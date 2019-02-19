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 Политика Украины
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Все про:Крым (21130) Чубаров (734) крымские татары (1970)

 Крымчане уже 5 лет ждут от Киева ответа на вопрос, когда освободят полуостров, - Чубаров. ВИДЕО

Чубаров заявил, что оккупанты уродую Крым, разрушают природу и памятники, возводя вместо них военные объекты.

Такое заявление народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сделал в Верховной Раде на заседании в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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"Пять лет оккупации – это невыносимо долгий срок, в течение которого российские оккупанты подвергают граждан Украины незаконным гонениям и репрессиям. В прямом смысле уродуют Крым, хищнически уничтожают уникальные природные объекты, разрушают исторические памятники, возводят многочисленные военные объекты и инфраструктуру к ним", – заявил Чубаров.

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Он напомнил, что российская власть проводит политику вытеснения с полуострова крымских татар и этнических украинцев, используя для этого усиление репрессий.

"Наше заседание сейчас смотрят в режиме онлайн десятки тысяч жителей Крыма. Все они ждут от нас четкого ответа на главный вопрос: "Когда?". Мы должны задействовать все усилия для того, чтобы в 2019 году произошли заметные изменения в деоккупации Крыма", – отметил Чубаров.

Глава Меджлиса считает, что деоккупацию полуострова можно ускорить, закрепив в Конституции положение о создании крымскотатарской национальной территориальной автономии в составе Украины. По словам Чубарова, эти изменения предоставят нашей стране и нашим международным партнерам новые правовые инструменты и рычаги в восстановлении суверенитета Украины над Крымом.

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"Надеемся в ближайшие дни Президент Украины внесет этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады Украины. Уверен, он будет поддержан голосами большинства народных депутатов. Не может быть безопасной и суверенной Украины без Крыма", – подчеркнул Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/v3112586
 
 
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После того, как миротворцы начнут фиксировать преступления паРаши, в том числе и её прислугой, на Донбассе...
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Татарин,надо было не сдавать полуостров.
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Крымчане уже 5 лет ждут от Киева ответа на вопрос, когда освободят полуостров. Дорогие крымчане, вы начните, а мы поможем. Начинайте партизанить, бастовать, не повиноваться оккупантам, а там глядишь и хунта подтянется.
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Крымчане уже 5 лет ждут от Киева ответа на вопрос, когда освободят полуостров. А самим слабо начать освобождение? А как же родная говень?
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І голосувати немає за кого. Усі кандидати збираються звільняти Крим через міжнародні (міжгалактичні) суди. Або ще гірше, через "розбудову економіки."
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Підвищити швидкість комп"ютерного набору. Крымчане уже 5 лет ждут от Киева ответа на вопрос, когда освободят полуостров, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1613
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Я так понимаю, ждут татары, когда украинской кровушкой добудут им свободу? Помним, помним про "мы воевать не можем и не будем".
Ищите ответы В СЕБЕ!
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Крим повенеться,через який час не відомо,але питання до Чубаки,чому всі татари прийняли громадянство Кацапії?
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Все кто ждал уже уехал,а кто остался бурчит на форумах,многие думали рай земной с московскими зарплатами
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Неплохо бы было, если б сами крымчане хоть что-то бы делали для этого.
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Прямо они разбежались - сезон скоро, скрепные по мосту приедут
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Татарский шатун, петя сегодня достойно и с гордостью сообщил, что украина победила кацапов по всем пунктам. Так что не лезь тут со своей ерундой.
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Приехали! Чубакабра обвиняет граждан Украины!!! Кто поможет?
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Типа 24 года "любили" НЕНЬКУ.......одни конфликты и проблемы.....особенно на берегу.
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Чубаров мріє про власну країну для татар. Ніяких автономій.
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"Надеемся в ближайшие дни Президент Украины внесет этот законопроект".- Чубаров.
Порох перед выборами внесет что угодно, а потом ничего не выполнит и только выносить будет в собственные офшорные закрома. Уважаемый Чубаров, пора перестать на него надеяться и действовать самим..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКрымчане уже 5 лет ждут от Киева ответа на вопрос, когда освободят полуостров, - Чубаров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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