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 Героев Небесной Сотни почтили молитвой в Вашингтоне. ВИДЕО

Накануне пятой годовщины трагических событий на Майдане 2014 года, когда в борьбе за европейский выбор Украины погибли более ста активистов, в центре Вашингтона прошли поминальные мероприятия в память о Героях Небесной Сотни.

Памятная церемония прошла в символическом для украинцев месте - у мемориала жертвам Голодомора-геноцида в Украине 1932-33 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Около полутора сотен общественных и религиозных деятелей, дипломатов, представителей украинской диаспоры в США, журналистов и американских граждан почтили молитвой Героев. В память о Небесной Сотне - первых погибших в противостоянии российской агрессии, участники акции зажгли свечи.

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"Важно всегда помнить, почему это произошло (Революция достоинства. - Ред.), чтобы ничего не забывать и смотреть в будущее, поскольку наша история иногда себя повторяет", - рассказала о цели митинга представитель организации United Help Ukraine Татьяна Алдаве .

Она подчеркнула, что церемония имеет целью не только вспоминить тех, кто погиб, но и ради чего они положили свою жизнь - самостоятельный выбор Украины.

Посол Украины в США Валерий Чалый, со своей стороны, подчеркнул, что место для церемонии в этом году выбрано неслучайно. "Мы совместно решили провести это мероприятие у мемориала Голодомора-геноцида 1932-33 годов, потому что это восстанавливает историческую правду", - отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

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Президент Международного комитета по вопросам Крыма Инчи Боумен напомнила о десятках крымских татар, которые поддержали на оккупированной крымской территории Революцию Достоинства и погибли или пропали без вести из-за своего вызова российским оккупантам. Она отметила, что в марте будет уже пять лет оккупации Крыма, поэтому сейчас готовится ряд совместных акций, чтобы вновь обратить внимание американской общественности на эти трагические события.

Источник: https://censor.net.ua/v3112188
 
   
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Это конечно мощно... под сотню погибших, сотни покалеченных во время протестов 2013-2014 года, ни одного виновного понесшего наказание.... и остается только молиться.
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Ну ГПУ ментов тоже отнесло к Небесной сотня так что при этой власти ждать и не стоит
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Помню как сегодня тот февраль. Мы были у друзей, потом возвращались поздно вечером домой. На улицах как все вымерло. Пришли, включили телевизор - пятый не работает. Сразу почувствовали, что что- то случилось. Утром уже стало известно, что 18 февраля погибли 15 или больше майдановцев. Их убила беркутня. Тогда впервые в прессу просочились фото убитых на майдане.
После этого уже мы выходили в Одессе к Дюку, чтоб Киев видел , что они не одни.
Это сплошная боль . Мы ожидали открытых телевизионных процессов с реальными тюремными сроками. Вместо этого они отпускают Садовника, спиливают деревья. Никто практически не сидит.
Что происходит вообще?
Про Майдан вспоминают только под годовщины. Постоят с печальными рожами и сваливают в своих мерседесах.
Тот кровавый февраль никогда не забуду. Будьте прокляты,убийцы людей , которые под деревянными щитами боролись против банды
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я знову ж, в 2616-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГероев Небесной Сотни почтили молитвой в Вашингтоне. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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