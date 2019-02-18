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 Предоставление автокефалии ПЦУ является справедливым, - Варфоломей. ВИДЕО

Вселенский патриарх напомнил, что материнская Церковь ответила на многолетние просьбы, предоставив Томос Православной церкви Украины.

Об этом Варфоломей заявил на встрече с деятелями украинской культуры: оперным певцом Николаем Сикорой и дирижером Еленой Слюсаренко, сообщает в Facebook ОО "Українська родина", передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за радость от вашего визита и за ваше пение. В вашем лице я благословляю весь украинский народ", - сказал Варфоломей на встрече в Стамбуле, в которой также приняли участие представители местной украинской общины.

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Вселенский патриарх указал, что, предоставив автокефалию Православной церкви Украины, "Мать Церковь ответила на многолетние просьбы". "Историческое решение Вселенского патриархата для Украины стало большой привилегией и справедливостью", - добавил он.

Варфоломей также обратился к украинцам с наставлением строить будущее в единении и справедливости: "Сейчас все православные в Украине под руководством митрополита Епифания. Вы должны пребывать в мире, справедливости, в единении и счастьи. Благословенные молитвы Матери Церкви в Константинополе будут всегда с вами".

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3112253
 
   
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для полного восстановления справедливости, надо предать анафеме весь мацковский гундеархат
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Это конечно очень хорошо и очень справедливо. Только почему же молчит остальной православный мир ?
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Кто признал ? Я лично, не считая конечно Константинопольского патриархата не читал сообщений о признании. Может быть я пропустил ?
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Варфоломей в миру был очень хорошим юристом , и с автокефалией все провел как говорится "без ***** , без задоринки" - это признали все включая кацапов.. им нечем крыть - кроме как орать в истереке ни наводя при этом ни одного довода ..кацапы - они такие...
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Ещё немного реалий скрепного и духовного мира.
Случай за 2014 год. Подчёркиваю толстым карандашом: 2014 год. Шёл 21 век.

Предоставление автокефалии ПЦУ является справедливым, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 656
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Томос Киевом получен. Независимая от Московского пархата Украинская Церковь СОЗДАНА. Приходы секты УПЦ МП (филиала 5-го идеологического управления ФСБ РФ) переходят в каноничное, истинное православие. Тема закрыта. Московиты и их жополизы, продолжайте мастурбировать.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПредоставление автокефалии ПЦУ является справедливым, - Варфоломей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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