - говорит первый голос. Второй заверяет, что ничего не критиковал, а "сказал, что реформ у нас пока не было" и это касается "общей реформы".

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Далее ведется такой разговор:

"- Общей реформы какой, бл#дь? Где тебе, Тимур, реформы не хватает, можешь мне сказать?
- Мне везде хватает, Петр Алексеевич.
- Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.
- Просто мы еще не приступили к...
- У нас, вот, открытая связь. И я спрашиваю, вот: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?". Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?
- Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры. Я никогда никого не...
- Нет, вы претендуете. Я думаю, что… Ну, хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш...
- Мой анализ абсолютно…
- Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформой. Хорошо.
- Простите, Петр Алексеевич.
- Я желаю… Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего доброго.
- Простите, Петр Алексеевич, я… Вы не так понимаете.
- А за что простить?
- Здесь реально недопонимание, просто журналисты… Мне позвонила приемная Валерии (Гонтаревой. - Ред.) и сказала…
- Там нет журналистов. Там есть ваш пост в Facebook, который вы написали и это ваша точка зрения. Я уважаю людей, которые имеют свою точку зрения.
- Там два поста. Первый пост по поводу того, что журналисты посчитали, что Валерия (Гонтарева. - Ред.) все закончила. Я сказал, что, ну… мы обсуждали. Они неправильно поняли...

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Так как запись заканчивается на полуслове, очевидно, что обнародованное - фрагмент разговора.

Источник: https://censor.net.ua/v3112632
 
 
 Топ комментарии
 
Петя,не приставай к людям.Нет реформ.
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Так в чому компромат? Не смішіть.
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Компромат в том, что даже Петины соратники его реформы только после автокефального тумака начинают видеть.))
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я уже ему писал, что он перепутал дуб с metal ... молчит, морозится
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😁 Зрада ж, ептыть...
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Лучше сразу мыло с него варить "Московское"
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"Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 6000голоса ПОХОЖИЕ на... "Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 6000кисель аплодирует стоя! "Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 6000
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Завтра вован с лексусом скажут- это мы, и ни одна зараза не покраснеет.
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А чего Пороха тролить, то? Эта недоросль Хромаев - тупо ребёнок который обосрался от одного только звонка. Маминькин сыночек. Надеюсь Порох ему ещё всыпет
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судя по всему- Хромаев скоро может захромать..
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парирую, ну например: "Красна птица пером, а человек умом"
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Тобто наразі єдиний компромат на Порошенко - це те, що він знає і... О БОЖЕ!!! ... використовує... МАТЮКИ!!! Це шкандаль. Це крутіше за історію з Левінскі. Нащадки будуть писати про це книги та знімати фільми. "Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 5465
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Особо впечатлительные щас надрищут еще пару страниц...
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Где ссылка на пост Хромаева, что он вообще написал?
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Петя врёт как нёс бревно выносил раненых на Майдане.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=cb2pOoFYUTY
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Любка, намагаєшся перевести стрілки від Бариги? З чого вас таких примітивних ліплять?
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Калі ласка адкажыце, людзі добрыя, нешта я прапусціў, паходу, а дзе падабайки ? :"Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 404,ці перад перавыбары пэти низяяя?
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А у меня тогда какая? Всё время были и раптам знiклi , ни фига не понял. Откуда у меня взялась обрезанная версия и как фсё вернуть взад? )))))))))))
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Там вниз прокрутите, должна быть кнопка "Полная версия сайта", нажмите ее.
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Дзякуй, напэўна гэта з-за блакатара рэкламы, зайшоў з іншага браўзэра - усё ОК! Яшчэ раз дзякуй, бро!
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Кнопку поўнай версіі так і неинашёл, цвярозы, як шкло!
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То, наприклад, якщо на Андроїді. Мобільна версія сайту.
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Чый бацька?
Каму лукавы бацька, таму пуйло - дзядзька! ))))))))))))) Гы-гы !
Смешна, так?
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Я подразумевал происки "б"... Отого и гы-гы.
Без обид, дружище... А присказку возьму на вооружение, спасибо.
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Карыстайся, проста, калі я бачу згадак вусатай пачвары, ды яшчэ з вялікай літары - бесіць аштрисёт. Ніхто !, ніхто !!! гэтую мразь ў Беларусі так не называе!
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Проникся, внял, учёл...
За "пачвару" - сакавита...
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Каких же реформ от Пэти этим трутням-чиновникам не хватает?...
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Наскільки мені відомо ,по Конституції у Президента визначене коло відповідальності, а саме: гарантія виконання тої самої Конституції, зовнішня політика й безпека Держави.І хто тепер сумнівається, що ПеПо конролює усіх й усе? А це не узурпація влади? Тимурчик ,молись, чтоб ПОП не прошёл на выборах, ибо выдворение Саакашвили тебе покажется лёгкой невинной прогулкой.
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Шуганул якогось Тимура, и в сеть слил,щоб другие боялись
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якобы, а с этой записью, я просто уверен, что это ПеПо
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Когда кум - Генпрокурор, какие могут быть неприятности?
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А меня эта запись расстроила. И знаете чем? Не матом. Мат и словесное битье холопов от нашего гидранта мы уже слышали (в записи разговора с работниками 5 кАнала). Больше всего меня шокировало то, что он НЕ приемлет НИ МАЛЕЙШЕЙ критики в свой адрес и ПОЛНОСТЬЮ отрицает ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. Он мнит себя не иначе как "мессией", "царем", "богоизбранным" и не терпит никаких возражений! Видимо, слово "демократия" для него- пустой звук... Это ли не портрет настоящего диктатора? Такие люди не остановятся НИ ПЕРЕД ЧЕМ ради сохранения власти.
Мне страшно за эту страну..... "Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 218
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В чем компромат то? Чиновник, давно работающий во власти, пишет что нет каких-то реформ- это его публичная позиция. Сразу вопрос- если он так считает, то наверно он вопрос недостаточности реформ подымал, выходил с какими-то предложениями? А когда ему не пошли на встречу то опубликовал этот пост и подал в отставку? Оказывается - нет, ничего он не критиковал, ни с какими предложениями не выходил и вообще просто решил поумничать - он вроде во власти но поиграть в народную забаву- все в г* один я во всем белом- тоже хочет Правильно Порошенко на него наехал. Критика реформ - это замечательно и нужное дело, но если ты на такого уровня должности- задействуй механизмы внутри власти и добивайся своих предложений. Не можешь и ситуация тебя не устраивает- подавай в отставку и критикуй, это элементарная этика госслужащего такого ранга.
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в разговоре с новинским он не обозвал: "**** православная"...он представился...
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На кого рассчитана эта туфта ... "Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 7184 и кому оно нужно.За все реформы в стране отвечает глава правительства Гройсман.
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Петя лично подтвердил, что команду выбросить Михо с Украины он дал лично.))) А еще наш петя болен охеренной самовлюбленностью и нарциссизмом. Интересно он и западным партнерам говорит - Какой *** реформы вам еще не хватает? "Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 9161
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"Так вам, б...дь, реформ не хватает?! Так, все, достали, отсекайте гражданских!"
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А плавный переход разговора Алексеевича по телефону с украинского на русский - это тоже реформа? "Де тобі, Тимуре, реформи не вистачає?", - в мережу злили запис нібито розмови Порошенка з Хромаєвим - Цензор.НЕТ 8179
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
10 ч. ·

Когда ПАП говорит что-то про российскую агрессию, про европейские перспективы, про НАТО и так далее - дайте мне срочно бюллетень и ручку, - я за него проголосую и буду агитировать друзей!
Как только вспоминаешь про смотрящих, про открытое противодействие НАБУ, про судебную «реформу», про затягивание с законопроектом про антикоррупционный суд, про семочек, «хороших парней», про «заболевших» прокуроров, про кумовство в «высших эшелонах» власти, про «вынужденное воровство», про беспрецедентную охрану села Козин в то время, когда взрываются последние крупные склады с боеприпасами и так далее - желание голосовать вообще пропадает...
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Чего то мне кажется российские тролли балуются
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Разговоры с Тимуром Хромаевым то ерунда. Думаю, что к выборам должен появиться новый Мельниченко и мы узнаем много интересного.

16 декабря, 2014 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
2018 В понедельник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
09.06.2018 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП 21.06.18 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
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Какая-то старая двухлетняя запись :" Мне позвонила приемная Валерии (Гонтаревой. - Ред.) и сказала…"
Что обсуждаем?
Разговор работающего с диванным экспертом?
Потом это окажется стебом пранкеров, но зрадофилье в запаре)))
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- Якщо вам вистачає реформ - натисніть *1.
- Якщо вам реформ більш ніж достатньо - натисніть *2.
- Якщо вам не вистачає реформ - залишайтесь на лінії.
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В общем, опять зрадотня всралась... но как волали про эту бимбу))))))))))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Где тебе, Тимур, реформы не хватает?", - в сеть слили запись якобы разговора Порошенко с Хромаевым. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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