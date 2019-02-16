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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (21082) Россия (72020) влияние (26) Климкин (2063) Мюнхен (72)

 Россия уже готовит планы, как влиять на местные выборы в Украине, - Климкин. ВИДЕО

РФ будет влиять не только на выборы центральной власти Украины, но и на региональные.

Об этом глава украинского МИД Павел Климкин сказал журналистам на брифинге в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин

"Россия и дальше будет манипулировать избирательным процессом. Вот у нас все говорят: "А каково влияние России на президентские выборы, на парламентские?". А что, на местные выборы Россия не будет влиять? Там уже готовятся планы, как влиять на местные выборы. Причем местные выборы, может, в каком-то смысле еще более важны для России. Поскольку российская логика заключается не в том, чтобы установить какую-то более пророссийскую реальность в Украине, а в дестабилизации, а затем расчленении Украины. Поэтому весь этот период выборов будем иметь беспрецедентное влияние России", - сказал министр.

Напомним, в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. В частности, Петр Порошенко встретился на полях с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/v3112086
 
 
 Топ комментарии
 
Вот если бы Порошенко сломал хребет коррупциии (а для этого у него были все возможности) , то Путлер особо в Украине не дергался бы на выборах, не было бы у него такой возможности. Но поскольку благодаря Порошенко в Украине коррупционеры и сепары чувствуют себя хозяевами жизни, то вмешаться Путлеру в украинские выборы совсем не проблематично.
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Ну немає чим йому зайнятися! Європа, схоже, не хоче його бачити, до тестя боїтся.Опух весь,скоро в клуб Реви і Розенка вступить.
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...шо не говорите про Россию, а негров я люблю!
Мы добрых граждан позабавим

И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
А.С. Пушкин.
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Россия будет влиять... -- ...влиять будут коммунисты, комсомольцы, пионеры и октябрята -- как всегда -- работа у них в России такая...
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Вот если бы Порошенко сломал хребет коррупциии (а для этого у него были все возможности) , то Путлер особо в Украине не дергался бы на выборах, не было бы у него такой возможности. Но поскольку благодаря Порошенко в Украине коррупционеры и сепары чувствуют себя хозяевами жизни, то вмешаться Путлеру в украинские выборы совсем не проблематично.
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Сломать хребет самому себе? Это самоубийство.
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...шо не говорите про Россию, а негров я люблю!
Мы добрых граждан позабавим

И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
А.С. Пушкин.
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Ну немає чим йому зайнятися! Європа, схоже, не хоче його бачити, до тестя боїтся.Опух весь,скоро в клуб Реви і Розенка вступить.
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Вот Гыг не собирается голосовать за Петра ( хотя конфеты берет ) а теперь вопрос знатокам -- повлияла ли РФ на его выбор , или мозги сами встали в правильный отсек ? Россия уже готовит планы, как влиять на местные выборы в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 2662
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Так с президентскими они уже все порешали - теперь на местные планы строят? Росія вже готує плани, як впливати на місцеві вибори в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7567
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия уже готовит планы, как влиять на местные выборы в Украине, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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