 "Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает": террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространил офицер ВСУ, армейский блогер Анатолий Штефан.
"Колорады жалуются, что ОСы их обложили, уничтожили их позицию и блиндаж. Район Ясиноватской развязки", - говорится в заметке.
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Видео снял один из членов незаконных вооруженных формирований, который после обстрела со стороны ВСУ бегает по "позиции Жоры" и описывает увиденное.
Для полноты картины блогер Necro Mancer опубликовал фотографии, на которых видно расположение уничтоженного блиндажа наемников.
Об уничтожении вражеского укрепления с детонацией боеприпасов в районе ясиноватского блокпоста стало стало известно 12 февраля.
Слава хлопцям ЗСУ
Енотов много не бывает 😻
Вижу Енота в обратную сторону - ставлю лайк 😉
серенькие крякают.
Е..т в жопу казака -
лишь медали звякают.
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!
Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!
Припев:Пап-пап.......
На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.
Припев:Пап-пап.......
И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:
Припев: Пап -пап....
Сльози сміху заважають щось прокоментувати
- Ходил . Гулял. Курил .
То як, голосуємо за Йулю?
Сруские зольдатов, хароем біля хати,
Вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню,
Ти ще пожалкуєш, що до вас ти вдерся!
- Погорел со всем добром.
Тема доповіді - про екологію.
- Шановні колеги, ну що ж це так твориться? Дерева сохнуть, ріки міліють... Скоро не буде де втопити чи повісити москаля.
Подожгли наш блиндаж
Підпалили наш бліндаж
А ещё в русский мир стремятся. Они не нужны ни России, ни Украине.
Над вишнями гудуть хрущі,
А десь горить-палає вата...
І так приємно на душі!
(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
Сгубили Жору и братву.
Куда ж податься сепарааату
Кому нести херню свою .
(Ремейкнула на радостях )😌