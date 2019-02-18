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Все про:учения (2004) ВСУ (197)

 В масштабных учениях ВСУ на Азове приняли участие корабли, авиация и артиллерия. ВИДЕО

Моряки, пограничники, армейская и тактическая авиация и артиллеристы вместе отработали действия по наступлению условного противника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Военные моряки, пограничники, армейская и тактическая авиация, а также артиллеристы из состава Объединенных сил проводили совместные действия по отражению наступления условного врага", – сообщает пресс-служба.

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Как отмечается, все подразделения были подняты по тревоге. На море они в комплексе отработали взаимодействие морской группировки в составе кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины.

"В ходе учений были отработаны мероприятия по вызову авиации, по ее наводке, по наведению артиллерии. Управление осуществлялось с морского буксира "Корец". Я считаю, что военные моряки, летчики и артиллеристы справились с поставленной задачей", – подчеркнул командир корабельно-катерной группы ВМС ВСУ Андрей Агапитова.

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При морском переходе команды улучшали навыки по противодействию условном нарушителю, а экипажи кораблей и катеров отрабатывали умение действовать против подводных диверсий. Их действия прикрывали самолеты и вертолеты Объединенных сил, а также средства ПВО. В частности, были подняты вертолеты Ми-24 и очередное звено ударных самолетов Су-25, которые тренировались в наведении на цель и провели условный воздушный бой.

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Как сообщают в пресс-службе, во время учений достойно показали себя артиллеристы. Они быстро прибыли в определенный район побережья, развернулись в боевые порядки и поразили условные морские цели.

Источник: https://censor.net.ua/v3112371
 
   
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Наши победили? В масштабных учениях ВСУ на Азове приняли участие корабли, авиация и артиллерия - Цензор.НЕТ 556
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Чекаємо на навчання ЗСУ -НАТО в Азові .
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треба по реальним цілям вчитися відпрацьовувати) по кацяпам!
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Спочатку як Азовці потренуються, а потім у пекло кацапів буде легше відправляти!!))
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Интересно,там где идут боевые действия авиация не применяется,но вот если с Азовского моря двинется враг тогда мы его расхерячим.
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в обороні авіація може застосовуватись якщо анти повітряна зброя противника не розгорнута
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Согласно дополнениям к минскому договорняку есть запрет на применение авиации. Вообще если капнуть минский договорняк, то это покруче пакта Молтова-Риббентропа.
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Молодці, тренуємось расіянців нищити!!! Слава Україні!!!
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"Очередное звено ударных вертолётов!?"

Це Цензор так про "чергову ланку" - "дежурное звено"...
Цензор, у вас там редактори чоловічої підлоги залишились?
У масштабних навчаннях ЗСУ на Азові взяли участь кораблі, авіація та артилерія - Цензор.НЕТ 7095
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Ух ты, целых 2 ржавых, совковых вертушки, 1 лодка управления (мой дед на таком рыбачил) и 2 древние, богом спасаемые сушки. Все что могло двигаться запустили, супостат в панике. (((
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ масштабных учениях ВСУ на Азове приняли участие корабли, авиация и артиллерия. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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