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Все про:Медведчук (807) Стус (41) суд (21850) Гопко (98)

 Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд г.Киева объявил перерыв до 10 апреля в рассмотрении икса кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука к главе комитета Верховной Рады по иностранным делам Анне Гопко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокат Медведчука Игорь Кириленко в ходе заседания заявил ходатайство о переносе заседание для предоставления ему времени на ознакомление с делом, так как он только вчера подписал договор с Медведчуком. Адвокаты Гопко заявили, что такой перенос будет затягиванием дела.

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В итоге судья Галина Матийчук поддержала ходатайство и назначила следующее заседание на ближайшее свободное время 10 апреля, 11:00.

В своем иске Медведчук требует от Гопко опровергнуть недостоверную, по его мнению, информацию и возместить ему материальный ущерб на сумму в 1 грн. Речь идет о том, что на своей странице в Facebook Гопко призвала поддержать акцию "МедведчукПодАрест" под стенами Генпрокуратуры Украины, в годовщину смерти украинского поэта и диссидента Василия Стуса, адвокатом которого был Медведчук.

"4 сентября в годовщину смерти Василия Стуса – мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется к власти. Ведь Медведчук является выродком системы, которая уничтожила Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда Гопко.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 01

Суд по иску Медведчука к Гопко.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 02

Судья Матийчук.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 03

Адвокат Медведчука.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 04

Защита Гопко

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 05
Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3112444
 
 
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буквально надругались в извращенной форме - как ему теперь жить, прямо и не знаю Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля - Цензор.НЕТ 9152 наверное, лучше всего повеситься
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да отдала бы ведмеду ганна одну из двадцати своих квартирок, как мор. компенсацию, и были бы тишь да благодать
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",,,иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства". Як можна захищати щось таке, чого не існує у природі?
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Судья думает - победит Тимошенко медведчук сбежит и ей не нужно будет принимать решение.
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Теж су*и результату виборів чекають? Так Жопобльоку нічого не світить у будь-чкому випадку. Як і Мертвечуку. Судді напевно сказали: "Ждітє, мама, всьо будєт!"
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Та ниче они не чекают, дело как всегда затянут чтобы общественность устала и всё. Будет суд пересуд решение апелляция.
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решили до выборов народ не друтувать ссуки Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля - Цензор.НЕТ 348
складывается впечатление что в Украине всего два суда печерский и голосеевский Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля - Цензор.НЕТ 2807
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я так и не понял, оно чьи "честь и достоинство" защищает, свои или путена? Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля - Цензор.НЕТ 8104
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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