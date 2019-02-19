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 "Медведчук виновен в смерти Стуса", - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 февраля, Печерский районный суд Киева рассматривает иск кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука против главы Комитета ВР по иностранным делам Анны Гопко об оскорблении чести и достоинства из-за выражения Гопко о том, что Медведчук является палачом украинского поэта Василия Стуса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием суда проходит акция "Дадим отпор Медведчуку!". Перед активистами выступают организаторы акции, а активисты держат плакаты с надписями: "#СтопРеванш", "Медведчук враг Украины", "Медведчук виновен в смерти Василия Стуса" и др. 

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"Медведчук считает, что его "честь" и "достоинство" якобы оскорбило выражение Гопко, что он является палачом украинского поэта Василия Стуса. Хотя это утверждение истинно, а о понятии "честь" и "достоинство" трудно вообще говорить, когда речь идет о Викторе Медведчуке, против которого, между прочим, открыто уголовное производство по подозрению в посягательстве на территориальную целостность, государственное устройство и национальную безопасность. Наглости кума Путина, который продолжает совершать преступные действия против нашего государства, надо положить конец!", - заявили организаторы акции.

Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 01
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 02
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 03
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 04
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 05
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 06
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 07
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 08
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 09
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 10
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 11

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3112439
 
 
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А ты там, на "встрече", чай подавала, "полька внутриМКАДовская"? Видела, знаешь? Или это из серии "Да это ВСЕ знают"?!
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это акция?? скоро 3 собутыльника будет массовая акция!)))
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медведчук агент кремля, кум путина и враг Украины
который хочет её раздербанить и уложить взад под *********
при помощи лугандона который специально для этой цели создала рашка
а Петр Алексеевич спокойно на все это смотрит
вывод: или дико ссыт медведчука , потому как у самого рыло в пуху, либо сам агент кремля и тоже хочет развалить Украину
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Просто между ними субординации "резидент - агент"...)
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Это я слышал ещё примерно в 2012 году. С тех пор до *** чурок свалило с параши - кризис.
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Если бы Медведчук был виновен ,разве Порошенко бы встречался с ним у себя в дома ,на вилле в Козине вечером,не брэхня
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А Юлька точно бы не брала у него деньги и выгнала бы Портнова нах!
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Так карьера медведчука после смерти Стуса и пошла в гору - ценный кадр для жидо-большевиков.
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кар'єра медведчука почалась з гучної справи над Стусом.
і це давно відомо.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Медведчук виновен в смерти Стуса", - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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