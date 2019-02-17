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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дети (3457) Киев (17182) несчастный_случай (224)

 Две девочки провалились под лед на озере в Киеве: их чудом удалось спасти. ВИДЕО

Двое несовершеннолетних гуляя по тонкому льду киевского озера Тельбин провалились в воду. Предварительно, девочки рисковали жизнью ради того, чтобы сделать фотографии, и они чудом спаслись благодаря неравнодушным прохожим.

Об этом со ссылкой на "Информатор" информирует Цензор.НЕТ.

Видео - "Киев Оперативный"

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Событие произошло около 17:00 16 февраля. Отмечается, что вытаскивая подростков из холодной воды, двое мужчин тоже провалились под лед.

К счастью, всем участникам происшествия удалось быстро выбраться на берег до приезда спасателей. В итоге никто не пострадал, и детей передали родителям.

Спасатели просят жителей столицы быть осторожными самим и предупредить своих чад об опасности выхода на лед, а особенно, когда на улице стоит теплая погода.

Источник: https://censor.net.ua/v3112133
 
 
 Топ комментарии
 
Дуры малолетние. Респект мужикам.
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Мужики молодцы...но подбегать к провалившимуся нельзя...можно и самому провалится...нужно полползать..
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малолетний ребенок по определению не может полностью отвечать за свои действия и поступки,за это оскорблять детей может только недалекого ума человек
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Чушь. Если ума нет,то возраст не оправдание. Я и ребенком бы не полез на кромку льда в оттепель.
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дети не могут жить самостоятельно до совершеннолетия или голосовать на выборах,водить машину так как они не могут в полной мере отвечать за свои поступки это научный факт,что по видимому вам не знакомо ни этот факт ,ни само слово
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Вы путаете мягкое с теплым. Человек,которого вы оскорбили,не давал оценку ответственности детей за их поступки,а дал оценку их умственным способностям.
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малолетние дуры это и была оценка действий малолетних девочек,я его не оскорблял а дал ему свою оценку,так как дети не могут думать ,как взрослые люди,на то они и дети и за ними нужен присмотр
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саме так, мізків на селфі у них вистачило?
Дякувати Богу, що люди були поруч не байдужі і сміливі.
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Все я понял. Называть человека дураком,можно только по достижению 18 лет).
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ну вы же не будете называть ребенка дураком,за то что он не соображает ,как взрослый?А если будете то вопросы уже к вам
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Есть определённые вещи. Если девочка 14-ти лет не знает теорию струн - это одно. А если в 14 лет не может умножить 5 на 6 без калькулятора или не знает других, БАЗОВЫХ ДЛЯ ЕЁ ВОЗРАСТА вещей, то она - дура. Чтобы вы мне тут не рассказывали.
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Это были девочки -подростки,они поперлись на край льда,чтобы сделать селфи. Дуры,причем круглые и неважно,что у них еще возможно нет паспорта.
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Ладно, Не дура. Но ограничена в умственных способностях , которые должны соотвествовать их возрасту.А если не соотвествует. как вы их назовете, дон каквалер?
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Так, а ті хто рятував малих теж провалилися тому, що...?
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Ну, це всім зрозуміло. Вони виконували свій людський обовязок.Низький ім уклін.
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Чому дорослі люди, виконуючи свій обов'язок впали у воду? Вони дорослі, вони мусять знати, що на ногах у такому випадку по льоду не йдуть Це звісно не принижує того, що вони зробили (бо дійсно, молодці).
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Не всі такі холодноковні як ти , ерор. Виділився адреналін, люди рвонули за дітьми, дітьми Карл, що також зменшує інстинкт самозбереження. Але боюсь. поки би ти шукав верьовку та телився діти могли утопнуть. Судорога, рефлекторна холодова реакція дихання, пішла під воду і капець.
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Тобто чому так себе повели дорослі зрозуміло, а чому діти - ні?
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Чого це зайва. Один тримає мотузку , дригий повзе. Чи кинути їм, зубами схоплять,Коли нічого другого нема. Я так зрозумів , що ти би стояв дивився , давав поради. чи просто здристнув звідти.
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Тому , що теж недалеких розумових здібностей, або просто перехвилювались, запанікували чолов'яги.. Так, треба було підповзати повзком. В общем: "Безумству храбрих співаєм пісню".
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Малолетний ребенок - обычно этот термин используется для детей до 14 лет. Если решили делать фото (явно для соцсетей), то я бы оценил их возраст как 12-13. А в 12-13, вы уж простите, но мозгов не идти в +10 градусов на лёд должно хватать. Конечно, если им по 7-8, то тут про наличие\отсутствие мозга говорить не приходится.
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В США например до 21 года человек не считается полностью совершеннолетним
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С вами бессмысленно общаться. Вам про одно, а вы талдычите про другое. Ну вот к чему ваш этот пост про США? Что если американцу 20 лет и он не знает, скажем, сколько будет 2+2, то он не дурак, а несовершеннолетний?
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Дійсно, так склалося що лобні долі мозку "дозрівають" аж до 20-22 (я вже не пам'ятаю точніше). Але, це цілком проблема батьків! Звісно, що малі, геть нічого не розуміють, але їм мусили пояснити більше одного разу...
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Оскорблять, звісно,не можна а от по сраці добре надавати батьки таки мають.
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Спасшим большоой респект, что не раззявы, а спасли жизни
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какие молодцы, те, кто спасал малолетних дур!
ну видно же что от льда осталась лишь кромка...ну куда ж переться?!
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Новые технологии понемногу делают естесственный отбор.
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как раз новые технологии полностью останавливают естественный отбор,все кто раньше бы не выжил,теперь выживают
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Девочки искали приключений..В итоге двое мужиков искупались в ледяной воде ))
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Мужики молодцы...но подбегать к провалившимуся нельзя...можно и самому провалится...нужно полползать..
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Ага,и клавиатуру на вытянутых руках протягивать ))
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Эти правила не мной придуманы...так что попей водички и тебя попустит...
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покоління z), а з батьками шо, бесіду провели?!
чи вони покоління індиго))) ?! Дві дівчинки провалилися під лід на озері в Києві, їх дивом вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 4303
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Дуры малолетние. Чего их туда понесло? Айфон на краю льда лежал что-ли.
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Та хто ж іде коли вода видніється і морозів немає...
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Пощастило, що ніхто не загинув - ні дівчатка ні їхні рятувальники.
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Да. Видно що у рятувальників теж розуму не багато Дорослі люди бігають по кризі на якій рядом провалились діти.
Могло і більше людей піти плавати.
Я гадав що ці основи знають всі - якщо хтось провалився під лід то до нього потібно підповзати на пузі щоб самому не провалитись. А то від ще одного пловця користі ніякої не буде.
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Я с месяц назад двух таких девчонок со льда согнал. Там промоины везде были, а они ногами гупают и пищат, лёд трещит, а они тащатся. Но спасибо сказали.

Мужикам, шо бросились спасать - Слава Героям!
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Реальная опасность смерти была. А получить воспаление почек можно и сейчас. Советую девочкам и мужикам регулярно сдавать анализы сечу и кровь недельку-другую.
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конечно респект но что у одних что у других с логикой тяжело - подходить к только что провалившимся стоя, к самому краю, еще и пытаться достать вприсядку, еще и второй позже подошел...
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По жжжжопе потом надавать Шо б аж синие были! Дві дівчинки провалилися під лід на озері в Києві, їх дивом вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 9776
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дать по "значку Дарвина" - как предупреждение о скором вручении "премии"..
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Ну с девками понятно, у них телефони з IP69, без варіантів, а мужики спасатели чего провалились ? А у них ума еще меньше, подходят, а не подползают, сразу в толпу лезут, без дрина, без палки , без веревки, хоча б курточку з себе зняв і як тяглову вірьовку використав.
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100% відповідальність батьків, живучи поряд з озером, не провели бесіди зі своїми дітьм. Такі бесіди треба проводити з дітьми, навіть якщо нема поряд таких водоймів. Дітям потрібно доносити інформацію стосовно їхньої безпеки, зараз є в інтернеті багато показових роликів, які можна провести як приклад своїй дитині, що може з нею статися в тій чи інший ситуації.
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дорогой цензор, не Двое девочек, а Две девочки
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Все то хорошо, что хорошо кончается. Видимо, этим детям не объяснили, что весенний лед очень и очень не крепкий, и там, где они ходили несколько дней назад, вполне можно провалиться. Тут уже родители должны учить и объяснять, а не "Смотри, как я могу!".
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Была похожая ситуация в детстве . Пошли с соседом лёд проверить на озере в декабре . Дошли до середины - нормально . Назад пошли через камыш , - и провалились ... . Хорошо , что хватило ума размотать шарф и кинуть назад соседу . Так и долезли до берега , - левой рукой бил лёд , а правой тянул шарф ... .
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Вчера там гулял. Этих дур не видел.
На Тельбине зимой практически не замерзает вода. Ведь в отличие от 10-20 лет назад за озером следят в любое время года. Соответственно корка льда тонкая. Даже не помню, чтобы озеро замерзало полностью последние года.

Наверняка делали селфи возле воды....
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Кстати они плавали почти напротив дерева Цоя.
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Пусть всегда так и заканчиваются, все плохие новости.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДве девочки провалились под лед на озере в Киеве: их чудом удалось спасти. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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