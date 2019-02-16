 Акцию в поддержку узников Кремля провели в Мюнхене. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского консульства в Мюнхене. На акцию пришел министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Участники принесли на площадь 100 стульев, к каждому из которых прикрепили табличку с именем одного из "узников Кремля" в России или акнексованому ней Крыму, и стали вокруг с плакатами с требованием их освобождения, передает Радіо Свобода.

Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

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