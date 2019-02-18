 На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
После молебна с речью выступили священники и родственники Героев Небесной Сотни.
В понедельник, 18 февраля, возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни прошли поминальный молебен к пятой годовщине убийств на Евромайдане и возложение цветов.
Организаторами акции выступили инициативная группа пострадавших на Майдане, ОО "Семья Героев Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства.
Также на аллее Героев Небесной Сотни прошла ежегодная тихая акция "Ангелы памяти". В память о расстреле Героев Небесной Сотни 18-20 февраля 2014 года развешали у входа в метро "Крещатик" белых бумажных ангелов на деревьях.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
-смотри Господи сколько я для страны сделал.
"Мамо, пробач... і мене не чекай.
З цього часу сама наш лан засівай..."
Полетіли у синє небо, як журавлі,
Відірвалась Небесна Сотня від землі.
Зацвітуть білі проліски вже за селом.
Заквітчають могилу і прострелений шолом.
Він без досвіду був. І боровся, як знав.
Барикаду душі від зла захищав.
Там свідомо вмирали... Погасли вогні.
Тільки серце стискається за матерів.
І за рідних дружин, і за сестер.
Як же їм важко і тяжко тепер..
"Мамо, пробач... і мене не чекай.
Колискову моєму синку заспівай.
Заспівай про мою Україну пісні,
Як колись ти надвечір співала мені..."
Будуть трави у полі... І то не роса..
То по всій Україні... материнська сльоза.
То не грім, і не блискавка, навіть не гнів,
То молитва... за своїх і за чужих синів.
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Хороним героїв...
Тих, хто прожив...
І лише починав...
Тих, хто любив,
І надіявсь, і вірив...
Тих, хто за нас на Майдані стояв!
Плач Україно!
Хороним найкращих-
Тих, хто наш Мир
Своїм тілом закрив...
Хто не хотів, щоб ми бУли рабами,
ВЛАДНЕ БЕЗУМСТВО життям зупинив.
Плач Україно!
Молись Україно!
«Сотня небесна» хай в небо злетить,
Лиш у молитві ти стань на коліна,
Свічка скорботи у душах горить...
Встань Україно!
Ми вже стали інші-
Снайперська куля у кожному з нас...
Східна і Західна - ВІЧНОЄДИНА!
Нас не розділить
-"Стріляти!"- наказ.