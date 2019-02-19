 "Он танки. Военный сказал, что едут в Украину", - колонна армии РФ в приграничном российском поселке Покровское. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на видеохостинге youtube и датирована 18 февраля. Комментируя запись, мужчина за кадром говорит о том, что техника отправляется в Украину. И посылается на разговор с одним из военных.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на видеохостинге youtube и датирована 18 февраля. Комментируя запись, мужчина за кадром говорит о том, что техника отправляется в Украину. И посылается на разговор с одним из военных.
горячо там сейчас
удачи нашим парням по максимуму в защите всех нас
Слава Украине!
Пять минут тишины, потом ответ: - Это не наши.
Занавес)))))
Поплакала i знов фiалка розцвiла)
Але все одно Шпигуна треба геть. Так хоч побрикаємось, а Шпигун нас здасть всіх, як в Іловайьку
Касаемо торговли с московитской ордой, а чего ж не торговать? Вон они без наших двигателей не могут реконструкцию тягловой силы ржд провести. Им двигателя, нам деньги на укрепление ВС Украины.
В потоке российского пропагандистского антиукраинского бреда начало вырисовываться формирование общественного мнения в поддержку военного вторжения в Украину.
О тенденции пишет в своем блоге политтехнолог Денис Богуш.
Например, военный эксперт Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал отчество", полковник запаса, говорит:
"Будут разгромлены вооруженные силы Украины и будут созданы условия для нормального политического процесса, в том числе и денонсификации Украины. Если мы признаем, что Украина нацистское государство, мы чего ждем? Как наследники народа, який разгромил нацизм, мы что, НЕ знаем как решается вопрос? Это военный разгром, потом полная люстрация".
Но есть люди, которые являются авторитетами в РФ, к которым прислушиваются, фильмы которых смотрят, на спектакли которых ходит руководство России. Это люди, которые формируют российскую культуру, и это совсем другое дело, пишет Богуш.
В 2017 году Владимир Бортко, известный кинорежиссер ( "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба" и др.), Ззместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре в эфире "Первого телеканала" сказал:
"Скажу не как режиссер, а как человек, проживший в Украине достаточно долго. Я считаю, что никакой Украины нет, украинцев тоже нет. Есть южная ветвь русского народа, и когда-то мы все равно объединимся. Украина полностью объединится с РФ, включая даже самые западные области".
Но свежий "нехороший" звоночек прозвучал 8 февраля 2019 года, на Первом телеканале России от Никиты Михалкова, советского и российского режиссера, председателя Союза кинематографистов, друга Владимира Путина:
"Выросли два поколения, Которые никогда НЕ придут к России, никогда, только через кровь. У них уже это вбито в матрицу. Мы потеряли Украину, изменить самосознание людей, которые воспитаны за эти 25 лет, и которые, так сказать, воспевают и устраивают выходные дни в день рождения Бандеры, изменение их мироощущения и сознания, к сожалению, воможно только через силу. Не знаю, какую силу, это война, кровь, не знаю... "
К Михалкову прислушиваются как те, кто вырос на его фильмах, а их очень много в РФ, так и сам Путин. Если Михалков такое говорит в эфире на государственном телеканала, это означает, что этот дискурс выходит из секретного пласта наружу, уверен политтехнолог.
Мразь , мразь и ещё раз мразь кацапская !