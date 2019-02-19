EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество, Технологии
  4327  15
Все про:беспилотник (642) война (3302) оружие (3645) Донбасс (17981) украинское оружие (5)

 Новый украинский переносной комплекс борьбы с БПЛА протестировали в учебном центре "Десна". ВИДЕО

В учебном центре "Десна" украинские бойцы протестировали новый комплекс борьбы с БПЛА отечественного производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, комплес выполнен в форме стрелкового оружия и способен нейтрализовать военный или гражданский БПЛА на растоянии 1200 метров.

"Угол раскрыва порядка 30 градусов по вертикали и по горизонтали. Используются антенны большого усиления направленного действия и непосредственно в зоне направления этого ружья достигается максимальный эффект. При направлении на дрон снайперской точности не нужно. Приблизительно направляете в ту сторону, где находится дрон и этого достаточно", - рассказывают разработчики комплекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

...
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"

Источник: https://censor.net.ua/v3112479
 
   
 Топ комментарии
 
Нещодавно наші знешкодили 4 БПЛА орків. Співпадіння?
 показать весь комментарий
 
Вот бы еще такое ружье для нейтрализации ватников головного мозга придумать.
Направил такое на ватника и нейтрализовал его для общества. Новий український переносний комплекс боротьби з БПЛА протестували в навчальному центрі "Десна" - Цензор.НЕТ 9607
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
йому не подобається,що вона не з гімна зліплена....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
30 градусів діаграма направленості, це смішно, навіщо тоді оптичний приціл? Можна просто встромити ружжо в землю в сторону дрона і воно так само буде працювати і тоді не прийдеться облучатись оператору! потрібен штатив з кріпленнями, щоб не тримати антени в руках, а на штативі періодично поправляти напрямок руками і відходити! Але дрони мають функцію розпізнавання місцевості візуально і тому блокування GPS та каналів телеметрії нічого не дасть, потрібно направленим електро-магнітним імпульсом палити електроніку дрона. Ця система це неефективна зброя, просто і недієва. Зупинити запрограмований дрон вона не зможе і дрон нанесе вогневе ураження по об'єкту.
 показать весь комментарий
 
30 градусів діаграма направленості, це смішно, навіщо тоді оптичний приціл? Можна просто встромити ружжо в землю в сторону дрона і воно так само буде працювати і тоді не прийдеться облучатись оператору! потрібен штатив з кріпленнями, щоб не тримати антени в руках, а на штативі періодично поправляти напрямок руками і відходити! Але дрони мають функцію розпізнавання місцевості візуально і тому блокування GPS та каналів телеметрії нічого не дасть, потрібно направленим електро-магнітним імпульсом палити електроніку дрона. Ця система це неефективна зброя, просто і недієва. Зупинити запрограмований дрон вона не зможе і дрон нанесе вогневе ураження по об'єкту.
 показать весь комментарий
 
Простіш за все періодично дезенфікувати небо, від дронів, сингулярною гарматою. Це скоротить час на виконання дроном своєї місії, і до того скоротить штат обслуговоючого персоналу, бо роботу оператора зможе віконати будь який з військових дроїдів.
 показать весь комментарий
 
 
Тупой и слепой.
Где ты там "оптический прицел" увидел?
Где ты видел дроны с функцией "распознавания местности" - ты дроны с крылатыми ракетами не попутал? Да и то, в них "распознавание местности" заносят прямо перед вылетом и только вдоль маршрута.
"Направленным электромагнитным импульсом палить электронику дрона" - явно фантастики пересмотрел или касапских боевых мультиков.
 показать весь комментарий
 
На фронті волонтери та ЗСУ вже використовують дрони які летять по візуальному розпізнаванню місцевості, бо сигнали GPS блоковані російськими засобами РЕБ. Це вже вчорашній день, але схоже що розробники цієї "зброї" про це не знали! Палити електроніку ворожого БПЛА можна дистанційним підривом електро-магнітної гранати, яка створює поруч з дроном велике електро-магнітне поле і виводить з ладу електроніку БПЛА!
 показать весь комментарий
 
Нещодавно наші знешкодили 4 БПЛА орків. Співпадіння?
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы еще такое ружье для нейтрализации ватников головного мозга придумать.
Направил такое на ватника и нейтрализовал его для общества.
 показать весь комментарий
 
 
Це і є нормально подана позитивна новина. Без піару влади. Але всі розуміють і бачат, навіть на підсвідомому рівні, що певна заслуга влади у цьому є. Але така подача новин не викликає такого відштовхування, як згадування прізвищ владоможців у кожній з таких новин.
 показать весь комментарий
 
норм курмультук,только я не понял,он шото автоматическое посередине использует как шасси?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНовый украинский переносной комплекс борьбы с БПЛА протестировали в учебном центре "Десна". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх