 В масштабных учениях ВСУ на Азове приняли участие корабли, авиация и артиллерия. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Военные моряки, пограничники, армейская и тактическая авиация, а также артиллеристы из состава Объединенных сил проводили совместные действия по отражению наступления условного врага", – сообщает пресс-служба.

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Как отмечается, все подразделения были подняты по тревоге. На море они в комплексе отработали взаимодействие морской группировки в составе кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины.

"В ходе учений были отработаны мероприятия по вызову авиации, по ее наводке, по наведению артиллерии. Управление осуществлялось с морского буксира "Корец". Я считаю, что военные моряки, летчики и артиллеристы справились с поставленной задачей", – подчеркнул командир корабельно-катерной группы ВМС ВСУ Андрей Агапитова.

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При морском переходе команды улучшали навыки по противодействию условном нарушителю, а экипажи кораблей и катеров отрабатывали умение действовать против подводных диверсий. Их действия прикрывали самолеты и вертолеты Объединенных сил, а также средства ПВО. В частности, были подняты вертолеты Ми-24 и очередное звено ударных самолетов Су-25, которые тренировались в наведении на цель и провели условный воздушный бой.

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Как сообщают в пресс-службе, во время учений достойно показали себя артиллеристы. Они быстро прибыли в определенный район побережья, развернулись в боевые порядки и поразили условные морские цели.