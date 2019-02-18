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 "Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает": террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

Боевики "ДНР" обнародовали видео уничтожения их укреплений Объединенными силами в районе Ясиноватской развязки (между Авдеевкой и Донецком).

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространил офицер ВСУ, армейский блогер Анатолий Штефан.

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"Колорады жалуются, что ОСы их обложили, уничтожили их позицию и блиндаж. Район Ясиноватской развязки", - говорится в заметке.

...

Видео снял один из членов незаконных вооруженных формирований, который после обстрела со стороны ВСУ бегает по "позиции Жоры" и описывает увиденное.

Для полноты картины блогер Necro Mancer опубликовал фотографии, на которых видно расположение уничтоженного блиндажа наемников.

Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает: террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки 01
Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает: террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки 02
Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает: террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки 03

Об уничтожении вражеского укрепления с детонацией боеприпасов в районе ясиноватского блокпоста стало стало известно 12 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/v3112231
 
   
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Удачное фото, говорит будет позже, "Підпалили наш бліндаж. ****, шкода, як палає": терористи показали знищений ЗСУ ДЗОТ у районі Ясинуватської розв'язки - Цензор.НЕТ 6434 если ты мразана кацапская доживешь до "позже".
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Правильно !
Енотов много не бывает 😻
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" Я человек простой ". (С) Welt Schmerz .
Вижу Енота в обратную сторону - ставлю лайк 😉
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Ходят утки по двору,
серенькие крякают.
Е..т в жопу казака -
лишь медали звякают.
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на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
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Как теперь не веселиться, как же не порвать живот?
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!

Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па

Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!

Припев:Пап-пап.......

На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.

Припев:Пап-пап.......

И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:
Припев: Пап -пап....
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Сльози сміху заважають щось прокоментувати
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- Жора, еканый насос ! Где ты был ?
- Ходил . Гулял. Курил .
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Та не зовсім всі були такі вже і цінні... А щоб було по темі - гарно бліндаж палає. Сєпарам буде біля чого погрітися та і хоч тверезими вночі зажмуряться...😃
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даже оккупантам землянку с крышей из бревен жалко, а сепаратистов сгоревших в этом блиндаже не жалко
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не скакать больше этим дамбасским кормильцам по терриконам, не визжать им больше **********.
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А вы говорите, что плохая армия у нас. Если сепары зраду кричат, значит всё отлично!
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А Йуля сказала,що за все це Порошенко відповідатиме!
То як, голосуємо за Йулю?
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За Порошенко)Если он отвечает за мочилово сепарни)))
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нет. лола отвечает за поставку электрики и газа крысам на крысм.
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Опять недовольны, их греют зимой , причём бесплатно, а они недовольны.
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Хороший прусский акцент у донбасситов😁 Очень пригодится в мерзлой землице.
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Смажений маскалик, серап з майонезом,
Сруские зольдатов, хароем біля хати,
Вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню,
Ти ще пожалкуєш, що до вас ти вдерся!
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- Вот и рухнул кошкин дом.
- Погорел со всем добром.
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Виступає у парламенті представник правої націоналістичної партії.
Тема доповіді - про екологію.
- Шановні колеги, ну що ж це так твориться? Дерева сохнуть, ріки міліють... Скоро не буде де втопити чи повісити москаля.
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Жаль что только один😈 давайте ещё! Выкуривать их с нашей земли!
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Тепер бухать прийдеться на морозі. "Підпалили наш бліндаж. ****, шкода, як палає": терористи показали знищений ЗСУ ДЗОТ у районі Ясинуватської розв'язки - Цензор.НЕТ 6559
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Красиво горит. Дай Бог так каждый день. С сапарами.
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а там весело. там доктор лиза менгле, и кабздох с хорем александрова шкварятся вместе с зелеными зайцами из шайки вагинера.
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"Подпалили наш блиндаж"
Подожгли наш блиндаж
Підпалили наш бліндаж
А ещё в русский мир стремятся. Они не нужны ни России, ни Украине.
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Буває, сядеш біля хати -
Над вишнями гудуть хрущі,
А десь горить-палає вата...
І так приємно на душі!

(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
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Блиндаж, дзот, что все таки? Может просто отсутствие знаний, чем они между собой отличаются.
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Враги сожгли родную хааату
Сгубили Жору и братву.
Куда ж податься сепарааату
Кому нести херню свою .
(Ремейкнула на радостях )😌
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вООБЩЕ-ТО ПОКАЗЫВАТЬ ТАКУЮ ДОРОГУ, как на третьем фото, минстецю не стоило. "Підпалили наш бліндаж. ****, шкода, як палає": терористи показали знищений ЗСУ ДЗОТ у районі Ясинуватської розв'язки - Цензор.НЕТ 3545
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает": террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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