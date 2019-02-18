 "Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - разборка пьяных "защитников Донбасса" в оккупированном Харцызске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента конфликта опубликована в сети.

На записи видно четырех мужчин в военной форме и женщину, которая пытается остановить конфликт.

"Да стреляйте в него нахер да и все. На одного дурака меньше будет", - говорит за кадром одна из очевидцев потасовки.

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