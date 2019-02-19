EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1313  43
Материалы по теме:
Все про:выборы (21099) Гриценко Анатолий (1228) дебаты (119)

 Гриценко призвал Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского вместе с командами принять участие в дебатах: Хватит популизма и виртуальных выборов. ВИДЕО

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко призвал кандидатов, которые имеют шанс выйти во второй тур - Тимошенко, Порошенко, Бойко, Зеленского - принять участие со своими командами в открытых дебатах в прямом эфире на центральных каналах.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тернополе, информирует Цензор.НЕТ.

...

"Достаточно популизма и виртуальных выборов с виртуальными обещаниями, раздать всем все, увеличить вдвое, вчетверо или десять раз", - сказал Гриценко, добавив, что дебаты являются единственным способом отделить профессионализм от популизма, а реальный план действий от фальши.

Читайте также: Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА

"Я готов выйти на дебаты с нашей командой, уважительное отношение к оппонентам - гарантирую. Достаточно слоганов, бордов и реклам, фейков и популизма! Кто не боится света - выходим к людям, в прямой эфир, и пусть люди сделают свой сознательный выбор", - резюмировал политик.

Источник: https://censor.net.ua/v3112491
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко не вийде на дебати,бо він боягуз.
 показать весь комментарий
 
и не дай Бог, кто то про коррупцию вопрос задаст. Второй раз в церковь посылать, шоле？
 показать весь комментарий
 
Там же вопросы могут быть неудобные. И не получиться просто в одну будку говорить, а нужно будет ещё слушать и отвечать... Не. Не . У меня график напряженный. Нужно заграницу сьездить в США на какой-то форум. Потом возможно ещё к торговым партнерам по какао-маслу слетать. И с слепым трастом перетереть...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко не вийде на дебати,бо він боягуз.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и не дай Бог, кто то про коррупцию вопрос задаст. Второй раз в церковь посылать, шоле？
 показать весь комментарий
 
 
Ну да,с путиным друг-друга форшмачить,орать не побоялся,а этих зассал?!Самых "грозных",***!Какие же надо иметь куринные мозги такое прогнать?
 показать весь комментарий
 
 
Там же вопросы могут быть неудобные. И не получиться просто в одну будку говорить, а нужно будет ещё слушать и отвечать... Не. Не . У меня график напряженный. Нужно заграницу сьездить в США на какой-то форум. Потом возможно ещё к торговым партнерам по какао-маслу слетать. И с слепым трастом перетереть...
 показать весь комментарий
 
 
Петя на это не пойдет ,он обьектив делить не будет, не панское это дело с холопами дискутировать
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский так же будет мычать и непонимать ничего как на встрече с послами??)) Клоун+дебаты = мгновенная смерть клоуна))
 показать весь комментарий
 
 
Зеленському знову прийдеться у Кадирова просить пробачення ...
 показать весь комментарий
 
 
а вот здесь я этим проходимцем согласен!на дебатах многие погорят
 показать весь комментарий
 
 
Интересно у вас получается - то "непроходной", то "проходимец"...
Непроходной проходимец что ли?😉
 показать весь комментарий
 
 
задний для ради кала Ляшка оставили ...
 показать весь комментарий
 
Не надо ля ля. пэтя по задним входам тоже спец
 показать весь комментарий
 
 
Нет, Пецякріса на это никогда не пойдет, умишко то унего хуже, чем второсортный, только на всег дзявкать и хватает. Он на фоне любого из остальных кандидатов дебилом будет выглядеть.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошее предложение...Пусть каждый покажет свои достижения, ежели они есть..А конкуренты, прорехи покажут... Гриценко призвал Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского вместе с командами принять участие в дебатах: Хватит популизма и виртуальных выборов - Цензор.НЕТ 5300
 показать весь комментарий
 
 
Давай Анатолий Степанович, дави инициативой олигархов и их говорящих собачек!!!
 показать весь комментарий
 
 
Список проданої ефрейтором Онотоле військової техніки "прилагается" .. Гриценко закликав Тимошенко, Порошенка, Бойка і Зеленського разом із командами взяти участь у дебатах: Досить популізму і віртуальних виборів - Цензор.НЕТ 1446 Гриценко закликав Тимошенко, Порошенка, Бойка і Зеленського разом із командами взяти участь у дебатах: Досить популізму і віртуальних виборів - Цензор.НЕТ 1446 Гриценко закликав Тимошенко, Порошенка, Бойка і Зеленського разом із командами взяти участь у дебатах: Досить популізму і віртуальних виборів - Цензор.НЕТ 1446
 показать весь комментарий
 
цю маячню про ефрейторів залиште для теледурнів, в ЗМІ достатьно матеріалів на цю тему, в тому числі й ті, що розвіюють міфи навколо постаті Гриценка. Для мене головне, що Анатолій Гриценко єдиний топовий кандидат в Президенти, який не є олиграхом, як наприклад Типошенко, Порошенко, Бойтко и др.ю або служкою оліграхвів як наприклад Зеленський чи Ляшко.
 показать весь комментарий
 
 
Согласно материалам, которые вчера рассматривал Комитет по нацбезопасности и обороне Верховной Рады (цитирую) "за время каденции министра обороны Анатолия Гриценко на посту министра обороны (февраль 2005 - декабрь 2007) было реализовано 8 самолетов, 2 из них на бесплатной основе, 14 вертолетов, 2 из них на бесплатной основе, 63 авиадвигателя, 200 танков, 145 БТР и БМП, 16,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе и минометов".

Как вы понимаете - всё это было, по мнению министра, лишнее.
 показать весь комментарий
 
Слушайте я прекрасно помню какую политику проводил и объявлял во всеуслышание Министр обороны Гриценко. Сейчас вырванные из контекста, крученные перекрученные эти цифры можно подавать как угодно, и с какими угодно интепритациями абы мочить соперника. Поверьте, сам таким занимался в СМИ. Суть политики Гриценка на посту Минобороны можно выразить просто. Он пытался из огромной, разваливающиейся и почти неуправляемой баржи, создать небольшой но эффективный военный корабль. Теперь мы все равно приходим к этой модели. Почитайте статьи Бутусова - он же кричит о необходимости создания более компанктой, но профессиональной армии.
 показать весь комментарий
 
40 кандидатов в президенты против нынешней власти (или делают вид, что против), но своими действиями делают все, чтобы это болото осталось... Поддерживаю Гриценко. Хотела бы объединения всех демократических сил, но такое впечатление, что им заплатили... Все идут в президенты не ради Украины, а ради своего кармана. Вот нет никаких шансов набрать даже 1%, а оно лезет...
 показать весь комментарий
 
Онотоле после выборов уйдет в оффлайн на пять лет.
 показать весь комментарий
 
 
а чё бы и нет? принимаем Закон о лжи с соответствующими поправками в УК - и вперёд. Гриценко призвал Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского вместе с командами принять участие в дебатах: Хватит популизма и виртуальных выборов - Цензор.НЕТ 9601
интересно - сколько на воле останется?
 показать весь комментарий
 
Підтримую. Дебати - загальносвітова практика розвинутих країн. Не прийшов - знімай кандидатуру.
 показать весь комментарий
 
 
Какие с мальдивским главнокомандующим могут быть дебаты? Что он скажет о себе при отсутствии всякой морали и приличий? О температуре зимней воды на Мальдивах во время войны с кацапстаном? Заднепроходный шоколадный барыга будет говорить только с проверенными блюдолизами.

Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем питаться сластями
Со стола у мерзавцев имеющих власть.
(Омар Хайям)
 показать весь комментарий
 
 
С Гриценко и Юлей, Порошенко побоится выйти, а с Зеленским интересно посмотреть, может поржём.😁
 показать весь комментарий
 
Петя опять будет на любой вопрос о коррупции или в церковь посылать, либо нести чушь про томос и что надо сплотиться, а то ***** нападёт!
 показать весь комментарий
 
!И наконец то он там всем расскажет как он помочил клюв ,будучи министром!Что за пять лет очконул появиться на передовойЧестный,***....С каких х..ёв оно честный?
 показать весь комментарий
 
дебати це і є популізм (цирк на дроті вперемєшку з болтологією)...з надрукованої програми усе видно, а представлені члени майбутніх команд і міністерств наглядно покажуть :хто є хто..
 показать весь комментарий
 
Эти выборы это последний шанс Путина возвратить Украину в таежный союз. Поэтому Кремль не жалеет средств за агитацию за про российских кандидатов - Тимошенко, Зеленского, за всех тех, кто может повернуть Украину назад под российский контроль. Наш курс в Евросоюз, НАТО, против которого Тимошенко. Сегодня произошло эпохальное событие, Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Порошенко своими делами уже выиграл всякие дебаты, Порошенко наш президент
 показать весь комментарий
 
 
Толік Продайтанк надіється навести смертельну нудьгу на опонента. Що що, а нудно бубоніти він вміє. Через секунд 20 ляпотіння "смертельного палковніка"вже губиться суть розмови і слухач в розгубленості. Декілька хвилин і все, противник повалений і не знає що відповісти.
 показать весь комментарий
 
Так смешно читать комментарии..... Порошенко испугается))) Да ни один из заявленных- предполагаемых не умет, так убедительно говорить и убеждать, при том без вранья, как Петр Алексеевич Так и вижу, Гриценко мычит невразумительно,Тимошенко бреше,а Зеленский.... танцует, под заставку 95 квартала))) Порошенко 2019!
 показать весь комментарий
 
 
Если смотреть на Майдан, как не особо успешную революцию, то все равно во следующем историческом акте должны были встретиться Порошенко и Гриценко. И конечно Гриценко победил бы. Но у нас похоже жесткий регресс в социуме, вместо независимых кандидатов мы видим в первой обойме архаическую политикессу с мрачной репутацией и дрессированную олигархатом собачонку-комика. Это выбивается из обычной логики развития политических процессов, это шиза, это признаки хаоса и распада. Надеюсь на чудо, надеюсь что за этот год здоровые политические силы получат больше доступа к Власти. Иначе тупик.
 показать весь комментарий
 
О! Он ещё и говорить умеет))) Я думал только армейское имущество пилить умеет...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГриценко призвал Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского вместе с командами принять участие в дебатах: Хватит популизма и виртуальных выборов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх