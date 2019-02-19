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 Политика Украины
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 Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не понимает, тот приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой, - Парубий. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден в том, что российская агрессия представляет глобальную угрозу для всего мира, а потому главная цель мирового сообщества - остановить ее.

Об этом спикер заявил во время заседания парламента, приуроченного к пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

...
"Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не хочет понимать, кто не хочет этого признавать, тот на самом деле приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой. Любую дипломатию и желание договориться Путин расценивает как слабость, которой пытается непременно воспользоваться в свою пользу. Кремль понимает только один язык - язык силы, к сожалению, но такова реальность. И поэтому для благосостояния и безопасности всего мира наша задача и наша главная цель - остановить агрессию ", - сказал Парубий.

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Он отметил, что сегодня, после пяти лет с начала нападения России на Украину, очевидно, что останавливать агрессию Путина нужно не только введением санкций, но и "организацией единого интегрального противодействия по всем направлениям: военным, экономическим, энергетическим, дипломатическим и информационным ".

"Ибо российская агрессия на сегодня - это также информационная и энергетическая экспансия. Сначала идет длительная массированная подготовка информационными "буками" и "градами", а потом приходят российские танки. И наша главная задача - остановить Путина и сохранить мир для нашей страны и всего мира ", - пояснил председатель ВР.

По его словам, главной геополитической целью Кремля является возобновление контроля над всем постсоветским пространством и непосредственное влияние на весь мир.

"Уже в 2008 году целью Путина была далеко не Грузия, что и подтвердили его дальнейшие шаги. Это был его первый пробный камень для испытания цивилизованного свободного мира на дальновидность, прочность и единство. Так и в 2014 году его целью был не только захват Крыма, а всей Украины - ключевой элемент для восстановления империи, ключевой, но далеко не последний. Поэтому наши ребята на фронте хорошо знают, что они защищают не только свои семьи, свои города и села, свою страну. Они хорошо знают, что защищают весь цивилизованный мир ", - подчеркнул Парубий.

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Спикер подчеркнул, что Украинское государство и народ мобилизовались и дали отпор агрессору, а не пошли на договоренности, тем самым капитулировав перед врагом.

"Мы дали бой. Украинские добровольцы прямо с Майдана двинулись на передовую и там вместе с возрожденными Вооруженными силами Украины остановили российское наступление. В Харькове, Николаеве, Запорожье, Херсоне, Одессе украинцы сказали "стоп!" попыткам российской агентуры вместе с их местными коллаборационистами оккупировать всю юго-восточную Украину. Это были трагические, но одновременно и величественные дни для Украины ", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3112549
 
 
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а здорово Андрюха ольгинцев возбуждает.
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Конкретне і точне визначення від спікера. Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не понимает, тот приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой, - Парубий - Цензор.НЕТ 3173
І тільки мокшоботофедерасти протестують. Ниють і ниють. Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не понимает, тот приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой, - Парубий - Цензор.НЕТ 8202
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Что делает справка с человеком,оказывается он ещё и стратег
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ОНО для этого и нужен БЫЛ...не подсуден. Удобно. Всех следующих на алко-нарко-химо завимвость....Отставлость, умалишённость разных вариантов........................
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угу - і через пару місяців з'ясується , що ніхто не винен і всі "нє прі дєлах.."- Пеця втече в Ростов (до Баті...) Парубій прикриється довідкою від психіатра , а Супрун так взагалі - вічна ВО ... і крайніх не знайти !
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триста тридцать третья артиллерийская бригада - пусть поплобует выговолить Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не понимает, тот приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой, - Парубий - Цензор.НЕТ 6052
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Парубий....почти 5 лет саботирования работы Рады, нарушения Занов Украины........справка....зачтётся....Ну опять ЛОЗУНГИ!!!! Ты то ЛИЧНО что сделал??? Хорошего, плохого все и так знают........................
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И зачем так на Вову наезжать,ведь он ещё вам соевым поможет (может быть).
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а здорово Андрюха ольгинцев возбуждает.
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я давно заметил, что ольгинские стараются отписаться первыми в любой теме. То есть, сидят на низком старте и клацают обновление и как только появляется новая статья, строчат высеры, тем самым, задавая русло последующей дискуссии. это стратегия такая, не нужно удивляться.
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у них специальная программа от Лаборатории Касперского - называется "F5". Обновление страницы каждые 30 секунд, и в зале звучит зуммер и моргает световой сигнал.
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МЕДВЕДЧУК ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ
И ПРИГЛАШАЕТ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ К НАМ ДОМОЙ
ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ ШАНОВНИЙ СПИКЕР?
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ТАК ШО ЗАТКНИТЕ ЛУЧШЕ СВОЮ КРАСНОМОВНУЮ ПАСТЬ БУДЬ ЛАСКА
ТА СИДИТЬ МОВЧА!
... и эта гнида шакаладная считает себя украинским националистом
/рука лицо/
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А какой реальный политический вес в Украине у этого злобного кремлевского хмыря?

Коломойский вон кандидатов покупает по трешке за пачку, а Мертветчук с Бойко за пару сраных процентов грызется.
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Конкретне і точне визначення від спікера. Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не понимает, тот приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой, - Парубий - Цензор.НЕТ 3173
І тільки мокшоботофедерасти протестують. Ниють і ниють.
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От этого уменьшительно-ласкательного термина (паганяла) - "зеленые человечики" , бесит аштрисёт, уси-пуси, ****! Оккупанты, захватчики, пуйловское мясо, да ещё ХЗ как! Забейте себе в моск!
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Можно зеленые чертики.Это реально бывает.
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и как оказалось не только он
/c чувством глубокого разочарования/
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писец рыжему Путін - глобальна загроза для всього світу. Хто цього не розуміє, той запрошує "русский мир" і зелених чоловічків до себе додому, - Парубій - Цензор.НЕТ 5967 «Запомните эти даты. 13 и 15 февраля 2019 года. Потом о них будут писать в книгах и упоминать в документальных и художественных фильмах».
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/02/19/117816/agent-tramp--sgovor-byl--tramp-zavisim-ot-kremlya.shtml

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Та не это только верхушка айсберга. Путин - слизь канализационная. А вот основная угроза она страшнее. Но нам снова отчаянно везет. Смотрите что сняли в Австралии(жарко там правда!!!??? - эта фраза не случайна), такое снять можно только раз в жизни. ...Кхе,кхе.....это НЕ НЛО!!!!!. Вот ТАК!!! работает гравитационная линза. те которые зоть чуть чуть понимают оптику - меня поймут. Супер. Экстра.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=TMlyFHAe0jU
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Мудрого старика от старого мудака мы отличаем и без лишнего наглядного пособия. Дєдушка Путін просто старий мудак.
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Приглашают все
Вовчик
но пришла Раша только к одним
логопедам
безмозглым
остальные её имеют
как имел Данилыч до вас имбицилов
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Чего накинулись на душевнобольного? Грех это.
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Денег нет, но ты держись, сашок. Так тебе айфончик завещал.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПутин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не понимает, тот приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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