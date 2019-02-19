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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Он танки. Военный сказал, что едут в Украину", - колонна армии РФ в приграничном российском поселке Покровское. ВИДЕО

Жители российского поселка Покровское в Ростовской области зафиксировали колонну техники армии РФ, которая готовилась к переброске на оккупированный Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на видеохостинге youtube и датирована 18 февраля. Комментируя запись, мужчина за кадром говорит о том, что техника отправляется в Украину. И посылается на разговор с одним из военных.

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Источник: https://censor.net.ua/v3112454
 
 
 Топ комментарии
 
- Украине надо учиться у Израиля и Южной Кореи…
- Чему? Экономике?
- И этому тоже.
Но в первую очередь, учиться, как жить рядом с ипанутым соседом.
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- Где янукович? - В россии.
- Где бывший министр МВД Украины? - В россии.
- Где бывший Глава СБУ? - В россии.
- Где бывший министр обороны Украины? - В россии.
- Где бывший генпрокурор Украины ? - В россии.
- Засилье, какого иностранного языка было в украинской прессе и на ТВ 23 года? - русского.
- Кто закрыл все школы в Крыму на Украинском языке? - русские
- Кто закрыл все школы на Донбассе на Украинском языке? - русские
- Кто инструктировал боевиков? - россия.
- Кто оккупировал Крым? - россия.
- Кто проводил циничный и лживый псевдореферендум в Крыму? - россия.
- Кто держит 100-тысячную группировку войск на украинских границах? - россия.
- Кто вмешивается во внутренние дела Украины, указывая, какое устройство у нее должно быть, какая конституция, какой язык и т.п.? - россия.
- Патриарх какой страны навязывает украинцам "русский мир"? - россии.
- Боевики и террористы чьих партий воюют против украинцев? - русские
- Кто поставляет военную технику боевикам? - русские
- Кто оккупировал Донбасс? - россия
- Кто грабит жителей Украины? - русские
- Чьи войска вторглись в Украину? - русские
- Чьи актеры стреляют в Донецке? - русские
- Кто распространяет лож о распятом мальчике? - русские
- Чьи казаки мародерствуют в Украине? - русские
- Кто угрожает захватить Польшу, страны Балтии? - русские
- Кто расстреливает Украинские мирные города? - русские
- а виноват, Запад и Америка
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торговый партнер спешит на помощь))) лодка качается, нужно спасать кореша, не только ж лозунгами помогать
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Да я не только дул, а и гусениц не вижу. Может новейшие модели.
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вертушки на госпиталь каждый день летают(
горячо там сейчас
удачи нашим парням по максимуму в защите всех нас
Слава Украине!
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Бензин и отработка у нас есть . Путло забыл , сейчас 2019-й , а не 2014-й .
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Кстати интонация у парня без восторга,скорее с песимистическим сожалением.
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Вчера, показал это видео вате с парашостана.
Пять минут тишины, потом ответ: - Это не наши.
Занавес)))))
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Боится . Чем больше боятся , тем сильнее рванёт . Они любят кровавые революции .
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Сейчас Тимошенко заявит, чтобы ни один танк не выехал из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие
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Крим здали противсіхи у 2010му, коли сказали, що "Юля і Вітя однакові". Ющ, Тягнибок, Костенко отримали за це у Янека грошики. Мабуть і Толя теж.
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Неужели до кончезаспа дойдут????? Вот по еха будет. Посмотрим как они свое награбленое майно будут защищать!!!
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Флажок триколоровый воткни себе в зад .
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Крадійська еліта відразу присягне окупантам. Це - правило.
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Так в Кончi Заспi Юлька живе) а тидумав, що Вана досi в Качановцi?
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Юля за Україну, за бажання реформувати свою країну і зробити її успішною пішла на вірну смерть до свого найлютішого ворога у буцегарню, а не втікла за кордон до чоловіка, щоб жити там безбідно. Була отруєна, катована, майже скалічена, але не зломалась, відновилась і продовжує боротьбу. І переможе.
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Ого, може хай відпочиває, нащо майже каліка в президентах?
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А прийшли бариги i вану чомусь випустили з буцигарнi)
Поплакала i знов фiалка розцвiла)
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Нарехвормувала Вона вже при Ющенку. Досить.
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Доки русня дійде до Конче Заспи загине декілька млн людей з обох боків, чого тішишься?
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А их по-прежнему там нет, это все "шахтеры" и "металурги".
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ВаЗЕлин Термосович не хочет испробовать, прямо щас, до выборов, на этих танках свою тактику прекращения войны стоянием на коленях... Может проканает?
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Кремлевские гопники и ***** сегодня наследие Красных комиссаров... это будет до бесконечности. Также как и наследники Гитлера которые хотят заполучить энерго ресурсы Расии.
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Пете на выручку едут если его не выберут еще на один срок.
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100%. Якщо Шпигун не обереться, то полізуть у повномаштабну.
Але все одно Шпигуна треба геть. Так хоч побрикаємось, а Шпигун нас здасть всіх, як в Іловайьку
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Хочеш бути лайном - будь лайном, та не паскудь Україну
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Ну почему из тебя только дерьмо выливается ?
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Дійсно, згоден, та як можна бути таким упоротим мракобєсом, отаким говномьотом паскудящим Украіну і розпалюючим ненависть між громадянами України, не розумію.
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Сейчас уже не 14 год и кацапы сами давно с шапкозакидательскими настроениями завязали по тому и ехать к нам бояться больше чем в Сирию , там у них хоть авиация прикрывает и арта противника если и есть , то не в какое сравнение с их артой не идет .А у нас им прилетает и очень не слабо , по тому и пишут прощальные письма когда сюда едут.
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видео 14 года.
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Странные танки ,на колесиках и без пушек .Новые разработки .
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пушки надувные,ватники отмороженные
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"Он танки. Военный радостно сказал, что едут убивать и грабить в Украину", потом будет грузов 200 назад возвращаться,в сопровождении мордовской песни "То плачут берёзы,то плачут берёзы"
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А вот если засРашка начнет полномасштабное вторжение, как об этом проговорилась идиотка скабеева (дайте достроить до 2020 года северный поток 2 и потом разберемся с Украиной), что будут делать наши героические представители быдлоэлиты? Тот же мальдивский экс-харант, который сегодня натужно надсаживается в сторону агрессора из за спины США и ЕС, а на деле не прекращает торговлю с дикарями, не вводит визовый режим... Уверен, что побегут прятаться в надежные заграницы поближе к наворованным их нищей и воюющей страны миллиардам и оттуда станут мужественно взывать к помощи Запада... А воевать опять народу, обворованному и обделенному преступной властью временщиков
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Накроют Ростов и Белгород грязными бомбами.
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Относительно "мальдивского экс-харанта" - это к Д.Гнапу, который на миллионера на 5000 баксов наехал, а сам в то время на жену квартиру и машину купил на десятки тысяч.
Касаемо торговли с московитской ордой, а чего ж не торговать? Вон они без наших двигателей не могут реконструкцию тягловой силы ржд провести. Им двигателя, нам деньги на укрепление ВС Украины.
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а для Европы это не показатель, лишь бы труба с газом была ...
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Вангую: Грядет неплохая реклами Джавелинам.
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Джавелині в рекламе не нуждаются 100%.Джавеліни деморалізують єкіпажі.Там 100 відсоткова смерть,страшна смерть.Тому людина невмотивована після того як побачить цей жах ніколи до танка не підійде.Це не жарт. "Оно танки. Військовий сказав, що їдуть в Україну", - колона армії РФ у прикордонному російському селищі Покровське - Цензор.НЕТ 9518
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Для тех, кто прет на Порошенко, кто "пинает" минские договоренности и т.д., послушайте росиянских спецов.мокшанцы о Минских переговорах, восстановлении украинской армии.
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Нельзя заниматься шапкозакидательством,как это делает Мальдивский.От этого случились Иловайск,Дебальцево и Донецкий аэропорт.А также 2 Минска на условиях Путлера,по которым мы все должны!
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Вот к чему готовят рашинские пропагандисты население россии !
В потоке российского пропагандистского антиукраинского бреда начало вырисовываться формирование общественного мнения в поддержку военного вторжения в Украину.

О тенденции пишет в своем блоге политтехнолог Денис Богуш.

Например, военный эксперт Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал отчество", полковник запаса, говорит:

"Будут разгромлены вооруженные силы Украины и будут созданы условия для нормального политического процесса, в том числе и денонсификации Украины. Если мы признаем, что Украина нацистское государство, мы чего ждем? Как наследники народа, який разгромил нацизм, мы что, НЕ знаем как решается вопрос? Это военный разгром, потом полная люстрация".

Но есть люди, которые являются авторитетами в РФ, к которым прислушиваются, фильмы которых смотрят, на спектакли которых ходит руководство России. Это люди, которые формируют российскую культуру, и это совсем другое дело, пишет Богуш.

В 2017 году Владимир Бортко, известный кинорежиссер ( "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба" и др.), Ззместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре в эфире "Первого телеканала" сказал:

"Скажу не как режиссер, а как человек, проживший в Украине достаточно долго. Я считаю, что никакой Украины нет, украинцев тоже нет. Есть южная ветвь русского народа, и когда-то мы все равно объединимся. Украина полностью объединится с РФ, включая даже самые западные области".

Но свежий "нехороший" звоночек прозвучал 8 февраля 2019 года, на Первом телеканале России от Никиты Михалкова, советского и российского режиссера, председателя Союза кинематографистов, друга Владимира Путина:

"Выросли два поколения, Которые никогда НЕ придут к России, никогда, только через кровь. У них уже это вбито в матрицу. Мы потеряли Украину, изменить самосознание людей, которые воспитаны за эти 25 лет, и которые, так сказать, воспевают и устраивают выходные дни в день рождения Бандеры, изменение их мироощущения и сознания, к сожалению, воможно только через силу. Не знаю, какую силу, это война, кровь, не знаю... "

К Михалкову прислушиваются как те, кто вырос на его фильмах, а их очень много в РФ, так и сам Путин. Если Михалков такое говорит в эфире на государственном телеканала, это означает, что этот дискурс выходит из секретного пласта наружу, уверен политтехнолог.
Мразь , мразь и ещё раз мразь кацапская !
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Тут есть вот какая тонкость: войнушка обязана быть "маленькой победоносной". Война против Украины не станет ни той, ни другой. Если против Украины будет применено ракетное оружие (с применением ОМП или без), агрессора немедленно отключат от мировой экономической системы, и там вскоре начнётся гражданская война. Если же агрессор попытается провернуть военное вторжение без артподоготовки, то личный состав будет просто перестрелян усилиями мобрезерва и территориальной обороны, за несколько недель (максимум за два-три месяца).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Он танки. Военный сказал, что едут в Украину", - колонна армии РФ в приграничном российском поселке Покровское. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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