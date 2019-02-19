 Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый. ВИДЕО

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в своем видеоблоге на Youtube проанализировал, почему Украина, имея лучшие в мире черноземы, отстает в области сельского хозяйства от ближайших соседей, передает Цензор.НЕТ.

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"Во-первых. Польский фермер не имеет никаких проблем с землей - она ​​у него нормально оформлена. Имеет доступ к новой технике. Нет проблем с удобрениями, горюче-смазочными материалами. Имеет доступ к дешевым кредитам. У нас - с землей беспорядок, с удобрениями проблемы, техники нет, дешевые кредиты - фантастика, рейдерскими схемами у людей просто воруют урожай", - отметил Садовый.

Более того, политик приводит еще один аргумент - финансовую поддержку государства. "Польский фермер получает 300 евро дотации на гектар земли. У нас в бюджете на прошлый год предусмотрели более 6 миллиардов гривен. Правда, дали лишь 1. Если разделить на всех - то один фермер должен получить только 6 евро за гектар", - сказал Садовый.

Однако, по словам политика, и того не получил. По данным Единого портала использования публичных средств Министерства финансов Украины E-data, в 2018 году группа компаний ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (учредитель - Юрий Косюк) получила более 933 миллионов дотаций и возмещений из государственного бюджета.

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"То есть, куда пошел этот миллиард? Товарищу президента", - отмечает Андрей Садовый.