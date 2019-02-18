 Все видят, что Россия делает вокруг нелегального моста и все поняли, что она будет делать вокруг "Северного потока", - Климкин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МИД Павел Климкин и заявил, что украинским дипломатам удалось добиться понимания этой угрозы от европейских партнеров и США.
"Мой пример был очень прост - если Россия делает то, что делает вокруг нелегально построенного моста, а что она по определению будет делать вокруг "Северного потока"?. Причем и первого и второго в Балтийском море. И вот это все, наконец, поняли после последних событий. Вот на самом деле главный результат в очень хорошей дискуссии в трансатлантическом контексте между Евросоюзом и США "
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Бомбить чужие города и убивать женщин и детей куда как интереснее, чем наводить порядок в своей собственной стране.