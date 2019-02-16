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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 Активисты "Сокола" организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Торжественный "Марш правых традиций" в честь 125-летия всеукраинской общественной организации "Сокол" прошел в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что "Сокол" - молодежное патриотическое военно-спортивное общество. Организация, созданная в 1894 году, своей деятельностью способствовала борьбе за независимость и соборность Украины. В 1939 году "Сокол" был запрещен большевиками как националистическая организация. В 2006 году организация была восстановлена ​​патриотической молодежью Львова, после чего были развиты ячейки по всей Украине. Сокольцы принимали активное участие в Революции Достоинства 2013-2014 годов. Многие активисты участвуют в войне на Востоке в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонах при МВД, а также помогают фронту материально.

Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 01
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 02
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 03
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 04

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Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 05
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 06
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 07
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 08
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 09
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 10

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Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 11
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 12
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 13
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 14
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 15
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 16
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 17

Смотрите также: Факельный марш прошел в честь дня рождения Бандеры в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 18
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 19
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 20
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 21
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 22

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Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 23
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 24
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 25
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 26
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 27
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 28

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Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 29
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 30
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 31
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 32
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 33

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Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 34
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 35
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 36
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 37
Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 38

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Активисты Сокола организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации 39
Фото и видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3112092
 
   
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Вот это здорово, пускай себе скачут.
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Заинька, тебя якутский скульптор лепил? На паРаше много чудес, есть даже говорящее говно.
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О каком реванше могут скавчать ******** когда у нас такая молодежь
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиАктивисты "Сокола" организовали факельный марш в Киеве в годовщину организации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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