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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (16367) революция (1299)

 "Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести их в Дом офицеров", - Порошенко о событиях Революции Достоинства. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о личном участии в Революции Достоинства и о том как помогал эвакуировать раненых в Мариинском парке в Дом офицеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко сказал, что действовал вместе с "побратимами с 14 сотни".

"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк. Шел к Верховной Раде. Это было в 9 часов. Увидел побратимов с 14 сотни самообороны Майдана. Поговорил... Прошел 150 метров. Возле фонтана была цепь "Беркута" с помповыми ружьями и стреляла в людей. Так началась самая кровавая страница нашей Революции Достоинства. Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести в Дом офицеров", - говорит Порошенко.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3112465
 
   
 Топ комментарии
 
Петя уже проговорился что котел под Илловайском был спланирован. Слил сука столько патриотов. Гори в аду сволочь.
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Никто не видел Порошенко на майдане в момент расстрела,потом появился,когда все спокойно было лозунги рассказывать
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Лидер Батькивщины находилась в тюрьме, потому и не приходила.
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трактор был жёлтый....
а фото чёрно-белые....
а лидер "Батькивщины" вообще на Майдан не приходила...
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Лидер Батькивщины находилась в тюрьме, потому и не приходила.
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ну так теперь поди отмойся....
не была - прогул....
выборы - тут не зевай и на прошлое не кивай...
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от петралексеича?....
и я по то же..... сарказм....
разве Вы не поняли? или статью на читали, а тока коменты?
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Порошенко случайно не был ранен на Майдане?Ой ,его же там не было когда стреляли
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это как если бы Генрих Гиммлер выступал бы в Освенциме и рассказывал как он спасал еврейское население
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от бедности... и нищеты...
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та он и на сцене не был....
а боксёр был...
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Когда порошенко говорит о Революции Достоинства,достойные люди не могут слушать этот безудержный цинизм.
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Приходила. За сценою сіла в коляску і її вивезли до людей. Правда, взуття на шпильках забула зняти. І почала, як завжди: "Любі мої...". З качанівської колонії її випустили вже в самому кінці, але на Майдані Йуля теж була! "Через 15 хвилин було 11 поранених. Через півтори години - троє загиблих. Ми намагалися віднести їх до Будинку офіцерів", - Порошенко про події Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4454 І ще памятая Ценюка, який у телефон кричав: "Юля!Юля! Це ти?!" . Бридко.
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можно уточнить кто это МЫ ??? вы с кумом Югиком или кто ?
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боксёром.... шо на сцене стоял....
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он советы давал каким путём пойти....
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Петя уже проговорился что котел под Илловайском был спланирован. Слил **** столько патриотов. Гори в аду сволочь.
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его нужно судить и отвечать он должен в Украине
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у Украины и Панамы нет договора по взаимной выдачи преступников...
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Никто не видел Порошенко на майдане в момент расстрела,потом появился,когда все спокойно было лозунги рассказывать
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Так он еще и руками хорошо может разводить,говоря о своих успехах во всех делах государства.
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все дела Порошенко может оценить каждый украинец
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И патроны подавал, и мёртвых выносил, и раненых перевязывал. Скоро мы узнаем, что он со студентами под стелой всегда ночевал и первым от "Беркута" пилюлей получил.
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А сколько человек, виновных в убийстве ментов сейчас сидят Раде? Я думаю, что все это надо прекращать. На пределе эмоций схлестнулся народ, реализовавший свое право на восстание, и правоохранительные органы, которые были обязаны выполнять устав, приказы и возложенные государством на них функции. В большой крови виноваты только большие политики и... скорее всего Россия и США.
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США? а хто був тоді Президентом США? - Обама! а Обамі все то було десь дуже далеко наче на мМарсі.
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В то время Украине нужен был лидер ,вариантов не было , большинство за него проголосовали . Пять лет прошло , и опять нет вариантов .
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Это в прошлом , мы же приняли ? Да , Lena Lena ?
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Проголосовали потому что Фирташ и Порошенко обманул всех через свои СМИ сделав почти мессию из регионала Порошенко,которому не нашлось места в вертолете Януковича
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не "всех"...
лично я был против изначально...
Когда Юля спрашивала с экрана ТВ где этот кандидат с пустого кресла напротив?
я был против...
олигарх не может привести страну к процветанию...
любой олигарх, любую страну...
вот зачем нам всем ротердам+ ахметова? тока потому что 50% получает петралексеич???
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О он ещё смеет говорить о Революции, о Майдане,о Достоинстве ,цинизму этого типа воистину нет предела.
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Любое дно можно пробить, пэпа это доказывает почти каждый день.
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рассказывает непосредственный участник этих событий, проведший все дни майдана на баррикадах в голоде и холоде, с бутылкой молотов-коктейля в руке
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Петя !!! блин...выносить раненых Майдановцев , и вывозить с Майдана ментов - это разные вещи !!! "Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести их в Дом офицеров", - Порошенко о событиях Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 1169
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Петя,собери Вече ,народ Украины расскажет ВСЁ,что о тебе думает ...хотя он и так тебе это расскажет на выборах.
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Петя народа Украины боится больше чем путина
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Объясните мне тупому ,зачем деревья спилили ?
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Мы пахали , я и трактор((
Петю вообще- то расстреляли на Майдане, когда он под деревянным щитом был вместе с народом, а потом он воскрес((
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кто эти мы???????? может они пытались их отнести а ты с боку был или на горбу тянул циннизм просто убивает
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Мдааа, не удивлюсь фоткам, где пэтя со связкой гранат на передовой из окопа подрывает кацапский танк и не один, а штуки три одновременно. Потом хватает пулемет и аки рэмбо расстреливает две роты орков.
А что？ что было, то было.
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щас ешо Юга подтянется и раскажет как они с бляхой-мухой патроны подносили!)
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беркуту?...
то то я не пойму чего нету "посадок" за убийства на майдане...
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молодец ПОРОШЕНКО!!! для всех, кто стоял на Майдане- ты настоящий ГЕРОЙ!!! на зрадофилов не обращай внимания, все эти шавки ********** были на антимайдане, убивали и калечили тех, кто доверил тебе страну! ты нас не подвел, и не разочаровал!! уверена, все кто был на Майдане переизберут Тебя на второй срок!!
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Для тех кто был на Майдане потрох предатель!
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для беркута?...
шо то мало вериться в твоё сказанное...
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за себя пишите,за всех пишут только шизики
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Давайте Пётр Алексеевич,давите этих предателей заперебриковых.Слава Украине!
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главное не перепутай лозунг со слава россии
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А чё , гениальный пгокугог Югик, до сих пор, убийц Небесной сотни, не обнаружил? Водка мешает? "Через 15 хвилин було 11 поранених. Через півтори години - троє загиблих. Ми намагалися віднести їх до Будинку офіцерів", - Порошенко про події Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1365 "Через 15 хвилин було 11 поранених. Через півтори години - троє загиблих. Ми намагалися віднести їх до Будинку офіцерів", - Порошенко про події Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8045
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А о 5-ій ранку погибли перші беркути і від чиїх рук щось про них мовчок а результат майдану війна з москалями геноцид пенсіонерів як можливо прожити за 1600 з часів януковича при зажерливому керівництву
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Результат Майдана - Независимость Украины и это заслуга народа Украины.
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Петя,ты совсем охренел в брехни!!!!!Совсем крыша съехала от страха.В Мариинском парке я тебя не видела там!!!!
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Петро хіба шо мусорів виносив з Майдану . Недарма тепер Юга-плукулол мусорів хоче вписати до Небесної Сотні....
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Это называется переписывание истории под себя любимого они 5 лет рассказывают сказки и никто кто стрелял кто отдавал команды на открытие огня нет и не будет есть очень большие подозрение в их соучастии.
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Потрох хорош пиариться, читай - 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк
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Так пеця Герой Майдана! Начало было такое: я шёл по Мариинке... порядочные люди в те дни там пройти не могли.
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Как сказал когда то Лавров-Украине повезло что Президентом стал Порошенко.Когда Порошенко станет Президентом второй раз Путин повесится
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Хоть ету порхатую рожу брехливую не показывайте сегодня насмехающуюся над погибшими. Если бы мертвые увидели что творит ета тварь с украинцами то сожгли бы его еще в 2014 вместе с Януковощем.
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Мне тоже этот фрагмент из фильма вспомнился😀😀😀
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меня давно "мучает" один вопрос -почему не вальнули или даже не ранили ни одного "предводителя" стоящих на сцене или лезущего на трактор - все как на ладони -промахнуться не реально....ан нет, все , сцуки, "выехали" без царапинки...
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А Петро їхав попереду колони протестуючих на білому коні, із шаблею на боці, Ірина Геращенко може підтвердити
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Мы пытались отнести.... Мальдивский главнокомандующий пробил очередное дно. Я то думал, что после включения беркута в Небесную Сотню шоколадными барыгами это все, дно... Но нет... Снизу постучали...
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Я щас блевану. Так цинично врать. Вот же гнида. Еще пускай расскажет как он в танке горел и отстреливался до последнего патрона а потом себя подорвал вместе с окружавшими его врагами последней гранатой.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести их в Дом офицеров", - Порошенко о событиях Революции Достоинства. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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