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Все про:война (3302) Россия (72057) терроризм (18007) уничтожение (240) Донбасс (17981)

 "Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных. ВИДЕО

Командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Андрей Кузин пожаловался на усиление обстрелов позиций российских боевиков и на их эффективность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевик отметил, что бойцы ООС наносят точечные и прицельные удары. Видеозапись фрагмента интервью с российским террористом опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе. ВИДЕО

...

Смотрите: Прямым попаданием из ПТРК украинские бойцы уничтожили группу российских наемников вблизи Донецка (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3112489
 
   
 Топ комментарии
 
Палає земля під ногами в окупанта...
Ой палає..
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Це тішить. І читати приємно, і розумієш, що гордишся за свою армію. І що головне - немає передвиборгого піару. Хоча зрозуміло розумним, що у високому професіоналізмі наших військових заслуга діючої влади все-таки є.
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а в глазах смятение и одна мысля: пора валить отсель...
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а в глазах смятение и одна мысля: пора валить отсель...
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Палає земля під ногами в окупанта...
Ой палає..
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чем их больше положат , тем лучше всему человечеству
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Це тішить. І читати приємно, і розумієш, що гордишся за свою армію. І що головне - немає передвиборгого піару. Хоча зрозуміло розумним, що у високому професіоналізмі наших військових заслуга діючої влади все-таки є.
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Как это ты не усмотрел!? Если чуть-чуть подумать, то это пиар Порошенко, что военнослужащих стали хорошо подготавливать и оснащать и это всё во время предвыборной компании.
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Не опускайся до рівня третьокласника. Ти знаєш, про що я. Надлишок самопіару і його агресивність дають негативний результат. Я просто не хочу, щоб через дурні дії влади до керма у державі прийшли популісти. Так тобі зрозуміло?
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Ну, ты даёшь? А на каком ещё уровне ляпают, что отчёт о работе это - пиар?
А тебе похоже непонятно, что когда Порошенко отчитывается о проделанной работе это отчёт, а не популизм. Может ещё скажешь, что популизм это служение людям?
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По-перше, це не звіт. А по-друге - я краще помовчу. Бо не хочу справді поза своєю волею робити послугу іншим кандидатам, які і кандидатами не можуть бути, бо державницької позиції не мають. Але погодься, що я маю право на критику, коли мене болить? Чи у нас має бути так, як у країні, під прапором якої ти пишеш?
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Критикой называется - назвать отчёт о работе пиаром и это только потому, что отчёт сделан в предвыборный период?
Может Порошенко вообще должен был прекратить работу или попросить перенести заседание ООН на после 31 марта?
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Дорогий Литвине, я не про це, я про конкретний випадок, як цей, де президент розповідає, як витягав поранених на Майдані. А його критики від цього просто у захіваті. Зараз нароблять купу мемів і карикатур. На мою думку це нерозумно. Про Майдан розкажи, а про свою участь - краще не треба. Хіба потім, у мемуарах.
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Разговор о пиаре начался именно тогда, когда Порошенко отчитывался по ООН...
Всему есть место и время...
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Це не зовсім так. Звіт повинен бути. Але потрібно бути скромнішим у світі саме щодо власної персони. Потрібно згадати всю команду, яка доклала до цього руки. І хоча б подякувати їм.
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О чём спор? Я просто сказал, что неуместно было под той статьёй говорить о пиаре, если там был, фактически, отчёт о работе или одном из результатов...
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Популістка це маленька бабця, яку накачали ботоксом і звати її юля гобсеківна?
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в харькове
"пятнашка" это местный дурдом если шо
15-ая психиатрическая больница
походу её клиенты)
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у кого у вас?)
у порохоботов?
не ваш я роман
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мы уже поняли. ты адъютант Наполеона (захарченко) с соседней палаты, который Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал... Шпака не брал.
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дес это сокращенное от диатез?)
крутые смотрю вам заднепроходной погоняла в минстеце напридумавал)
... и быстрый как ту-104)))
жинка твоя тоже на шакаладной фабрике работает?)
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стучать пойдешь в админку?)
... лети уже дятел шакаладный "Працюють прицільно і точно", - командир батальйону терористів "Пятнашка" росіянин Кузін поскаржився на українських військових - Цензор.НЕТ 252
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Ми, українці, такі! Ми і гітлера до самогубства довели і ***** доведем!
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А Зеленський каже , що треба у Кадирова пробачення просить ...
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рюській іфан, сдавайся, мі дадім тібє колбаса! "Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных - Цензор.НЕТ 4065
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а ты как думало, срань кацапская? Это-же ХОРОШО, когда ХОРОШО!!!
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Ну тогда выбирай:
Шмель, Лифт, Сепар, Ветерок, "свой вариант"......
Пора - черти заждались.....
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Свой вариант: загрызен сворой мини-собачек. Чихуахуа, папийоны, левретки, тойтерьеры... в общем, породы таких габаритов. Чтобы позорнее.

"Працюють прицільно і точно", - командир батальйону терористів "Пятнашка" росіянин Кузін поскаржився на українських військових - Цензор.НЕТ 879
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А-тя-тя, позаловался масюсик. У-сю-сю, делзи петусёк на палоцьке, тока не плаць, позязя.

"Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных - Цензор.НЕТ 5158
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он сафари хотел "Працюють прицільно і точно", - командир батальйону терористів "Пятнашка" росіянин Кузін поскаржився на українських військових - Цензор.НЕТ 2785 а тут на него сафари вышло
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То не наша артиллерия, то метеориты.
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.....нашел в ютубе запись свежую как ОДНО сепарасткое уё......ще ЖАЛОБИЛОСЬ на то что война в Украине не та !!! мол в Чечне они бегали за духами , а в Украине они духи и уже БЕГАЮТ за ними !!! это первое , а второе у ВСУ есть арта и бесконечный БК !!! и жалуется , ПОЦПРИОТЫ с росии многие уже ПОУЕЖАЛИ из-за этого т.к. вероятность быть убитым в Украине НАМНОГО БОЛЬШЕ чем в АФГАНЕ и ЧЕЧНЕ , а ему очень еще ХОЦЦА походить дома "героем" в медалях и попить ВОДОЧКИ на бесконечных днях ПОБЕДОБЕССИЯ !!! вот такие дела (((( НАЧАЛИ УВАЖАТЬ и БОЯТЬСЯ наши ВСУ !!! СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ !!!
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Секрет долголетия от мудрого бурятского шамана:

"Працюють прицільно і точно", - командир батальйону терористів "Пятнашка" росіянин Кузін поскаржився на українських військових - Цензор.НЕТ 1807
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Дуже приємно чути такі заяви з боку терористів. Хтось там казав, що, мовляв, "ихтамнет"? Ну, то нехай їх там і не буде.
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Наші бійці молодці, гарно дають вогонь у відповідь, якщо ворог таке говорить
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Каждый раз радуюсь нашим победам, радуюсь то у как горит вата!
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Кстати это уже второй случай за неделю когда россияне подтверждают преимущество ОС
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Хорошая оценка врага-это многое означает
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По видео вообще не понятно, про кого он говорил. Про чьих артиллеристов?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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