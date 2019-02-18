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 Политика Украины, Общество
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 "Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - разборка пьяных "защитников Донбасса" в оккупированном Харцызске. ВИДЕО

Пьяные "защитники Донбасса" устроили разборку в оккупированном Харцызске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента конфликта опубликована в сети.

На записи видно четырех мужчин в военной форме и женщину, которая пытается остановить конфликт.

"Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - говорит за кадром одна из очевидцев потасовки.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Начальник ГАИ" в оккупированном Харцызске ежемесячно имеет 20 тысяч долларов, взимая "налог" с грузовиков, - ИС

Источник: https://censor.net.ua/v3112321
 
   
 Топ комментарии
 
Само название города Харцизск, уже готовый анекдот. Город назван по речке Харциз, что дословно по-украински означает "бандит". Название городу присвоили кацапы, не понимающие украинского языка. Вот и получился город "Бандитск". Где в мире еще такой сыщешь?.
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Пусть все хоть повешаются и посамоубиваются !
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"Да стеляйте в него нахер да и все..." "Да стеляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - разборка пьяных "защитников Донбасса" в оккупированном Харцызске - Цензор.НЕТ 1022
Що таке "стеляйте"?
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Особливо це коли нап'ються, а потім язик не повертається.
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Ты же их прощать собирался )) Определись уже.
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Не прощати, а заспокоїти. Ви же хочете продовження вбивств без кінця.
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Заспокоювати треба було пять рокив тому. А не коли вони погрязли в пропоганди та злочини.На яку им дав час парашенко з ахметовим.
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по моему четко сказала: стреляйте...не пей в понедельник...
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Пусть все хоть повешаются и посамоубиваются !
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Специально сел читать ленту - никто до меня мою мысль не высказал? Да! Спасибо, Сэр!!!
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Не можна ображати братів наших менших, бо ви порівняли вашого чудового кота Мойшу з цими тварюками "Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - разборка пьяных "защитников Донбасса" в оккупированном Харцызске - Цензор.НЕТ 8035
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Ну, животные тоже бывают разные. Есть кот Мойша, а есть канализационные крысы на двух ногах.
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Тоді треба писати, що вони інвалідопацюки "Та стріляйте в нього нахер та й усе. На одного дурня менше буде", - розборка п'яних "захисників Донбасу" в окупованому Харцизьку - Цензор.НЕТ 6981
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В том ДНР питор на питоре сидит и питором погоняет.
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Само название города Харцизск, уже готовый анекдот. Город назван по речке Харциз, что дословно по-украински означает "бандит". Название городу присвоили кацапы, не понимающие украинского языка. Вот и получился город "Бандитск". Где в мире еще такой сыщешь?.
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ХАРЦИ́З, а, чол., розм. Розбійник, грабіжник. - Не звір я - людську кров пролити, І не харциз, людей щоб бити (Іван Котляревський, I, 1952, 185); [Віталій:] На попасі, тілько місяць зайшов, потемніло, саме перший сон став налягать, харцизи почали до валки підкрадатись... А ми.. як шарахнули з двадцяти рушниць, так десяток харцизів і покотилось! (Карпенко-Карий, II, 1960, 193); * У порівняннях. На сторожі Стояли Евріал і Низ; Хоть молоді були, та гожі І кріпкі, храбрі [хоробрі], як харциз (Іван Котляревський, I, 1952, 220);
// Уживається як лайливе слово. Тепер він знає, хто коні бере.. А, злодію, коноводе, харцизе проклятий! Не минеш ти тепер Денисових рук!.. (Борис Грінченко, II, 1963, 255); [Бобренчиха:] Ах ти харцизе, розбишако клятий! (Володимир Самійленко, II, 1958, 78).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 11, 1980. - Стор. 27.
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На лицо социальные лифты ДНР: еще вчера ты мантулил в копанке, а сегодня с маузером рассекаешь по городу.... "Та стріляйте в нього нахер та й усе. На одного дурня менше буде", - розборка п'яних "захисників Донбасу" в окупованому Харцизьку - Цензор.НЕТ 6793
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Це типові соціальні ліфти совка. Вони й зараз даються взнаки і без маузера.
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Поймите, русские тоже люди. Плохие, но люди. А люди, как правило, не меняются. Поэтому они всегда будут хотеть убить вас, убить ваших детей, убить ваших родителей. Они делали это в прошлом, делают в настоящем и будут делать в будущем.
Помните это, говоря о примирении и прощении.
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Нормальное отношение украинки к обезьянам.
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Четыре дурака , прыгали в кусты, одного загрыз медведь , их осталось три.
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зато ни одного бандеровца на Лугандонии - самі лише харцизяки
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Австралопитеки в естесственной среде обитания.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - разборка пьяных "защитников Донбасса" в оккупированном Харцызске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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