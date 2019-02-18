EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  3954  15
Все про:МИД (4892) Северный поток (422) Климкин (2068) Мюнхен (82)

 Все видят, что Россия делает вокруг нелегального моста и все поняли, что она будет делать вокруг "Северного потока", - Климкин. ВИДЕО

Строительство и эксплуатация "Северного потока" увеличит влияние России на Евросоюз и станет угрозой европейской безопастности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МИД Павел Климкин и заявил, что украинским дипломатам удалось добиться понимания этой угрозы от европейских партнеров и США.

"Мой пример был очень прост - если Россия делает то, что делает вокруг нелегально построенного моста, а что она по определению будет делать вокруг "Северного потока"?. Причем и первого и второго в Балтийском море. И вот это все, наконец, поняли после последних событий. Вот на самом деле главный результат в очень хорошей дискуссии в трансатлантическом контексте между Евросоюзом и США "

...

Видео 112

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/v3112278
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, видят. И продолжают строить северный поток2. И не собираются отказываться. А пидорашки, как только его закончат, сразу отрубит Украину от транзита газа.
 показать весь комментарий
 
- В Советской России, - говорил Кай Юлий Старохамский, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!(с)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До них дійде коли смажений півень в гузно дзьобне.
 показать весь комментарий
 
 
- В Советской России, - говорил Кай Юлий Старохамский, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!(с)
 показать весь комментарий
 
 
У єврозасранців "бабло пабєждаєт зло", хоч нам вони весь час триндять про європейські цінності....
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно на что может повлиять труба на дне, как мост судоходство она не затруднит да и усиление влияния сомнительно, ЕС по большому плевать по какой трубе пойдет один и тот же газ.
 показать весь комментарий
 
Климкин намекает, что под видом охраны безопасности трубы российский флот перекроет судоходство в Балтийском море. А там должны скоро газовозы из Америки пойти. В Польшу и в Прибалтику. И отказаться от российского газа.
 показать весь комментарий
 
да... а Макрель немного в ином духе высказалась...
 показать весь комментарий
 
 
Мост простоит еще год да и рухнет.Такая же участь ждет и сп2.Пусть тратят бабки.Мы с них поржем потом.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, видят. И продолжают строить северный поток2. И не собираются отказываться. А *********, как только его закончат, сразу отрубит Украину от транзита газа.
 показать весь комментарий
 
 
Не все, вот фрау рибентроп никак не поймет
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 2620-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
 показать весь комментарий
 
 
Москву и Петербург сегодня снова минируют. Петербург - уже третий день. Снова эвакуации и проверка зданий и учреждений. Беспомощность власти, которая полтора года не в состоянии ничего сделать с постоянными массовыми терактами (а по своим последствиям в плане дезорганизации нормальной жизни телефонный терроризм мало чем отличается от "обычного"), прикрывается какими-то победами над неведомыми террористами ИГИЛ за тысячи километров.
Бомбить чужие города и убивать женщин и детей куда как интереснее, чем наводить порядок в своей собственной стране.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВсе видят, что Россия делает вокруг нелегального моста и все поняли, что она будет делать вокруг "Северного потока", - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх