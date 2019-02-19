 Крымчане уже 5 лет ждут от Киева ответа на вопрос, когда освободят полуостров, - Чубаров. ВИДЕО

Такое заявление народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сделал в Верховной Раде на заседании в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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"Пять лет оккупации – это невыносимо долгий срок, в течение которого российские оккупанты подвергают граждан Украины незаконным гонениям и репрессиям. В прямом смысле уродуют Крым, хищнически уничтожают уникальные природные объекты, разрушают исторические памятники, возводят многочисленные военные объекты и инфраструктуру к ним", – заявил Чубаров.

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Он напомнил, что российская власть проводит политику вытеснения с полуострова крымских татар и этнических украинцев, используя для этого усиление репрессий.

"Наше заседание сейчас смотрят в режиме онлайн десятки тысяч жителей Крыма. Все они ждут от нас четкого ответа на главный вопрос: "Когда?". Мы должны задействовать все усилия для того, чтобы в 2019 году произошли заметные изменения в деоккупации Крыма", – отметил Чубаров.

Глава Меджлиса считает, что деоккупацию полуострова можно ускорить, закрепив в Конституции положение о создании крымскотатарской национальной территориальной автономии в составе Украины. По словам Чубарова, эти изменения предоставят нашей стране и нашим международным партнерам новые правовые инструменты и рычаги в восстановлении суверенитета Украины над Крымом.

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"Надеемся в ближайшие дни Президент Украины внесет этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады Украины. Уверен, он будет поддержан голосами большинства народных депутатов. Не может быть безопасной и суверенной Украины без Крыма", – подчеркнул Чубаров.