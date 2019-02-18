 Контрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" заметил группу лиц с пакетами, которые быстро двигались в сторону границы. Правоохранители немедленно начали преследование контрабандистов, совершив несколько предупредительных выстрелов. Несмотря на законные требования пограничников, неизвестные бросили сигареты и убежали. В 200 метрах от украинско-румынской границы нарядом было обнаружено шесть пакетов с табачными изделиями", - говорится в сообщении.
...
Отмечается, что в настоящее время пограничники ищут неизвестных лиц, причастных к попытке контрабанды. Сигареты доставили в пограничное подразделение.
Я так думаю, що вони тепер приєднаються до сонму ботів і почнуть тут у коментах срати!
Работать идите.
В Израиле при обнаружении контрабанды в автомобиле авто конфискуется на месте без суда и следствия.
Так надо и в Украине сделать.
Скоро будем писать про шесть пачек, которые бросили , а контрабандистов к тому же упустили и даже не оштрафовали.
Когда там, короче, у банды срок заканчивается? Задолбали уже