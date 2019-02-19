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 На международной выставке IDEX-2019 был представлен совместный проект Украины и ОАЭ - бронетранспортер AL-WAHASH с боевым модулем "Штурм", - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

На международной выставке IDEX-2019, которая проходит в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) был впервые представлен результат сотрудничества компаний ГК "Укроборонпром" и компании из ОАЭ Calidus LLC - бронетранспортер "Al-Wahash" с боевым модулем БМ-3М "Штурм".

"Этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП "Киевский бронетанковый завод" и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатором пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер", говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

...

"Благодаря установленному боевом модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и в любое время суток. Необходимо отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения новейших технологий от ведущих производителей мирового уровня. Именно поэтому, интеграция в этот бронетранспортер украинского боевого модуля является очередным доказательством высокой боевой эффективности украинского оружия", - добавили в концерне.

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"Отметим, что 18 февраля 2019 г. Calidus LLC и Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали Меморандум о сотрудничестве, закрепив договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В частности, планируется совместное производство БТР "Al-Wahash" с БМ "Штурм" и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран. Кроме того, стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники", - добавили в "Укроборонпроме".

На международной выставке IDEX-2019 был представлен совместный проект Украины и ОАЭ - бронетранспортер AL-WAHASH с боевым модулем Штурм, - Укроборонпром 01
На международной выставке IDEX-2019 был представлен совместный проект Украины и ОАЭ - бронетранспортер AL-WAHASH с боевым модулем Штурм, - Укроборонпром 02

Источник: https://censor.net.ua/v3112495
 
   
 Топ комментарии
 
по-моему, это корабль на колесах...по нему, закрытыми глазами можно попасть.. где там ИгорьЛ, разнеси его в пух и прах...
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Интересный пепелац. Если бы убрали прокладку укроборонпрома с упырями, и были бы прямые заказы с контролем и аудитом (не с этой властью) то уже клепали бы всё вплоть до авиации. Чудовищная растрата потенциала что в экономике что в оборонке.
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арабам сусликов гонять по пустыне самое то
если бы его еще стразами покрыли
оторвали бы прямо с колесами
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Интересный пепелац. Если бы убрали прокладку укроборонпрома с упырями, и были бы прямые заказы с контролем и аудитом (не с этой властью) то уже клепали бы всё вплоть до авиации. Чудовищная растрата потенциала что в экономике что в оборонке.
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Шо, підкацапник , не подобається ? А ми вам глотки гризти будемо ...
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по-моему, это корабль на колесах...по нему, закрытыми глазами можно попасть.. где там ИгорьЛ, разнеси его в пух и прах...
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арабам сусликов гонять по пустыне самое то
если бы его еще стразами покрыли
оторвали бы прямо с колесами
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можно. но решётки кумулятивные на выставку ставить не принято. да и не танк это, а всего лишь транспортёр с хорошей защитой от мин.
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Теж звернув увагу на високий силует, але якщо він вражає на відстані 5 км, чим його бити?
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Л, "А шо лучше танк или пулемет?" Это другой театр боевых действий и другой противник и что главное - другая задача, возможно машина ставится как сугубо вспомогательная или как альтернатива тойота-пикапам с пулеметами чтобы бойцы были внутри и с кондишеном. Это классика пост-совецкого рынка - рассказывать клиенту что ему нужно. Если клиенту нужна недорогая машина с высоким классом защиты от мин а высота второстепенна, то ее нужно создавать, а не говорить "вот тебе ох*енный БМП слепленный с совка, ну ничего что защита от мин как в детской коляске, зато низкая, а солдатов посадишь на бутылку на броню,и есишо то бабы еще нарожают.
Маректинг это у нас ругательное слово, а в цивилизации основа разработки ТЗ и продукта под потребность клиента.
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Игор Л - "Л" це "лайно", воно сере у всіх коментарах.
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в ато уже испытали?
или всё лучшее на продаж, как всегда?
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виходячи з тексту статті - наш там лише бойовий модуль Штурм. до самого БТР ми не маємо стосунку. БМ Штурм у нас встановлюється на БТР-3, що бере активну участь в ООС
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та вижу
какая то китайская пародия на американский страйкер
который сегодня считается одним из лучших бэтэров в мире
имхо такие новости надо пропускать между колес
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Собрано с гавна и палок (ТМ)!
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Хто винен, що батьки тебе зробили з "говна и палок"?
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Щикаладне нещастя, иди гуляй, здесь рошенки не роздают!
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Та я бачу що ти не по канхветам, а по гiмну спецiалicт)
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здесь водки нет Ваня На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 888
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та нi, оставь собi На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6226
мабуть це та пляшка яка у твоеi дупi зайстряла? На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9702

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А колеса пуленепробиваемые? Или с калаша по гуме и всё....приехали?
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Ага...колеса из чистейшого пуленепробиваемого титана замаскированного под резину
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Главное, чтоб такое только для арабов... Для ато уж лучше бтр4
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Консервы "Завтрак гранатометчика".
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Не могу понять почему такой высокий....Случайно конструктор не внук того харьковского конструктора, что создал многобашенный танк с экипажем 11 человек...
Правда в первый же день войны эти монстры были тут же уничтожены немецкими танкистами

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Та немцы вообще не знали что делать с совковыми КБ. Пара фоток - и уже сожаление к немцам.... если бы вся эта падаль поперла на Европу..... Ну, пиво за 2.20р. было бы в каждый дом Парашки)))
оттого и беснуются совки)
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заказ для прорыва глубоко эшелонированной обороны На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1773 ну и на парадах сверкать типа на зло англичанам у которых схему многобашености переняли На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1773 И то не танк а транспортёр к полю боя На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1773 ну не его задача бодатся с танками На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1773
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для повышенной проходимости. иначе на дно сядет. И в корпусе десант не лежать должен...
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Сядет в песке ты хотел сказать? там нет песков, там глина твердая как кирпич и зимой тоже
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Все БТР плавающие... Только вот создан он для пустыни...местности ровной как стол без единого кустика...
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... На международной выставке IDEX-2019 был представлен совместный проект Украины и ОАЭ - бронетранспортер AL-WAHASH с боевым модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1182 проект конструктора самодура воплотился в жизнь.
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Какое то оно уж слишком высокое это БТР...
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Что єто за шушпанцер немеряной высоты и с открытыми узлами подвески, в которые так удобно целиться? А, єто наш завод богдат под водительством мудрой Пецикрысы так идею MRAP воспринял? Ну, ну, сказал вежливый Мюллер...
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Это или системы "МРАП", ии смешно, т.к. очередь даже ПКМ-ом в бок данного БМ-а, делает десантников группой доставки куриц-гриль.
МРАП, это противоминная защита, но на видео настолько хилые колеса нужно будет или собирать после легкого боестокновения, или бежать сразу в плен.
МРАП - это противозасадный, противоминная защита.
Чего тут аж пи....... не знаю как, нафиг никому не нужно наблюдается.
Для третьего мира пойдет, вон, как Таиланд ждал наших "Оплотов" - ждал-ждал, уже и ждаки поел, но тут доставили, хоть наши солдаты как раз и требовали таких машин.
Зато есть ПЦУ, памалимЪся(с иронией)
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Это дикарское восприятие и топорная реализация идей МРАП.
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Скажешь что не было больно смотреть как Ирак выбросил наших с серией из сотен БТР-4?
Тупо фотки - трещины в броне.
Вот это и реально есть "украинский бизнес" - как и у "братьев" - бери-бери, а потом мы будем это ремонтировать, прям на следующий день после распития шампанского.
Вот тут мы с парашниками - реально братья.
"абы як" столкнуть, а потом многозначительно помахивать гаечным ключем.
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Ну так и я о том же, что о каком великом бизнесмене Пецекрысе нам тут пытаются задвигать, если он завалил все, куда влез. Даже корпус БТР не могут его подчиненные нормально сварить! Хотя о чем это я, какой говнокомандующий - такие же дибилы у него и в подчинении.
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Знаешь, брат, я просто дофига начитался Антиколорадоса..... так что.... ну просто не буду спорить, так как понимаю что если например ты знаешь "расклады" в нашем ВПК, то мне нечего спорить.
Это как ватники - только наоборот. Извините, но ... настолько разительно тут и там читать что даже и не смешно уже.
И главное - выхода же нету. Никакие "порохи" с гриценками эту страну, нашу, не вытянут.
Тупо им даже и не дадут. Как вот и Парашу всегда спасают - должен в мире быть дурак.
Все. А мы там на третьем(если Будда, или прочее позволит).
Это реальность.
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да делает и прочее из разряда сказки аннала звезда На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9138
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Один такой БТР ,по прямой до Урала ,может всё разнести
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Не, ну против непросыхающих колапов и это сгодится, это да.
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Особо заслуживает внимания конструктивное решение водительского люка - напоминает собачью будку... На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7218
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... от Рошенковского будкостроителя.
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да только будко строитель учился в Юар но то не чё ведь гере механик еройски бывал в анголе и помогал тамошним папуасам осваивать гавицапу делдов т 34-85 На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 732
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угу мат часть учи механикус На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4151 там наш только модуль и вот тебе привет из Родезии На міжнародній виставці IDEX-2019 представили спільний проект України та ОАЕ - бронетранспортер AL-WAHASH з бойовим модулем "Штурм", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4638
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БТР не знаю
ну девочка справа...
классная ходовая
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та нє мужики...свой бтр-3 с укр движком не промєняю на цю бєрлогу...
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Скільки тут зібралося спеціалістів по БТРах, і всі з відрами лайна. Цікаво, а самі ви здатні хоч на будь-що, крім як поливати тут лайном? Чому ви досі сидите вдома за клавою, а не у КБ проектуєте досконалий БТР?
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Я автоелектрик та автокомп'ютерник з вантажівок Рено, Вольво. Чим я в цьому КБ займатися буду? Схему електропроводки та підключення електрообладнання Рено Преміум 385 Евро 2 їм накреслю? Про те і мова, що через недолугу та зажерливу політику Пецякриси спеціалісти виїхали і уже не те що спроектувати БТР а просто зварити його корпус без тріщин нікому. А ви жуйте рошенки далі, скоро й тих, що можуть електрообладнання на ньому перебрати не залишиться.
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Выглядит очень жирно на габариты я бы не смотрел это даже плюс(смотрим на штаты), судя по внешнему виду там такая степень защиты что не каждый птрк возьмет
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа международной выставке IDEX-2019 был представлен совместный проект Украины и ОАЭ - бронетранспортер AL-WAHASH с боевым модулем "Штурм", - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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