 Акцию в поддержку узников Кремля провели в Мюнхене. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского консульства в Мюнхене. На акцию пришел министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Участники принесли на площадь 100 стульев, к каждому из которых прикрепили табличку с именем одного из "узников Кремля" в России или акнексованому ней Крыму, и стали вокруг с плакатами с требованием их освобождения, передает Радіо Свобода.
Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.
Надо полагать Запад примет к сведению эту акцию и выразит очередную озабоченность. А фрау Меркель в очередной раз подтвердит что она на стороне Украины и побежит проверять как идет строительство СП -2.
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И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - ПАРЛАМЕНССКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ.
. По другому -КРОВЬ и СРЕДНЕВЕКОВЬЕ !
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И СМЕРТЬ рф. https://uploads.disquscdn.com/images/7e843bf65a7f64f1f92186c41e8cde0b48a11393e26d4cdc4552a1a2547964e0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif
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А краники... -- они ж не только на выходе, но и на входе имеются.
Я б не заморачивался.
Но Украинцы и русские--внешне и по языку -оочень похожы !
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Но есть РАЗНИЦА !
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Огромная РАЗНИЦА !
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Когда 5 тысч студентов на Крещатике побил Беркут---ВЫШЛИ ?)) ТЫСЧ..
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Когда НАЧАЛИСЬ РАСТРЕЛЫ-- ВЫШЕЛ МИЛЛЛИОН ( наверника намножко меньше-- УЛИЦЫ ПЕРЕПОЛНЕННЫ , не вмещаюти )
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А когда в маскве--300 РЯЖЭНЫх КЛОУНов-кизяков --- ПЛЕТКАМИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 (( ЭТО В ТЫСЧ РАЗ УНИЗИТЕЛЬНО )--разогняют ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ..
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И ЭТО В 12 миллионой маскве ??
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