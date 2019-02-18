 "Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает": террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространил офицер ВСУ, армейский блогер Анатолий Штефан.

Смотрите также: Бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе. ВИДЕО

"Колорады жалуются, что ОСы их обложили, уничтожили их позицию и блиндаж. Район Ясиноватской развязки", - говорится в заметке.

...

Видео снял один из членов незаконных вооруженных формирований, который после обстрела со стороны ВСУ бегает по "позиции Жоры" и описывает увиденное.

Для полноты картины блогер Necro Mancer опубликовал фотографии, на которых видно расположение уничтоженного блиндажа наемников.







Об уничтожении вражеского укрепления с детонацией боеприпасов в районе ясиноватского блокпоста стало стало известно 12 февраля.