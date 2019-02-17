 Прихожане, а не священнослужители решают, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви, - Епифаний. ВИДЕО

Так разъяснил ситуацию предстоятель Православной церкви Украины Епифаний после богослужения в Черновцах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
"Те провокации, которых ожидают особенно наши северные соседи - они все, чтобы скомпрометировать эту хорошую идею. И мы видим большой запрос украинского общества к единению. Церковь дала хороший сигнал того, что украинцы могут объединиться. Если громада большинством голосов приняла решение о переходе, об изменении религиозного центра, она может обратиться к иерарху и, получив разрешение и указ, что она принадлежит к единой поместной Православной церкви, получить право на юридическую регистрацию", - пояснил митрополит Киевский и всея Украины.
В Черновцы предстоятель Православной церкви прибыл впервые после интронизации. Буковина - его малая родина. Епифаний раз отметил, что процесс объединения украинской церкви необратим, потому что именно в этом больше всего нуждаются православные верующие.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Тоді ясно за кого слід голосувати.
я не люблю нитіків.
Гройсман и Томос.
Теперь ты видел Все.
Спасти рядового Лолиту
возможны провокации
В селах все просто, а от у великому місті як?
Депатяки тут ніфіга не продумали.
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Після сталінської окупації Бесарабії закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)
Фейк про єврейство Порошенка запустило ФСБ через сайт рускіх нацистів. Запустило, щоб допомогти своєму агенту, Тимошенко, усунути перспективного політика, прибрати майбутнього конкурента. Тепер же цю тему використовують всі, хто хоче у Порошенка гавном кинути, а бажаючих чимало. Ображених, тих кому красти не дають чимало і перший серед них Іцик Каломойський
Інформація про "єврейство" Порошенка (мовляв батько єврей взяв призвище жінкиі) появилася на рос. нацистському ресурсі АRI.ru у 2005 році, вакурат тоді, коли Йуля на Порошенка наїхала. Совпаденіє? Нє думаю.
У вас роздвоєння особистості?
А людей на іконах малюють. Я колись за спасіння душі зробив робочу документацію на церкву. Спливло пару років після будівництва і до мене знов завітав отець Олег і попросив моє фото. Я спитав для чого, а він відповів, що мене, разом і іншими "зіжджителями храму", (тобто тими, хто жертвував кошти чи зробив значний особистий вслад у будівництво) зобразять на росписі у сцені страшного суду, десь моя пика буде серед сонму праведників.
Мені було приємно. правда, не знаю, як та фреска виглядає, бо у тому селі я під час будівництва був 1 раз, а потім не довелося.
https://tv.ua/news/politics/u-poroshenko-nashli-ikonu-s-izobrazheniem-ego-semi-foto-91860.html
Как то украинский ресурс.....
Патриарх ИЕРУСАЛИМА Феофил отменил встречу с президентом П. Порошенко.
https://tv.ua/news/politics/u-poroshenko-nashli-ikonu-s-izobrazheniem-ego-semi-foto-91860.html
-АТО!БАЖАННЯ ЗАСУНУТЬ В ЩІЛКУ СТІНИ ПЛАЧУ!??
-ЩИРИЙ УКРАЇНЕЦЬ МАЄ ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ!
Не кольори подивися, лапоть! Чого вона така вугільно чорна? Найчорніша пляма, хоча, за законами оптики, будучи найосвітленішою та ще й на передньому плані вона мала б бути світлішою ніж у дядька що на середньому плані, та на ній мала б бути якась світлотінь.
На перекрестке рядом с синагогой 26 августа 2017 автомобиль марки "Бентли" на большой скорости сбил человека. Мендель находясь в этовремя по близости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге, и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь пока не приехала скорая помощь. Помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии", - написал Моше Асман.
Где там служат сынки других служителей культа(или им некогда)
Або зображення підробка, або Порошенко не єврей, але ви примудряєтеся вірити і у одне і у інше!
З вами все гаразд?
То Адам був євреєм,а у Вінниці то є маланці(вони тіко "грошам"поклоняються)
Такой интересный вывод я сделал из новости об экономических успехах #аграрнойсверхдержавы
У древней святыни - Стены Плача - собралось множество людей, чтобы поддержать светлую инициативу.
Присоединился к молитве и президент Украины Петр Порошенко. Для этого ему пришлось прикрыть голову традиционным еврейским мужским головным убором. Напомним, во время визита президента Украины Петра Порошенко в Израиль греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III отменил встречу с ним по причине недомогания.
там коментарии под постом тоже прикольные..
Рустем Адагамов @adagamov 15 февр.
Вот здесь вся история отношений русских и горного аула.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1096381962019921920
Порошенко на цензор нет есть табу.
Юрик за кого топим?
Так тексты Устава новой церкви и Томоса составляли в Стамбульском патриархате без уча-
стия украинских священников.Проигнорировали тех, для кого эти тексты состапвлялись.
Текст Томоса принесли на Собор буквально с колёс на греческом языке. П.Порошенко и Епифаний так
распинались о Томосе, хотя его не читали. А им это и не надо было. Для П.Порошенко главное чтобы за него верующие проголосовали. А для Епифания скорей бы занять руководящий пост. Таким образом операция по навешиванию лапши на уши доверчивым
гражданам прошла успешно.
зе: вова, давай прекратим эту войну!
путлер: братан, я так долго ждал этих слов...
зе: какие условия?
путлер: да никаких, просто не вступайте в НАТО - оно вам не нато...
зе: