 Трехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал представитель Украины ТКГ Евгений Марчук.
"Многие не знают, потому я два слова скажу. Переговоры начинаются – представитель Украины, представитель России и только модератор ОБСЕ. Больше никого нет. Именно там разговоры идут откровенные", - сказал Марчук во вторник, выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время заседания, посвященного пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.
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Представитель Украины в ТКГ пояснил, что когда исчерпывается переговорный процесс на таком уровне, в случае необходимости, к переговорам привлекают представителей ОРДО и ОРЛО.
"Чтобы было понятно, трёхсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ, а остальных приглашают, если есть проблема", - рассказал Е.Марчук.
не вижу там флага наших друзей
поэтому можете в очко засунуть свою трехстороннюю группу
а пленных начнут отдавать, когда еще больше ********* яйца санкциями прищимят
по другому эти нелюди не понимают
неужели никто не видит что с этими гнидами договариваться ни о чем невозможно в принципе
они же реальные передасты
Приглашайте всех участников меморандума. Точка!
Да их надо в Гаагу отправит как нарушителей международных законов и законов Украины!