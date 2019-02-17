 Полицейские-взрывотехники обезвредили два противотанковых гранатомета, найденных на побережье в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция. ФОТО

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Черноморского ОП и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. Найденное оказалось противотанковым гранатометом РПГ-18 в состоянии, представляющем угрозу для жизни людей. Обследовав прилегающую территорию, взрывотехники обнаружили еще один такой же гранатомет - он лежал в воде у берега, зажатый валунами", - говорится в сообщении.

Полицейские вывезли оружие в безлюдное место и уничтожили.

Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах оружие оказалось на побережье, и устанавливают причастных.

Также смотрите: "Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих задержаны при продаже в Бахмуте автомата и пулемета за 30 тыс. грн, - пресс-центр ОС