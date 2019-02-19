 Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не понимает, тот приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой, - Парубий. ВИДЕО

Об этом спикер заявил во время заседания парламента, приуроченного к пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Путин - глобальная угроза для всего мира. Кто этого не хочет понимать, кто не хочет этого признавать, тот на самом деле приглашает "русский мир" и зеленых человечков к себе домой. Любую дипломатию и желание договориться Путин расценивает как слабость, которой пытается непременно воспользоваться в свою пользу. Кремль понимает только один язык - язык силы, к сожалению, но такова реальность. И поэтому для благосостояния и безопасности всего мира наша задача и наша главная цель - остановить агрессию ", - сказал Парубий.

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Он отметил, что сегодня, после пяти лет с начала нападения России на Украину, очевидно, что останавливать агрессию Путина нужно не только введением санкций, но и "организацией единого интегрального противодействия по всем направлениям: военным, экономическим, энергетическим, дипломатическим и информационным ".

"Ибо российская агрессия на сегодня - это также информационная и энергетическая экспансия. Сначала идет длительная массированная подготовка информационными "буками" и "градами", а потом приходят российские танки. И наша главная задача - остановить Путина и сохранить мир для нашей страны и всего мира ", - пояснил председатель ВР.

По его словам, главной геополитической целью Кремля является возобновление контроля над всем постсоветским пространством и непосредственное влияние на весь мир.

"Уже в 2008 году целью Путина была далеко не Грузия, что и подтвердили его дальнейшие шаги. Это был его первый пробный камень для испытания цивилизованного свободного мира на дальновидность, прочность и единство. Так и в 2014 году его целью был не только захват Крыма, а всей Украины - ключевой элемент для восстановления империи, ключевой, но далеко не последний. Поэтому наши ребята на фронте хорошо знают, что они защищают не только свои семьи, свои города и села, свою страну. Они хорошо знают, что защищают весь цивилизованный мир ", - подчеркнул Парубий.

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Спикер подчеркнул, что Украинское государство и народ мобилизовались и дали отпор агрессору, а не пошли на договоренности, тем самым капитулировав перед врагом.

"Мы дали бой. Украинские добровольцы прямо с Майдана двинулись на передовую и там вместе с возрожденными Вооруженными силами Украины остановили российское наступление. В Харькове, Николаеве, Запорожье, Херсоне, Одессе украинцы сказали "стоп!" попыткам российской агентуры вместе с их местными коллаборационистами оккупировать всю юго-восточную Украину. Это были трагические, но одновременно и величественные дни для Украины ", - добавил он.