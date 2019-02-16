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 Акцию в поддержку узников Кремля провели в Мюнхене. ВИДЕО

В центре Мюнхена провели акцию в поддержку украинцев, задержанных или заключенных в России по политическим мотивам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского консульства в Мюнхене. На акцию пришел министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене

Акцию в поддержку узников Кремля провели в Мюнхене 01

Участники принесли на площадь 100 стульев, к каждому из которых прикрепили табличку с именем одного из "узников Кремля" в России или акнексованому ней Крыму, и стали вокруг с плакатами с требованием их освобождения, передает Радіо Свобода.

Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

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Источник: https://censor.net.ua/v3112098
 
   
 Топ комментарии
 
Как жаль украинцев что томятся в путлеровских застенках.
Надо полагать Запад примет к сведению эту акцию и выразит очередную озабоченность. А фрау Меркель в очередной раз подтвердит что она на стороне Украины и побежит проверять как идет строительство СП -2.
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…А москалі? Ну, що там москаліСгинють в степах невумні ті засранці.І буде свято на моїй землі.А у неділю в клубі будуть танці.
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Краще протестували би проти будівництва ПП2.😏
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…А москалі? Ну, що там москаліСгинють в степах невумні ті засранці.І буде свято на моїй землі.А у неділю в клубі будуть танці.
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Как жаль украинцев что томятся в путлеровских застенках.
Надо полагать Запад примет к сведению эту акцию и выразит очередную озабоченность. А фрау Меркель в очередной раз подтвердит что она на стороне Украины и побежит проверять как идет строительство СП -2.
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ЛУЧШЕ Б ТАМ НЕСКОЛЬКО ФАШИСТОВ РОССИЙСКИХ УБИЛИ !!!
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РФ спасет ТОЛЬКО ОБРЕЗАНИЕ ИМПЕРССКИХ АМБИЦЫЙ ( УКРАИНА в НАТО ) ее политиканов , А такжэ КАК МИНИМУМ КОНФЕДЕРАЦЫЯ ,

.

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - ПАРЛАМЕНССКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

.

ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ.

. По другому -КРОВЬ и СРЕДНЕВЕКОВЬЕ !

,

И СМЕРТЬ рф. https://uploads.disquscdn.com/images/7e843bf65a7f64f1f92186c41e8cde0b48a11393e26d4cdc4552a1a2547964e0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif

..........
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Краще протестували би проти будівництва ПП2.😏
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***** не станет -- СП-2 останется. ...не такая уж долгосрочная перспектива...
А краники... -- они ж не только на выходе, но и на входе имеются.

Я б не заморачивался.
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Что бы кто не говорил...
Но Украинцы и русские--внешне и по языку -оочень похожы !
.

.
Но есть РАЗНИЦА !
,
Огромная РАЗНИЦА !
.
Когда 5 тысч студентов на Крещатике побил Беркут---ВЫШЛИ ?)) ТЫСЧ..
.
Когда НАЧАЛИСЬ РАСТРЕЛЫ-- ВЫШЕЛ МИЛЛЛИОН ( наверника намножко меньше-- УЛИЦЫ ПЕРЕПОЛНЕННЫ , не вмещаюти )
.
.
.
А когда в маскве--300 РЯЖЭНЫх КЛОУНов-кизяков --- ПЛЕТКАМИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 (( ЭТО В ТЫСЧ РАЗ УНИЗИТЕЛЬНО )--разогняют ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ..
.
И ЭТО В 12 миллионой маскве ??
....
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Или лайки в соцсетях.Тоже серьезное оружие.Заминусить проклятое Х у й ло по полной.
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Я в фейсбуке Х у й ла двенадцать дизлайков поставил.Получи мерзкая тварь!!!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомАкцию в поддержку узников Кремля провели в Мюнхене. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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