 "Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести их в Дом офицеров", - Порошенко о событиях Революции Достоинства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко сказал, что действовал вместе с "побратимами с 14 сотни".
"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк. Шел к Верховной Раде. Это было в 9 часов. Увидел побратимов с 14 сотни самообороны Майдана. Поговорил... Прошел 150 метров. Возле фонтана была цепь "Беркута" с помповыми ружьями и стреляла в людей. Так началась самая кровавая страница нашей Революции Достоинства. Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести в Дом офицеров", - говорит Порошенко.
...
а фото чёрно-белые....
а лидер "Батькивщины" вообще на Майдан не приходила...
не была - прогул....
выборы - тут не зевай и на прошлое не кивай...
и я по то же..... сарказм....
разве Вы не поняли? или статью на читали, а тока коменты?
а боксёр был...
лично я был против изначально...
Когда Юля спрашивала с экрана ТВ где этот кандидат с пустого кресла напротив?
я был против...
олигарх не может привести страну к процветанию...
любой олигарх, любую страну...
вот зачем нам всем ротердам+ ахметова? тока потому что 50% получает петралексеич???
Петю вообще- то расстреляли на Майдане, когда он под деревянным щитом был вместе с народом, а потом он воскрес((
А что？ что было, то было.
то то я не пойму чего нету "посадок" за убийства на майдане...
шо то мало вериться в твоё сказанное...