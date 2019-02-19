 "Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевик отметил, что бойцы ООС наносят точечные и прицельные удары. Видеозапись фрагмента интервью с российским террористом опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, боевик отметил, что бойцы ООС наносят точечные и прицельные удары. Видеозапись фрагмента интервью с российским террористом опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан.
Ой палає..
А тебе похоже непонятно, что когда Порошенко отчитывается о проделанной работе это отчёт, а не популизм. Может ещё скажешь, что популизм это служение людям?
Может Порошенко вообще должен был прекратить работу или попросить перенести заседание ООН на после 31 марта?
Всему есть место и время...
"пятнашка" это местный дурдом если шо
15-ая психиатрическая больница
походу её клиенты)
у порохоботов?
не ваш я роман
крутые смотрю вам заднепроходной погоняла в минстеце напридумавал)
... и быстрый как ту-104)))
жинка твоя тоже на шакаладной фабрике работает?)
... лети уже дятел шакаладный
Шмель, Лифт, Сепар, Ветерок, "свой вариант"......
Пора - черти заждались.....