 "Он танки. Военный сказал, что едут в Украину", - колонна армии РФ в приграничном российском поселке Покровское. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на видеохостинге youtube и датирована 18 февраля. Комментируя запись, мужчина за кадром говорит о том, что техника отправляется в Украину. И посылается на разговор с одним из военных.

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