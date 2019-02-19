 Гриценко призвал Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского вместе с командами принять участие в дебатах: Хватит популизма и виртуальных выборов. ВИДЕО

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тернополе, информирует Цензор.НЕТ.
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"Достаточно популизма и виртуальных выборов с виртуальными обещаниями, раздать всем все, увеличить вдвое, вчетверо или десять раз", - сказал Гриценко, добавив, что дебаты являются единственным способом отделить профессионализм от популизма, а реальный план действий от фальши.
"Я готов выйти на дебаты с нашей командой, уважительное отношение к оппонентам - гарантирую. Достаточно слоганов, бордов и реклам, фейков и популизма! Кто не боится света - выходим к людям, в прямой эфир, и пусть люди сделают свой сознательный выбор", - резюмировал политик.
Непроходной проходимец что ли?😉
Это будет цирк.
Как вы понимаете - всё это было, по мнению министра, лишнее.
http://leopolis.news/za-grytsenka-bulo-rozprodano-najbilshe-********-infografika/
https://zik.ua/ru/news/2018/02/22/pry_pravlenyy_kakyh_mynystrov_unychtozhyly_bolshe_vooruzhenyy_ukraynskoy_armyy_1271505
интересно - сколько на воле останется?
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем питаться сластями
Со стола у мерзавцев имеющих власть.
(Омар Хайям)