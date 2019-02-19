 На международной выставке IDEX-2019 был представлен совместный проект Украины и ОАЭ - бронетранспортер AL-WAHASH с боевым модулем "Штурм", - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

"Этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП "Киевский бронетанковый завод" и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатором пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер", говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

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"Благодаря установленному боевом модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и в любое время суток. Необходимо отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения новейших технологий от ведущих производителей мирового уровня. Именно поэтому, интеграция в этот бронетранспортер украинского боевого модуля является очередным доказательством высокой боевой эффективности украинского оружия", - добавили в концерне.

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"Отметим, что 18 февраля 2019 г. Calidus LLC и Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали Меморандум о сотрудничестве, закрепив договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В частности, планируется совместное производство БТР "Al-Wahash" с БМ "Штурм" и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран. Кроме того, стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники", - добавили в "Укроборонпроме".



