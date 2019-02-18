 Предоставление автокефалии ПЦУ является справедливым, - Варфоломей. ВИДЕО

Об этом Варфоломей заявил на встрече с деятелями украинской культуры: оперным певцом Николаем Сикорой и дирижером Еленой Слюсаренко, сообщает в Facebook ОО "Українська родина", передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за радость от вашего визита и за ваше пение. В вашем лице я благословляю весь украинский народ", - сказал Варфоломей на встрече в Стамбуле, в которой также приняли участие представители местной украинской общины.

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Вселенский патриарх указал, что, предоставив автокефалию Православной церкви Украины, "Мать Церковь ответила на многолетние просьбы". "Историческое решение Вселенского патриархата для Украины стало большой привилегией и справедливостью", - добавил он.

Варфоломей также обратился к украинцам с наставлением строить будущее в единении и справедливости: "Сейчас все православные в Украине под руководством митрополита Епифания. Вы должны пребывать в мире, справедливости, в единении и счастьи. Благословенные молитвы Матери Церкви в Константинополе будут всегда с вами".

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.