 "Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевик отметил, что бойцы ООС наносят точечные и прицельные удары. Видеозапись фрагмента интервью с российским террористом опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан.

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