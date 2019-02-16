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Все про:Киев (17174) марш (499) Сокол (11) Богачук Олег (795)

 Активисты "Сокола" провели факельный марш в Киеве в годовщину организации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Торжественный "Марш правых традиций" в честь 125-летия всеукраинской общественной организации "Сокол" прошел в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что "Сокол" - молодежное патриотическое военно-спортивное общество. Организация, созданная в 1894 году, своей деятельностью способствовала борьбе за независимость и соборность Украины. В 1939 году "Сокол" был запрещен большевиками как националистическая организация. В 2006 году организация была восстановлена ​​патриотической молодежью Львова, после чего были развиты ячейки по всей Украине. Сокольцы принимали активное участие в Революции Достоинства 2013-2014 годов. Многие активисты участвуют в войне на Востоке в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонах при МВД, а также помогают фронту материально.

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 01
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 02
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 03
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 04

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Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 05
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 06
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 07
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 08
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 09
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 10

Также смотрите: Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 11
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 12
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 13
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 14
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 15
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 16
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 17

Смотрите также: Факельный марш прошел в честь дня рождения Бандеры в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 18
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 19
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 20
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 21
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 22

Смотрите: "З днем народження, Провіднику!" - Омелян принял участие в марше в честь дня рождения Бандеры. ФОТО

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 23
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 24
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 25
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 26
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 27
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 28

Также смотрите: Факельное шествие к 110-й годовщине со дня рождения Бандеры состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 29
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 30
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 31
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 32
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 33

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 34
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 35
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 36
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 37
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 38

Смотрите: Парад зомби прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 39
Фото и видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3112092
 
   
 Топ комментарии
 
О каком реванше могут скавчать педрилки когда у нас такая молодежь
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У военкомов аж слюньки потекли... Активисты "Сокола" организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации - Цензор.НЕТ 36
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Отчего так? Отчего - было??? "Сокол" у нас, в Мариуполе, три года назад патрулировал. Рота их была. Весьма браво выглядели. Их вроде в КОРД вливать собирались, правда.
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Совет форумчанПравила форума
 
О каком реванше могут скавчать ******** когда у нас такая молодежь
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Взагалі-то, ця влада повністю влаштовує ВСІХ!!! А шо? Твори шо хочеш... Хочеш - на майдані на всю пельку верещакай "Патрашенка - убійца!", а хочеш - в телеефірі валай "Патрашенка - вор!". І саме головне - тобі за це нічого НЕ БУДЕ... Якщо проти тебе вийде поліція, або нацгвардія, - можеш просто надавати по щам тим, хто проти тебе вийшов, і тобі за це нічого НЕ БУДЕ!!! Ти можеш вбити дитину в центрі Полтави, залякати свідків, і в тебе просто відберуть парочку приміщень...

Саме тому "шоколадний узурпатор", ще 5 років буде "диктатуріть"..., "диктатурствовать"..., "диктаторнічать"... короче - царствовать... А якщо хоч хтось спробує підняти майдан, то проти нього виступлять і НГУ, і ЗСУ, і поліція, бо Порошенко хоч і дерибанить армію, але зараз дозволено ВСІМ дерибанить армію. Хоч Супрун і знищила медицину, але глав.врачі хапають хабарі лопатами, і їздять на новеньких авто, а не на бляхах, чи на жигулях. Хоч податки і становлять 20% (ПДФО + військовий збір), але ніхто не перевіряє, скільки насправді людина отримує, і можна платити людині офіційно мінімалку і з неї платити податки. а решту - видавати в конверті...
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Там написали адрес Люли, а какой же у неё адрес?? ВОна ж БОМЖ, вот и декларация подтверждает, откуда адрес у БОМЖихи взялся??
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Она никогда не врет.
Обещаю в два раза больше обещать, если стану президентом.
Тимошенко Юлия Владимировна или просто, баба Юля.
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Крест родной -- рад за него!

Когда мне было 16 -- 18, туда в ЦГ за бухлом гоняли до 23:00, бо везде в 22 гастрики закрывались... ...в 70хх. это было. Весь цвет Города там в очереди стоял...*)

Биомицин, Лиманское, грушки-яблочки... ...прошлое не пропьёшь.

Жалко, что мои дочки не в Украинской Теме. -- их жалко.
Слава Украине!
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небоись))
если сам в теме
то гены не предадут
я только на наших молодых националистов и надеюсь))))
такие люди выросли..
не по годам...
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Ну... ...надеюсь, когда-нить и без заграницы Украина обойдётся. ...я тому тоже поспособствую...*)
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в этом проблема????
нам бы кордон держать с кацапней
а граници сами нарисуються
за молодеж я более чем спокоен
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Я на изнутри больше надеюсь, чем изнаружи...*)
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Украине не нужны бегающие за длинным рублём по всему миру .Сбежал,ну и вали .туда тебе и дорога .Твоя родина это доллар ,за которым вы бегаете по всему миру .То есть нет у вас родины .вы её променяли на деньги в своей мелочной меркантильной душёнке .
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-- покакал, Олег Петрович? -- дай уборщице 66 рублей 3555 копеек! ...она за долляр, за тобой приберётся... ... пописять не забыл?

...и, где это -- по всему миру бегают за длинным рублём? -- ... токо себя в пример не приводи -- ты точно не догнал...*)
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Отчего так? Отчего - было??? "Сокол" у нас, в Мариуполе, три года назад патрулировал. Рота их была. Весьма браво выглядели. Их вроде в КОРД вливать собирались, правда.
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Те у кого на лицах маски не готовы идти до конца.
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25 червня 2013 року. П'ять місяців до Майдану, вісім місяців до початку російської агресії. Петро Порошенко-геть-від-Москви знаходиться в Москві, заграє перед росіянами, називає Росію видатним народом, хіхікає і щебече з таким придиханням і з раааасійським акцентом, «ваш пакорний слуга», «пабойтєсь Бога», каже. Видно, що це для нього природня мова і природнє середовище. Зверніть увагу, що Петро Порошенко на той час претендує на посаду мера Києва. Про те, що йому в руки звалиться президентська посада, він ще й не мріє. Раджу подивитися до кінця, це дуже показове відео. Порошенко говорить правильні речі: про бізнес, про розбудову держави і т.п., але ж наскільки видно, що Україна і Росія для нього - одне єдине!
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к сожалению националисты не имеют шансов выиграть президенство в УКРАИНЕ. Недоросли украинские избиратели до того,чтобы избрать президентом Украины НАЦИОНАЛИСТА. Так,что на сегодня , крути не верти ,а остается только одно-голосовать за Порошенка,ради нации ,ради самой УКРАИНЫ. Другого не дано. Слава Украине!
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Володимир Євтєєв - хорошо начали, но своим порошенко все испортили...
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Каких только патриотических организаций в УКРАИНЕ нет - и все более патриотичнее и патриотичнее прям таки-лебедь ,щука и рак,хоть и все за УКРАИНУ, Было бы больше для нации и УКРАИНЫ пользы ,если бы была одна объединяющая всех национальных патриотов. А так - где три украинца -.там четверо гетьманов Это и губит УКРАИНУ. . .
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нормальная такая молодь растет.....
Вешайтесь козлорогие...
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Так их и проводят .Власть Порошенко настолько прогибается перед Европой ,что даже гей парады начали проводить .
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Конечно явную! Конечно пропаганду! Конечно за Украину! ...шо б кончить вас, конечно...*)
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Ты каким боком к Украине с непонятным флажком?
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Со студентов началось -- студентами и продолжится...*)

Учитесь, студенты!
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Цікаво,їх в Свободу автоматично,з отриманням паспорта приймають,чи екзамени якісь здають ?
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Не вірю ні в які "шєствія", ні в яких націоналістів, які скурвилися і продалися . Комарів наразі нема. Чого ото шастать?
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиАктивисты "Сокола" провели факельный марш в Киеве в годовщину организации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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