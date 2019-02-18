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Все про:граница (3184) контрабанда (1680) пограничники (1162)

 Контрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники Мукачевского отряда утром 18 февраля на границе с Румынией помешали попытке незаконного перемещения табачной контрабанды.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

...
"Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" заметил группу лиц с пакетами, которые быстро двигались в сторону границы. Правоохранители немедленно начали преследование контрабандистов, совершив несколько предупредительных выстрелов. Несмотря на законные требования пограничников, неизвестные бросили сигареты и убежали. В 200 метрах от украинско-румынской границы нарядом было обнаружено шесть пакетов с табачными изделиями", - говорится в сообщении.

Контрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ 01

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Отмечается, что в настоящее время пограничники ищут неизвестных лиц, причастных к попытке контрабанды. Сигареты доставили в пограничное подразделение.

Источник: https://censor.net.ua/v3112235
 
 
Источник: Видео: ГПСУ
 Топ комментарии
 
А мені цікаво інше - чи залишилось у Вас в житті щось таке, що не пов"язане з Порошенко?
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новый вид откупа от погранцов - скинуть часть курева Контрабандисты покинули шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2983
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Люди наращивают товарооборот с европой, а государство им палки в колёса, да в тюрьму. погранцы заботятся о экономике румынии, ппц, кому они служат интересно.
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От як ви думаєте, ці хлопи, що цигарки покинули, будуть голосувати за Порошенка?
Я так думаю, що вони тепер приєднаються до сонму ботів і почнуть тут у коментах срати! Контрабандисты покинули шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9655
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А мені цікаво інше - чи залишилось у Вас в житті щось таке, що не пов"язане з Порошенко?
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а разве осталось что то , куда эта свинья своё рыло не сунуло?
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Надіюсь у Ваше сексуальне життя Барига ще не встиг потрапити, бо то вже біда. Контрабандисты покинули шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1960
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в моё слава богу не потрапыв, но знаю кучу семей заробитчан, где секс сократился до одного раза в три месяца)))
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Бедные, нисчастные контрабандисты! Они не виноваты, это всё Порошенко!
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будуть.тому що їм зараз непогано.як і тобі- жрати від порохлової дупи батончики
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Ну капец герои ***,роттердамная комиссия аплодирует правоохренителям стоя.
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Одни хотят продать, другие купить, деньги уплочены, что не так? С таким бы упоением лес с янтарём на границе тормозили. К служивым без претензий: бегают хорошо, молодцы.
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новый вид откупа от погранцов - скинуть часть курева
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А тех кто не знает, будут догонять до тех пор, пока они не скинут сколько надо.
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Люди наращивают товарооборот с европой, а государство им палки в колёса, да в тюрьму. погранцы заботятся о экономике румынии, ппц, кому они служат интересно.
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Браво!
Работать идите.
В Израиле при обнаружении контрабанды в автомобиле авто конфискуется на месте без суда и следствия.
Так надо и в Украине сделать.
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аха работай на рошению сам = хрен гросе по всей морде
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Но наши славные пограничники доставили товар по назначению?
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а по дороге ещё помогли бабушке перейти дорогу и сняли котика с дерева
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невероятная новость! целых шесть(!) пакетов с папиросами. несомненно, это огромный успех.)))
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Капец !!! аж ШЕСТЬ пакетов .... Петро и Ко баржами гоняет а эти 6 пакетов.... Контрабандисти кинули шість пакетів сигарет на кордоні з Румунією, тікаючи від українських прикордонників, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8820
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Сигаретами занимается сынок Йугика Луценка, имея совместный сигаретный бизнес с кацапами. А ети походу его конкуренты.
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А что потом с такими сигаретами делают? Утилизируют?
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аха бабульки под метро в киеве утилизируют по карманам курильщиков
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Дело в том, что про буршьыновую мафию все затихли. Наше богатство ,которое можно добывать при помощи недорогого оборудования , захватила банда. Кто получает дивиденды от этого все знают. Делать с этим 6икто ничего не хочет. Решить этот вопрос - и это могло бы оставить мвф без одного постоянного клиента . Но на хрена оно кому- то надо ? Шесть пакетов сигарет наше все!
Скоро будем писать про шесть пачек, которые бросили , а контрабандистов к тому же упустили и даже не оштрафовали.
Когда там, короче, у банды срок заканчивается? Задолбали уже
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Пока наряд пограничников гнался сломя голову за бабкой с сигаретами, Петя со своей компанией рехворматоров вывел из страны еще пару лярдов долларов.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКонтрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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