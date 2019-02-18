 "Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - разборка пьяных "защитников Донбасса" в оккупированном Харцызске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента конфликта опубликована в сети.
На записи видно четырех мужчин в военной форме и женщину, которая пытается остановить конфликт.
"Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - говорит за кадром одна из очевидцев потасовки.
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Що таке "стеляйте"?
https://www.youtube.com/watch?v=xDPQWB6uV8c
// Уживається як лайливе слово. Тепер він знає, хто коні бере.. А, злодію, коноводе, харцизе проклятий! Не минеш ти тепер Денисових рук!.. (Борис Грінченко, II, 1963, 255); [Бобренчиха:] Ах ти харцизе, розбишако клятий! (Володимир Самійленко, II, 1958, 78).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 11, 1980. - Стор. 27.
Помните это, говоря о примирении и прощении.