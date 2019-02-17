 Две девочки провалились под лед на озере в Киеве: их чудом удалось спасти. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на "Информатор" информирует Цензор.НЕТ.
Видео - "Киев Оперативный"
Событие произошло около 17:00 16 февраля. Отмечается, что вытаскивая подростков из холодной воды, двое мужчин тоже провалились под лед.
К счастью, всем участникам происшествия удалось быстро выбраться на берег до приезда спасателей. В итоге никто не пострадал, и детей передали родителям.
Спасатели просят жителей столицы быть осторожными самим и предупредить своих чад об опасности выхода на лед, а особенно, когда на улице стоит теплая погода.
Дякувати Богу, що люди були поруч не байдужі і сміливі.
ну видно же что от льда осталась лишь кромка...ну куда ж переться?!
чи вони покоління індиго))) ?!
Могло і більше людей піти плавати.
Я гадав що ці основи знають всі - якщо хтось провалився під лід то до нього потібно підповзати на пузі щоб самому не провалитись. А то від ще одного пловця користі ніякої не буде.
Мужикам, шо бросились спасать - Слава Героям!
На Тельбине зимой практически не замерзает вода. Ведь в отличие от 10-20 лет назад за озером следят в любое время года. Соответственно корка льда тонкая. Даже не помню, чтобы озеро замерзало полностью последние года.
Наверняка делали селфи возле воды....