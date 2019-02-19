 Свой "бренд", работа по "удалёнке", 5-7 млн прибыли в месяц: полиция рассказала о задержании крупной наркогруппировки в Кривом Роге. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Полицейская волна" на канале "Эспрессо".

Известно, что наркоторговцы специализировались на продаже трамадола и метамфетамина. Притом деятельность преступники организовали таким образом, что она охватівала все этапы наркобизнеса: от контрабанды и изготовления наркотиков, до реализации даже самых мелких доз.

"Кривой Рог на сегодня один из самых проблематичных городов по линии незаконного оборота наркотиков. Дошло до того, что сбыт наркотиков осуществляется открыто в городе", – признает оперативный сотрудник Департамента противодействия наркопреступности НПУ.

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По данным полиции в группу криворожских наркоторговцев входили спортсмены и любители боевых искусств. Для реализации наркотиков преступники задействовали так называемые "пешие маршруты" по Кривому Рогу.

На более дальние дистанции выезжали так называемые "нарко-экипажи". В таких автомобилях всегда работали водитель и сбытчик, чтобы избежать документирования преступной деятельности, торговцы скрывали своё лицо и практически не контактировали с клиентами. Были среди драгдиллеров и свои экспедиторы и даже так называемыё "бухгалтер".

"Бухгалтеру за каждый день торговли отправляли отчёты. Сколько товара было выдано на маршрут. Сколько продано и сколько денег заработано", – рассказывает оперативный сотрудник полиции.

У наркоторговцев был свой уникальный почерк. Психотропы они паковали в специальные трубочки, снабжали каждый так называемый "чек" бирками и ценой. В квартире одного из фигурантов уголовного производства полиция обнаружила порядка 500 тысяч гривен и более 60 тысяч долларов.

Начальник Департамента противодействия наркопреступности НПУ Андрей Кихтенко заявил, что продажа психотропов приносила преступной группе от 5-ти до 7-ми миллионов гривен в месяц. Работали преступники 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Десятерым участникам указанной преступной группы суд уже назначил содержание под стражей с залогом в 970 тысяч гривен.

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