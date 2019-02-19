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 Политика Украины, Общество
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Все про:продукты (1327) Садовый (384) сельское хозяйство (231) цены (2078)

 Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый. ВИДЕО

Литр молока в украинских магазинах можно купить примерно за 28 гривен. В Польше - на 30% дешевле.

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в своем видеоблоге на Youtube проанализировал, почему Украина, имея лучшие в мире черноземы, отстает в области сельского хозяйства от ближайших соседей, передает Цензор.НЕТ.

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"Во-первых. Польский фермер не имеет никаких проблем с землей - она ​​у него нормально оформлена. Имеет доступ к новой технике. Нет проблем с удобрениями, горюче-смазочными материалами. Имеет доступ к дешевым кредитам. У нас - с землей беспорядок, с удобрениями проблемы, техники нет, дешевые кредиты - фантастика, рейдерскими схемами у людей просто воруют урожай", - отметил Садовый.

Более того, политик приводит еще один аргумент - финансовую поддержку государства. "Польский фермер получает 300 евро дотации на гектар земли. У нас в бюджете на прошлый год предусмотрели более 6 миллиардов гривен. Правда, дали лишь 1. Если разделить на всех - то один фермер должен получить только 6 евро за гектар", - сказал Садовый.

Однако, по словам политика, и того не получил. По данным Единого портала использования публичных средств Министерства финансов Украины E-data, в 2018 году группа компаний ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (учредитель - Юрий Косюк) получила более 933 миллионов дотаций и возмещений из государственного бюджета.

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"То есть, куда пошел этот миллиард? Товарищу президента", - отмечает Андрей Садовый.

Источник: https://censor.net.ua/v3112620
 
 
 Топ комментарии
 
Барига ворує,тобто йде своїм шляхом))
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в Польше нет Порошенка и Роттердам с Панама +++
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Ну що, солоденькі - скажете що пан Андрій агент кремля, шатун, зрадофіл та розхитувач будки? Його слова - це осиковий кілок в брехню про потужні та рішучі реформи від петі.. Не можна так знущатися над власним народом, як це робить ваш найсолодший ідол..
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Бариг ворує багато, а президент - один!!!!!!!!!! Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый - Цензор.НЕТ 2025
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Де ж ти раніше був, дрищ, такий правильний?)))
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с петиным мусором воевал, вместо того чтобы созидать.
а ведь Львов признан Европой лучшим городом для проживания в Украине.
в отличие от страны, худшей для проживания в Европе дудкобудивнык постарався.
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Да нет Садовый,Просто между крестьянином и прилавком 5-8 посредников. А потому, что простой крестьянин не может свою продукцию продать за рубеж, гора бумаг для оформления и просто вынуждены сдавать посредникам за слезы.К примеру: литр молока крестьянин сдает за 3,70 гривасов. Парное, Свежее. А в магазинах Киева по 27 рублей литр - без сливое, без ничего - голимая белае жижа. А имей крестьянин право вывезти это молоко в Молдову, в Румынию, масло сливочное вывезти, так и посредники за литр будут по 15 гривасов платит
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Абсолютно вірно.....було б менше посередників, але і він в чомусь правий - в дотаціях, в рейдерствах, наприклад....
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Всё правильно ,Пэтя обещал Жить по Новому а не Жить по Человечески ! Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый - Цензор.НЕТ 1407
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Ну що, солоденькі - скажете що пан Андрій агент кремля, шатун, зрадофіл та розхитувач будки? Його слова - це осиковий кілок в брехню про потужні та рішучі реформи від петі.. Не можна так знущатися над власним народом, як це робить ваш найсолодший ідол..
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пан Андрій давно в Польщі не був... і не знає, що ціни ще нижчі
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І не тільки на продукти . Ліки у польських аптеках (одних і тих же виробників та назв) у 5 (п'ять) разів дешевші ніж в Україні. Переконався особисто і не один раз. Але купити їх у Польщі можливо тільки по рецепту. А усе залежить від від олігархів та їх картельних змов у різних сферах (ліки, пальне, продукти, будматеріали і т.п.) За цим має слідкувати та боротись з таким явищем Держава з великої букви. Аде хіба буде Президент, що сам є олігархом, боротись з олігархією?
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яких 30%? літр хорошого молока в поляндії коштує 15 -18 грн
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в Польше нет Порошенка и Роттердам с Панама +++
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а почему на раиисие дороже чем в Украине, что там?
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Doroze v rosije i na mnogo raz,jest u nix takyje mesta daze tak sto dopustim nekupis 2 kuska xleba,normujet xleb nebolse odnogo Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый - Цензор.НЕТ 4660Jest takyje sela u nix sto odna korova na vsiu derevniu typo fermer takoj u nix
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imejet odnu korovu i uze ego cytajet fermerom.U drugix v derevne i toj net Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый - Цензор.НЕТ 5016
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Хрень полная!
У косюка с дотациями полный порядок, землю у него хер отберёшь, и с правами на землю все нормально. А курятина дорожает и дорожает
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Скоро будет дешевле страусятину в Африке покупать.
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Так Косюк монополист. И вообще в Украине нет рынка продуктов питания. Здесь только монополисты.
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Потому и написал, что садовый хрень городит
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Все він вірно говорить , а в Косюка все дорожчає бо він монополіст і САМ встановлює ціни !
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Якщо польський фермер бере кредит під 3-5%,а український під 50%,це саме і виробництво то хто за ці проценти платить? Споживач,бо ніхто не буде працювати в збиток
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Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, -

Из-за воровства власти во всех отраслях экономики - дальше по тексту...
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Как в Украине могут быть низкие цены на продукты, если власть обирает сельхозпроизводиеля, обирает изготовителя готовой продукции и напоследок грабит продавца.
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Старого кота десь не має тут, щоб подивився.....
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Це не те слово дешевше - ось таке молоко натуральне коровяче найвищої якості в нас такого просто немає особисто тиждень тому купляв у Жешуві в "MACRO" по ціні 1.89 за літр це по курсу 14.20 гривень!!!
Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый - Цензор.НЕТ 5017
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Да. У нас в Словакии мясные изделия дешевле, чем в Киеве
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что то не верится, но берём ежедневные продукты а не какие то особые, а то получится что в Норге дешевле чем в Литве.
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так он вместе с бабой люля был против свободной торговле сельхозземлями а теперь это отмечает как негативный фактор - он дурной или прикидывается.
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Вопрос в том , что законодательство Украины УМЫШЛЕННО депутаты не готовят к приватизации. Пусть защитят украинских собственников от дешевой скупки земли
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ведь именно теперь есть дешёвая скупка а не тогда будет, когда откроет рынок - как и писал раньше, не так важно, кто владелец, как условия использования и санкции за не доброкачественное использование.
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Маєчка хороша -"Маde in UCU" - вирощено в масонському інкубаторі № 2.
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Ну так мы Польшу догоним только через 50 лет, а пока йдемо своїм шляхом Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый - Цензор.НЕТ 5379
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По ценам вже обогнали,то по зарплатам догонять Из-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый - Цензор.НЕТ 9890
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А може, ну його все - до біса?! Взяти, та провести референдум про запит про приєднання в якості "заокеанських штатів чи земель" до Сполучених Штатів або Канади! Бо кожне наступне покоління депутангів та кожен новий "гідрант" - гірші за своїх попередників і у мене є думка, що ще одну генерацію цих "слуг народу" Україна вже не переживе!
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Я был в Украине 2017 году , что меня поразило , так это то , как деградирует украинское общество! Мне кажется что такой деградации не было даже в 1992 году , когда я убежал с Украины!
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Литр молока в украинских магазинах можно купить примерно за 28 гривен. - я покупаю в Дании эко молоко по 9-11 крон , у меня зарплата 19600 за январь!
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Це таке "життя по-новому". А Садовий судячи з усього-"агентмацквы". Написано ж-"кандидатів багато,а красти буде один". Невже не ясно?
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В Харькове молоко от 18 до 22 грн, отуда цифра 28, мы в разных странах живем?
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правильно андрюшка ...головне землю продати а не навести лад у законодавстві і елементарно виконувати його ...у мутній воді можна повторити фокус з 90х ...
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Просто порівняйте кількість фермерів в Україні і Польщі - і все стане зрозуміло !
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Надо просто подождать чуть чуть,уже пять лет идут реформы и Петр Алексеевич скоро приведет цены и зарплаты в порядок.Главное дать уверенно победить ему в первом туре .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИз-за беспорядка с правом на землю, рейдерских угроз для фермеров и невыплаты дотаций в Украине продукты питания дороже, чем в Польше, - Садовый. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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