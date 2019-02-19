 На международной выставке IDEX-2019 был представлен совместный проект Украины и ОАЭ - бронетранспортер AL-WAHASH с боевым модулем "Штурм", - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

"Этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП "Киевский бронетанковый завод" и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатором пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер", говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря установленному боевом модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и в любое время суток. Необходимо отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения новейших технологий от ведущих производителей мирового уровня. Именно поэтому, интеграция в этот бронетранспортер украинского боевого модуля является очередным доказательством высокой боевой эффективности украинского оружия", - добавили в концерне.
"Отметим, что 18 февраля 2019 г. Calidus LLC и Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали Меморандум о сотрудничестве, закрепив договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В частности, планируется совместное производство БТР "Al-Wahash" с БМ "Штурм" и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран. Кроме того, стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники", - добавили в "Укроборонпроме".
если бы его еще стразами покрыли
оторвали бы прямо с колесами
на бутылкуна броню,и есишо то бабы еще нарожают.
Маректинг это у нас ругательное слово, а в цивилизации основа разработки ТЗ и продукта под потребность клиента.
или всё лучшее на продаж, как всегда?
какая то китайская пародия на американский страйкер
который сегодня считается одним из лучших бэтэров в мире
имхо такие новости надо пропускать между колес
мабуть це та пляшка яка у твоеi дупi зайстряла?
Правда в первый же день войны эти монстры были тут же уничтожены немецкими танкистами
оттого и беснуются совки)
МРАП, это противоминная защита, но на видео настолько хилые колеса нужно будет или собирать после легкого боестокновения, или бежать сразу в плен.
МРАП - это противозасадный, противоминная защита.
Чего тут аж пи....... не
знаю как, нафиг никому не нужнонаблюдается.
Для третьего мира пойдет, вон, как Таиланд ждал наших "Оплотов" - ждал-ждал, уже и ждаки поел, но тут доставили, хоть наши солдаты как раз и требовали таких машин.
Зато есть ПЦУ, памалимЪся(с иронией)
Тупо фотки - трещины в броне.
Вот это и реально есть "украинский бизнес" - как и у "братьев" - бери-бери, а потом мы будем это ремонтировать, прям на следующий день после распития шампанского.
Вот тут мы с парашниками - реально братья.
"абы як" столкнуть, а потом многозначительно помахивать гаечным ключем.
Это как ватники - только наоборот. Извините, но ... настолько разительно тут и там читать что даже и не смешно уже.
И главное - выхода же нету. Никакие "порохи" с гриценками эту страну, нашу, не вытянут.
Тупо им даже и не дадут. Как вот и Парашу всегда спасают - должен в мире быть дурак.
Все. А мы там на третьем(если Будда, или прочее позволит).
Это реальность.
ну девочка справа...
классная ходовая