 Активисты "Сокола" провели факельный марш в Киеве в годовщину организации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отметим, что "Сокол" - молодежное патриотическое военно-спортивное общество. Организация, созданная в 1894 году, своей деятельностью способствовала борьбе за независимость и соборность Украины. В 1939 году "Сокол" был запрещен большевиками как националистическая организация. В 2006 году организация была восстановлена патриотической молодежью Львова, после чего были развиты ячейки по всей Украине. Сокольцы принимали активное участие в Революции Достоинства 2013-2014 годов. Многие активисты участвуют в войне на Востоке в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонах при МВД, а также помогают фронту материально.
Вместо того, чтобы ходить туда-сюда, пошли бы напрямую к той власти, которая до сих пор не нашла убийц Небесной сотни и не найдет, поскольку ей это невыгодно по многим причинам.
Саме тому "шоколадний узурпатор", ще 5 років буде "диктатуріть"..., "диктатурствовать"..., "диктаторнічать"... короче - царствовать... А якщо хоч хтось спробує підняти майдан, то проти нього виступлять і НГУ, і ЗСУ, і поліція, бо Порошенко хоч і дерибанить армію, але зараз дозволено ВСІМ дерибанить армію. Хоч Супрун і знищила медицину, але глав.врачі хапають хабарі лопатами, і їздять на новеньких авто, а не на бляхах, чи на жигулях. Хоч податки і становлять 20% (ПДФО + військовий збір), але ніхто не перевіряє, скільки насправді людина отримує, і можна платити людині офіційно мінімалку і з неї платити податки. а решту - видавати в конверті...
Обещаю в два раза больше обещать, если стану президентом.
Тимошенко Юлия Владимировна или просто, баба Юля.
Когда мне было 16 -- 18, туда в ЦГ за бухлом гоняли до 23:00, бо везде в 22 гастрики закрывались... ...в 70хх. это было. Весь цвет Города там в очереди стоял...*)
Биомицин, Лиманское, грушки-яблочки... ...прошлое не пропьёшь.
Жалко, что мои дочки не в Украинской Теме. -- их жалко.
Слава Украине!
если сам в теме
то гены не предадут
я только на наших молодых националистов и надеюсь))))
такие люди выросли..
не по годам...
нам бы кордон держать с кацапней
а граници сами нарисуються
за молодеж я более чем спокоен
...и, где это -- по всему миру бегают за длинным рублём? -- ... токо себя в пример не приводи -- ты точно не догнал...*)
шото ты не в теме
Вешайтесь козлорогие...
Учитесь, студенты!