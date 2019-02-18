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 На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На аллее Героев Небесной Сотни утром 18 февраля провели панихиду к пятой годовщине убийств на Майдане.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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После молебна с речью выступили священники и родственники Героев Небесной Сотни.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В понедельник, 18 февраля, возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни прошли поминальный молебен к пятой годовщине убийств на Евромайдане и возложение цветов.

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Организаторами акции выступили инициативная группа пострадавших на Майдане, ОО "Семья Героев Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства.

Также на аллее Героев Небесной Сотни прошла ежегодная тихая акция "Ангелы памяти". В память о расстреле Героев Небесной Сотни 18-20 февраля 2014 года развешали у входа в метро "Крещатик" белых бумажных ангелов на деревьях.

На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 01
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 02
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 03
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 04
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 05
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 06
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 07
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 08
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 09
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 10
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 11
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 12
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 13
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 14
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 15
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 16
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 17
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 18
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 19

На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 20
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 21
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 22
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 23
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 24
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 25
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 26
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 27
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 28
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 29
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 30
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 31
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 32
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 33
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 34
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 35
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 36
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 37
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 38
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 39
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 40
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 41
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 42
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 43
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 44
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 45
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3112238
 
 
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Ось так скромно без пафосу без "реклами" на багато краще ніж вислуховувати гасла бандитів які на крові цих Патріотів захопили Україну і грабують її з таким завзяттям що ще пару років і від колись далеко не самої бідної країни в центрі Європи залишиться одна назва а можливо і її не залишиться. Вічна память справжнім Патріотам України які віддали своє життя з вірою у краще майбутнє громадян України не на заробітках в Європі а на своїй Богом даній землі! Слава Україні!!!
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Герої не вмирають! Але ж хіба хлопці віддали своє життя за те, щоб порохохряк так знущався над українцями? Зек не втік, а перевтілився в лицемірну і брехливу щуроістоту, що вбралася у вишиванку і 5 років мародерствує і гнобить українців
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А это уже касается Нас всех. Небесная Сотня открыла путь, а мы должны не сойти с этого пути!
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А Петя был на мероприятии?Или он только технику ,которую сделали роботяги к себе в добродетели для царства небесного записует?Потом на страшном суде перед Богом станет и скажет:
-смотри Господи сколько я для страны сделал.
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**
"Мамо, пробач... і мене не чекай.
З цього часу сама наш лан засівай..."
Полетіли у синє небо, як журавлі,
Відірвалась Небесна Сотня від землі.

Зацвітуть білі проліски вже за селом.
Заквітчають могилу і прострелений шолом.
Він без досвіду був. І боровся, як знав.
Барикаду душі від зла захищав.

Там свідомо вмирали... Погасли вогні.
Тільки серце стискається за матерів.
І за рідних дружин, і за сестер.
Як же їм важко і тяжко тепер..
"Мамо, пробач... і мене не чекай.
Колискову моєму синку заспівай.
Заспівай про мою Україну пісні,
Як колись ти надвечір співала мені..."

Будуть трави у полі... І то не роса..
То по всій Україні... материнська сльоза.
То не грім, і не блискавка, навіть не гнів,
То молитва... за своїх і за чужих синів.
////
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Присутність порошенка - наруга над пам'ятю героїв-патріотів. Хоча він ще зможе з'явитися із скорбним виразом в компаніїї недопрокурора луценка - що так і досі не покарали винних.
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А я продовжую воювати за душі людські. Прочитайте роботи знайшовши через пошук "Сенсація початку третього тисячоліття" сайт і на ньому більше 30 робіт, які стосуються нас, нашого удосконалення. Тут проаналізовані причини поразок і показаний шлях до перемоги. Важкий, у труді, у терпінні та вірі.
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Плач Україно!
Хороним героїв...
Тих, хто прожив...
І лише починав...
Тих, хто любив,
І надіявсь, і вірив...
Тих, хто за нас на Майдані стояв!
Плач Україно!
Хороним найкращих-
Тих, хто наш Мир
Своїм тілом закрив...
Хто не хотів, щоб ми бУли рабами,
ВЛАДНЕ БЕЗУМСТВО життям зупинив.
Плач Україно!
Молись Україно!
«Сотня небесна» хай в небо злетить,
Лиш у молитві ти стань на коліна,
Свічка скорботи у душах горить...
Встань Україно!
Ми вже стали інші-
Снайперська куля у кожному з нас...
Східна і Західна - ВІЧНОЄДИНА!
Нас не розділить
-"Стріляти!"- наказ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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