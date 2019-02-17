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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1688) оружие (3644) Нацполиция (8940)

 Полицейские-взрывотехники обезвредили два противотанковых гранатомета, найденных на побережье в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории яхтклуба среди руин, оставшихся от зданий, поврежденных сдвигом береговой линии, в Черноморске прохожие обнаружили гранатомет и сообщили в полицию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Черноморского ОП и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. Найденное оказалось противотанковым гранатометом РПГ-18 в состоянии, представляющем угрозу для жизни людей. Обследовав прилегающую территорию, взрывотехники обнаружили еще один такой же гранатомет - он лежал в воде у берега, зажатый валунами", - говорится в сообщении.

Полицейские вывезли оружие в безлюдное место и уничтожили. 

Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах оружие оказалось на побережье, и устанавливают причастных.

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Полицейские-взрывотехники обезвредили два противотанковых гранатомета, найденных на побережье в Одесской области 01
Полицейские-взрывотехники обезвредили два противотанковых гранатомета, найденных на побережье в Одесской области 02
Полицейские-взрывотехники обезвредили два противотанковых гранатомета, найденных на побережье в Одесской области 03

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Источник: https://censor.net.ua/v3112160
 
 
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Хорошо, что обнаружили. И хорошо, что не дети, и нет жертв. Такого добра слишком много .
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Русских взяли в плен и заставили петь гимн Украины

https://m.youtube.com/watch?v=tErL7Yvk_S0&t=0s&index=2&list=LLIER5R-8H7VDrWoWMEj2GdQ
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Ivan Nielsen 470d4cef По три раза на день смотрю, иногда больше. Садисты наши, конечно. Заставить ворочаться русскоязычную челюсть, в пении украинского гимна - издевательство над животными. Нет, чтобы сразу к стенке.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолицейские-взрывотехники обезвредили два противотанковых гранатомета, найденных на побережье в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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