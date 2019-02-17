EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  2242  90
Материалы по теме:
Все про:УПЦ МП (949) Епифаний (92) ПЦУ (240)

 Прихожане, а не священнослужители решают, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви, - Епифаний. ВИДЕО

Распоряжаться церковным имуществом вправе громада, а не священнослужители храма. Именно прихожане должны решать, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви.

Так разъяснил ситуацию предстоятель Православной церкви Украины Епифаний после богослужения в Черновцах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Читайте также: "Никто не закрывал перед нами никаких ворот", - в ПЦУ опровергли ложь роспропаганды о недопуске в монастырь на Афоне

"Те провокации, которых ожидают особенно наши северные соседи - они все, чтобы скомпрометировать эту хорошую идею. И мы видим большой запрос украинского общества к единению. Церковь дала хороший сигнал того, что украинцы могут объединиться. Если громада большинством голосов приняла решение о переходе, об изменении религиозного центра, она может обратиться к иерарху и, получив разрешение и указ, что она принадлежит к единой поместной Православной церкви, получить право на юридическую регистрацию", - пояснил митрополит Киевский и всея Украины.

В Черновцы предстоятель Православной церкви прибыл впервые после интронизации. Буковина - его малая родина. Епифаний раз отметил, что процесс объединения украинской церкви необратим, потому что именно в этом больше всего нуждаются православные верующие.

Также читайте: Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымский архиепископ Климент будет руководить миссией помощи политзаключенным, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/v3112152
 
   
 Топ комментарии
 
ти якого х...і тут порошенка приплів ? про що не написали б кругом знайдеться телепень який згадає порошенка...Сниться вже по ночах в кошмарах чи що? Прихожане, а не священнослужители решают, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7187
 показать весь комментарий
 
Та хай. Хай люди дивляться, що за довбодятли ті, хто проти Порошенка.
 показать весь комментарий
 
Я так смотрю, что Порошенко уже никакой Томос не помогает, ни плачущие"мальчики в трусиках", которых он слышит за 5ти сантиметровым стеклом своего бронированного Мерса. Вобщем с рэйтингом полная жопа! ОСТАЕТСЯ "ЗВОНОК ДРУГУ" ПУТИНУ. ПАМАГИИИ! И МЫ ВИДИМ, КАК ДОНБАСС ЗАПЫЛАЛ ОПЯТЬ
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Бога надо верить, а не по церквям шастать!
 показать весь комментарий
 
 
азаров сказав,що його важкопоранили.Мова чи хто?
 показать весь комментарий
 
 
Прихожанам ніщо не заважає повернутися у власну канонічну церкву.
 показать весь комментарий
 
 
Так почему же за два месяца менее 3% переходов. После выборов процесс совсем может замедлиться.....
 показать весь комментарий
 
 
Тому що прийдуть проросійські сили ?
Тоді ясно за кого слід голосувати.
 показать весь комментарий
 
 
Не поэтому. Игра в томос, которую затеял Петя, обернется очень горькими плодами. Для того, что бы "играть" на равных нужно любить Украину, и тогда бы томос был бы действительно историческим событием. А так, это предвыборный пиар ход. Закончаться выборы, тогда посмотрим насколько будет плохо.....
 показать весь комментарий
 
 
у вас все завжди плохо.
я не люблю нитіків.
 показать весь комментарий
 
Я смотрю реально на вещи. Про армия мы с вами спорили, результат увидели на Азове. Про экономику тоже. Результат эта власть позычает даже больше , чем папередники. А отдавать нужно. Покажите, где хорошо ! Я не вижу как то ничего умного или полезного в их деятельности.
 показать весь комментарий
 
 
Патамучта:тома-нарік...а ще оте:
Гройсман и Томос.
Теперь ты видел Все.
Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6444
 показать весь комментарий
 
 
Я так смотрю, что Порошенко уже никакой Томос не помогает, ни плачущие"мальчики в трусиках", которых он слышит за 5ти сантиметровым стеклом своего бронированного Мерса. Вобщем с рэйтингом полная жопа! ОСТАЕТСЯ "ЗВОНОК ДРУГУ" ПУТИНУ. ПАМАГИИИ! И МЫ ВИДИМ, КАК ДОНБАСС ЗАПЫЛАЛ ОПЯТЬ
 показать весь комментарий
 
 
ти якого х...і тут порошенка приплів ? про що не написали б кругом знайдеться телепень який згадає порошенка...Сниться вже по ночах в кошмарах чи що? Прихожане, а не священнослужители решают, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7187
 показать весь комментарий
 
 
Та хай. Хай люди дивляться, що за довбодятли ті, хто проти Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Кремлевская операция
Спасти рядового Лолиту
возможны провокации
 показать весь комментарий
 
 
всё думаю - каковы же прихожяни, если так много приходов ещё молятся на гуньдая.
 показать весь комментарий
 
 
Толпа инертна и думать не надо, только принять это...
 показать весь комментарий
 
 
Це все добре, але як зібрати громаду прихожан наприклад на Троєщини?
В селах все просто, а от у великому місті як?
 показать весь комментарий
 
 
Легко (кац) ...Якщо не має релігійної громади .яка повинна бути зареестровано то зберіть .зарееструйтесь у райні і вперед.. з вимогою забрати храм .
 показать весь комментарий
 
Вона уже зареєстрована московськими попами. Як туди пролізти? Як гарантувати, що на збори не привезуть невідомо кого, адже у великих містах навіть сусіди одне одного не знають!
Депатяки тут ніфіга не продумали.
 показать весь комментарий
 
 
"Распни его! "демократично" кричали Христу!"...
 показать весь комментарий
 
А томос по всей стране возить Президенту Украины, это что ? В рабочее время. Он , что готовиться стать митрополитом или как ? Как никак он уже диакон. Кстати, он уже перешел в ПЦУ или все еще в МП ? Триста приходов при 11 тысячах, это менее 3%. Это к слову.....
 показать весь комментарий
 
 
310 за 2 місяці, за рік при збережені темпу це 1800, всього 5 років і від сатанату залишаться самі уламки. Що таке 5 років для церкви?
 показать весь комментарий
 
 
Это при активном содействии власти. После выборов эту тему тихонько закроют. При чем ЛЮБОЙ, кого выберут. Мюнхенская конференция показала, что проблема под названием Украина стоит на 9 месте из 10. И рано или поздно, но прийдется договариваться и первый вопрос будет, церковный. И что тогда ? У нас нет политиков типа Маннергейма, которые готовы положить жизнь за свободу Украины. К сожалению. Мы имеем или торгашей или прихвостней торгашей. И результат не заставит себя долго ждать. Кстати, посещение Афона яркий пример отношения к ПЦУ.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко церковну тему не згорне, бо він дійсно віруюча людина. Інші - згорнуть, це правда, єврею і єврейці українська церква до лампочки.
 показать весь комментарий
 
 
Так Порошенко еврей...... И здесь я с вами согласен.... Насчет верующего человека, то как то верущие себя на иконах не рисуют......
 показать весь комментарий
 
 
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Після сталінської окупації Бесарабії закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)
Фейк про єврейство Порошенка запустило ФСБ через сайт рускіх нацистів. Запустило, щоб допомогти своєму агенту, Тимошенко, усунути перспективного політика, прибрати майбутнього конкурента. Тепер же цю тему використовують всі, хто хоче у Порошенка гавном кинути, а бажаючих чимало. Ображених, тих кому красти не дають чимало і перший серед них Іцик Каломойський
Інформація про "єврейство" Порошенка (мовляв батько єврей взяв призвище жінкиі) появилася на рос. нацистському ресурсі АRI.ru у 2005 році, вакурат тоді, коли Йуля на Порошенка наїхала. Совпаденіє? Нє думаю.
 показать весь комментарий
 
 
У него на роже написано, кто он такой. Ну, а сынуле никакой паспорт не нужен. Еврей он и есть еврей.... А то, что и где написано. Что касается информации про то, что Порошенко еврей, то я своими ушами слышал как еврей Червоненко на всю страну сказал, что Порошенко такой же еврей как и он. А он не отрицает, что он еврей в каждом эфире на одном из каналов.....
 показать весь комментарий
 
 
Я потомок испанских дворян в Украине. Мои родственники заплатили за это Сибирью.....
 показать весь комментарий
 
сможете ли вы отличить шерсть щенка от пушка птенцов
 показать весь комментарий
 
Червоненко просто бреше. Євреям можна брехати гоям, це у них не гріх. У вас якось вибірково все. Ви євреїв зневажаєте, вважаєте брехунами шкідниками і злодіями, але тоді будьте послідовними, не вірте їм ні в чому і не слухайте того, що вони кажуть. Я наприклад так і роблю, яещо не екрані єврей - перемикаю канал! Але ви їх слухаєте, і їм вірите.
У вас роздвоєння особистості?
 показать весь комментарий
 
 
Почему же я не должен не верить еврею, кого он говорит, что он еврей или что еще кто то еврей. Они всех своих знают..... То, что я не люблю евреев, не означает, что я им в вопросе их собратьев не должен верить ? Тех, кого ты скажем так, не любишь, не означает, что их нельзя слушать.
 показать весь комментарий
 
Я нормальный человек. Евреев не люблю. Не встречал, ни одного порядочного. Может быть, мне не повезло.....Но это не значит, что я не должен их смотреть или слушать.
 показать весь комментарий
 
Про ікони - це фотошоп. Джерело - рос. канал НТВ.
А людей на іконах малюють. Я колись за спасіння душі зробив робочу документацію на церкву. Спливло пару років після будівництва і до мене знов завітав отець Олег і попросив моє фото. Я спитав для чого, а він відповів, що мене, разом і іншими "зіжджителями храму", (тобто тими, хто жертвував кошти чи зробив значний особистий вслад у будівництво) зобразять на росписі у сцені страшного суду, десь моя пика буде серед сонму праведників.
Мені було приємно. правда, не знаю, як та фреска виглядає, бо у тому селі я під час будівництва був 1 раз, а потім не довелося.
 показать весь комментарий
 
 
Це та само підробка, джерело якої рос. канал НТВ. Намалювати таке у фотошопі не складно.
 показать весь комментарий
 
 
Не видел иска в суд к изданию. Это украинский ресурс. Я думаю, у Порошенко достаточно денег для адвоката.
 показать весь комментарий
 
Я,с этим НЕГОДЯЕМ,встречаться НЕ БУДУ..!!!
Патриарх ИЕРУСАЛИМА Феофил отменил встречу с президентом П. Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо? З рашею судитися безглуздо, а цей форум, як стіна сарая, де кожен пише що хоче. Якщо у вас на сараї хтось "уЙ напише, ви що понесете заяву в поліцію?
 показать весь комментарий
 
 
Это украинское издание. Или со зрением проблемы. Я специально выставил украинский ресурс
 показать весь комментарий
 
У вас проблеми з психікою. На тому що ви вставили немає посилання на видання, звідки воно взяте. По друге, нвіть якщо воно і українське, то пошлеться, що взяли фото з іякогось іншого видання і так до безкінечності. Першоджерело ж - російське НТВ.
 показать весь комментарий
 
Ты совсем с головой не дружишь ???? Внизу картинки есть источник УКРАИНСКИЙ!!!!! Специально для вас !!!!!!

https://tv.ua/news/politics/u-poroshenko-nashli-ikonu-s-izobrazheniem-ego-semi-foto-91860.html
 показать весь комментарий
 
СКільки сайтів з доменом УА? Хто може прослідкувати що хто там накалякав? Цей сайт вкористався пфдробкою джерело якої НТВ. Може і про мене хтось десь якусь брехню накалякав, та я про це не знаю.
 показать весь комментарий
 
Я не видел ни одного иска в суд на эту тему. Ни видел иска против Рустави 2 по Лолите. Вижу пока только суд в Лондоне с ВВС.
 показать весь комментарий
 
До речі, якби навіть це було правдою, то в тому не було б нічого осудного. І у Європі і у нас часто зображують меценатів, що церкву збудували, або замовили алтар на якійсь іконі чи фресці. Свого роду знак подяки. Приклад - Сикстинська мадонна, там біля її ніг Папа Сикст, що ту картину Рафаелю замовив. У музеях та церквах ви знайдете тисячі алтарних картин, де між персонажами намальовані і їхні замовники, правда знають де вони та хто вони хіба що мистецтвознавці і то не завжди.
 показать весь комментарий
 
І ЧОМ ОТО ПЕРЕД ВИБОРАМИ ЇХАТЬ У ЇЗРАЇЛЬ?
-АТО!БАЖАННЯ ЗАСУНУТЬ В ЩІЛКУ СТІНИ ПЛАЧУ!??
-ЩИРИЙ УКРАЇНЕЦЬ МАЄ ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ!

 показать весь комментарий
 
 
Хош я тому кіпу намалюю? 30 секунд достатньо, і буде краще ваглядати яу тут! Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, чи залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5150
Не кольори подивися, лапоть! Чого вона така вугільно чорна? Найчорніша пляма, хоча, за законами оптики, будучи найосвітленішою та ще й на передньому плані вона мала б бути світлішою ніж у дядька що на середньому плані, та на ній мала б бути якась світлотінь.
 показать весь комментарий
 
 
Фотографии с этого мероприятия опубликованы на странице главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.
 показать весь комментарий
 
 
Сын Моше Реувена А́смана главныого раввина Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин, Мендель Асман проходил службу в бригаде НАХАЛЬ - израильская пехотная бригада, сформированная в 1982 г. Это регулярное подразделение Армии Обороны Израиля, комплектуется исключительно добровольцами. Принимал участие в операции "Нерушимая скала" летом 2014 года против террористов ХАМАСа в секторе Газ
На перекрестке рядом с синагогой 26 августа 2017 автомобиль марки "Бентли" на большой скорости сбил человека. Мендель находясь в этовремя по близости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге, и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь пока не приехала скорая помощь. Помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии", - написал Моше Асман.
Где там служат сынки других служителей культа(или им некогда)
 показать весь комментарий
 
Продовжу, якщо Порошенко по вашому єврей, то чому він на церковному розписі? Конгітивного дисонансу не виникає?
Або зображення підробка, або Порошенко не єврей, але ви примудряєтеся вірити і у одне і у інше!
З вами все гаразд? Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, чи залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 983
 показать весь комментарий
 
Не я же эту икону заказывал и рисовал. У человека нет ни чести,ни совести, ни Родины . Я здесь при каких делах. Он в 2009 в попа вырядился МП, ну и что ? Он перестал быть евреем ? Нет.
 показать весь комментарий
 
Важко перестити бути євреєм тому, хто ним не є.
 показать весь комментарий
 
якщо ............о по вашому єврей???
То Адам був євреєм,а у Вінниці то є маланці(вони тіко "грошам"поклоняються)
Такой интересный вывод я сделал из новости об экономических успехах #аграрнойсверхдержавы
 показать весь комментарий
 
 
У Стены Плача в Иерусалиме (Израиль), куда с официальным визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко, провели молитву за благополучие двух стран. Фотографии с этого мероприятия опубликованы на странице главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

У древней святыни - Стены Плача - собралось множество людей, чтобы поддержать светлую инициативу.
Присоединился к молитве и президент Украины Петр Порошенко. Для этого ему пришлось прикрыть голову традиционным еврейским мужским головным убором. Напомним, во время визита президента Украины Петра Порошенко в Израиль греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III отменил встречу с ним по причине недомогания.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко - президент всех украинцев, в том числе еврейского происхождения
 показать весь комментарий
 
Аналогично распоряжаться имуществом ресторана вправе прихожане ресторана, а не дирекция.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да и в Украине имуществом распоряжается население, а не правительство.
 показать весь комментарий
 
Это верно подмечено, общенародным имуществом, которое в ведении правительства, де факто распоряжается население, но не все, а в основном - жители Кончи.
 показать весь комментарий
 
 
Миша Шуршат - так и будет - отмудохают вату и заставят кричать Слава Украине...!
 показать весь комментарий
 
 
Рюсскае быдло 2 раза обосцанное Чеченской войной Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, чи залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8422верит в Батюшку сЦаря РАБссии дохлятины? Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, чи залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8422
 показать весь комментарий
 
 
Senator S 01a656ec - да оно всеми обоссанное, не только чеченцами... Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, чи залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7674

там коментарии под постом тоже прикольные..

Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, чи залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2513 Рустем Адагамов‏ @adagamov 15 февр.
Вот здесь вся история отношений русских и горного аула.

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1096381962019921920



 показать весь комментарий
 
 
Чітке і зрозуміле пояснення Блажейнішого... І нічого мокшанським сатинистам секти ФСБ - РПЦ бульки попами пускати. Краще б трохи жаб налапали до сніданку. А то все ягель та ягель..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
 
Поп Гундяй у Мавзолея с кадилом чЛенина освятил Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5717Но тот не лыком шитый коммунист Атеист Марксист заорал : ты пошто вождя Мирового ПРОЛЕТАЙрята дымом своим Чадишь?Поп Гундяй не растерялся и орет : слышь ты..вождь Краснокожего стада баранов,твое время спето в 1922 году... Парафіяни, а не священнослужителі вирішують, залишатися в підпорядкуванні Московського патріархату або приєднатися до помісної церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5717
 показать весь комментарий
 
 
Так зачекаємо рішення згідно нового Закону ..коли *москальський пархат * повинен змінити назву...Там здається був від них і позови до суду .
 показать весь комментарий
 
Хреститися потрібно, як щось здається. Хоча...кому то я кажу...😃
 показать весь комментарий
 
СкреПОНОСцы Мавзолейно лишнехромосомные.зачем вам православие о котором вы и слыхом не слыхали с времен Иваньки Барана Грозного?
 показать весь комментарий
 
Абдуулвкинещ абеденннсхаващ и сккккккимоноролтувееееен
 показать весь комментарий
 
Пережили лчленинопад , теперь пришёл черёд РПЦпада , процесс не остановить .
 показать весь комментарий
 
Нда!
Порошенко на цензор нет есть табу.
Юрик за кого топим?
 показать весь комментарий
 
Плохо то, с Украиной не считаются не только США и ЕС, но и в Стамбульском патриархате.
Так тексты Устава новой церкви и Томоса составляли в Стамбульском патриархате без уча-
стия украинских священников.Проигнорировали тех, для кого эти тексты состапвлялись.
Текст Томоса принесли на Собор буквально с колёс на греческом языке. П.Порошенко и Епифаний так
распинались о Томосе, хотя его не читали. А им это и не надо было. Для П.Порошенко главное чтобы за него верующие проголосовали. А для Епифания скорей бы занять руководящий пост. Таким образом операция по навешиванию лапши на уши доверчивым
гражданам прошла успешно.
 показать весь комментарий
 
вова путлер и вова зе встречаются БЕЗ пынеходов (обнимаются)
зе: вова, давай прекратим эту войну!
путлер: братан, я так долго ждал этих слов...
зе: какие условия?
путлер: да никаких, просто не вступайте в НАТО - оно вам не нато...
зе:
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоПрихожане, а не священнослужители решают, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви, - Епифаний. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх