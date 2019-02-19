 "Медведчук виновен в смерти Стуса", - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Под зданием суда проходит акция "Дадим отпор Медведчуку!". Перед активистами выступают организаторы акции, а активисты держат плакаты с надписями: "#СтопРеванш", "Медведчук враг Украины", "Медведчук виновен в смерти Василия Стуса" и др.
"Медведчук считает, что его "честь" и "достоинство" якобы оскорбило выражение Гопко, что он является палачом украинского поэта Василия Стуса. Хотя это утверждение истинно, а о понятии "честь" и "достоинство" трудно вообще говорить, когда речь идет о Викторе Медведчуке, против которого, между прочим, открыто уголовное производство по подозрению в посягательстве на территориальную целостность, государственное устройство и национальную безопасность. Наглости кума Путина, который продолжает совершать преступные действия против нашего государства, надо положить конец!", - заявили организаторы акции.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
который хочет её раздербанить и уложить взад под *********
при помощи лугандона который специально для этой цели создала рашка
а Петр Алексеевич спокойно на все это смотрит
вывод: или дико ссыт медведчука , потому как у самого рыло в пуху, либо сам агент кремля и тоже хочет развалить Украину
Цікава думка із расєї.
і це давно відомо.