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 Политика Украины
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 Трехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук. ВИДЕО

Работа Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривает прямые переговоры Украины и России при модерации ОБСЕ, представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) привлекают по надобности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал представитель Украины ТКГ Евгений Марчук.

...
"Многие не знают, потому я два слова скажу. Переговоры начинаются – представитель Украины, представитель России и только модератор ОБСЕ. Больше никого нет. Именно там разговоры идут откровенные", - сказал Марчук во вторник, выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время заседания, посвященного пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.

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Представитель Украины в ТКГ пояснил, что когда исчерпывается переговорный процесс на таком уровне, в случае необходимости, к переговорам привлекают представителей ОРДО и ОРЛО.

"Чтобы было понятно, трёхсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ, а остальных приглашают, если есть проблема", - рассказал Е.Марчук.

Источник: https://censor.net.ua/v3112523
 
 
 Топ комментарии
 
Це називається договорняк між Петром та Ху"лом,без свідків.
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Трехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук - Цензор.НЕТ 7794
не вижу там флага наших друзей
поэтому можете в очко засунуть свою трехстороннюю группу
а пленных начнут отдавать, когда еще больше педерации яйца санкциями прищимят
по другому эти нелюди не понимают
неужели никто не видит что с этими гнидами договариваться ни о чем невозможно в принципе
они же реальные передасты
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Решением проблемы может стать только война, причем такой подход считают единственным обе стороны конфликта, так что от судьбы не уйдешь. Ждать смерти роиси от западных санкций может только лох, при таком подходе она еще поест пирожков на поминках Украины...
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Не має значення яка там група, бо домовленості ніхто не виконує.
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Читаю те, що вони там приймають. Практичних результатів нема.
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А може те що ми читаємо,зовсім не те щл вони там обговорюють?
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Це називається договорняк між Петром та Ху"лом,без свідків.
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Трехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук - Цензор.НЕТ 7794
не вижу там флага наших друзей
поэтому можете в очко засунуть свою трехстороннюю группу
а пленных начнут отдавать, когда еще больше ********* яйца санкциями прищимят
по другому эти нелюди не понимают
неужели никто не видит что с этими гнидами договариваться ни о чем невозможно в принципе
они же реальные передасты
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Проблема не решена, значит она постоянная!
Приглашайте всех участников меморандума. Точка!
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До лампочки. А что будет с тем кто не явится?
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Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування
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Когда есть проблема...А когда ее нет последние 5 лет? Очнись, чекист!
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Решением проблемы может стать только война, причем такой подход считают единственным обе стороны конфликта, так что от судьбы не уйдешь. Ждать смерти роиси от западных санкций может только лох, при таком подходе она еще поест пирожков на поминках Украины...
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Вода камень точит. Санкции работают. Путин не вечный. В среднесрочной перспективе 5-10 лет будет сдвиг. Война нам не нужна. Всу не освободит Донбасс-" северный ветер" подует и будет рубка Это реалии. Мало ли что нам всем хочется. Да и во всем надо искать хорошее: армия станет другая ( в мирное время мы бы не смогли достичь такого уровня никто не дал бы ни восток не запад), ватный электорат в большой степени не влияет на выборы и курс так как компактно изолирован он процесса, все будет хорошо
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТрехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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