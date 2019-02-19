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Все про:Кривой Рог (601) наркотики (1463) Нацполиция (8948)

 Свой "бренд", работа по "удалёнке", 5-7 млн прибыли в месяц: полиция рассказала о задержании крупной наркогруппировки в Кривом Роге. ВИДЕО

С 14 по 15 февраля полиция провела в Кривом Роге масштабную спецоперацию: департаментом противодействия наркопреступности, следствием и прокуратурой были задержаны более 20-ти фигурантов одной из крупных преступных группировок города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Полицейская волна" на канале "Эспрессо".

Известно, что наркоторговцы специализировались на продаже трамадола и метамфетамина. Притом деятельность преступники организовали таким образом, что она охватівала все этапы наркобизнеса: от контрабанды и изготовления наркотиков, до реализации даже самых мелких доз.

"Кривой Рог на сегодня один из самых проблематичных городов по линии незаконного оборота наркотиков. Дошло до того, что сбыт наркотиков осуществляется открыто в городе", – признает оперативный сотрудник Департамента противодействия наркопреступности НПУ.

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По данным полиции в группу криворожских наркоторговцев входили спортсмены и любители боевых искусств. Для реализации наркотиков преступники задействовали так называемые "пешие маршруты" по Кривому Рогу.

На более дальние дистанции выезжали так называемые "нарко-экипажи". В таких автомобилях всегда работали водитель и сбытчик, чтобы избежать документирования преступной деятельности, торговцы скрывали своё лицо и практически не контактировали с клиентами. Были среди драгдиллеров и свои экспедиторы и даже так называемыё "бухгалтер".

"Бухгалтеру за каждый день торговли отправляли отчёты. Сколько товара было выдано на маршрут. Сколько продано и сколько денег заработано", – рассказывает оперативный сотрудник полиции.

У наркоторговцев был свой уникальный почерк. Психотропы они паковали в специальные трубочки, снабжали каждый так называемый "чек" бирками и ценой. В квартире одного из фигурантов уголовного производства полиция обнаружила порядка 500 тысяч гривен и более 60 тысяч долларов.

Начальник Департамента противодействия наркопреступности НПУ Андрей Кихтенко заявил, что продажа психотропов приносила преступной группе от 5-ти до 7-ми миллионов гривен в месяц. Работали преступники 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Десятерым участникам указанной преступной группы суд уже назначил содержание под стражей с залогом в 970 тысяч гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/v3112513
 
 
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Ось це реально тішить. Накінець взялися за Кривий Ріг. Хто там бував, то міг бачити, що закладки робилися відкрито, а кур'єри були майже у кожному дворі. Ось така справжня робота і є найкращою передвиборчою агітацією. Правда, хотілося б, щоб вона не закінчилася відразу після виборів.
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Гарна робота, колись, років зі 3 назад, був у Кривому, там вдень заходиш в магазин на центральній вулиці, продавці завжди дивляться із пересторогою
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Кто крышевал ? Где эти люди ? Слили пешек, а короли на свободе
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А як Ви "короля" прив'яжете?

Самого "АльКапоне ув'язнили лише за ухилення від сплати податків.
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у меня(как и у других) весь гараж с торца расписали своими "ироглифами"...
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Все знают одного "топового" кандидата в президенты с Кривого Рога. Я конечно не намекаю, но...
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та ну нах...городські : мент, сбу, а особєнно Вілкул - вообщє були не в курсі...
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та неужели взялись за наркоторговлю в Кривбассе? НЕ ВЕРЮ!
прибыв в начале 90-х в Кривой Рог на ПМЖ, я впервые именно там увидела наркомана-торчка, хотя до этого успела пожить в нескольких крупных городах СССР, в т.ч. в столице. Только слепо-глухо-немой мог не узнать, и то вряд ли, где можно приобрести товар.
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а хто там мэр?
чи не батько вилкуловський?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСвой "бренд", работа по "удалёнке", 5-7 млн прибыли в месяц: полиция рассказала о задержании крупной наркогруппировки в Кривом Роге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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