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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2593) Газ (9022) ГПУ (9011) добыча (251) коррупция (7323) Луценко (7322) Порошенко (16334)

 ГПУ отказывается передавать в НАБУ дело о получении по заниженной цене лицензии на добычу газа компанией, подконтрольной окружению Порошенко, - "Схемы". ВИДЕО

В судах продолжается спор о праве добычи газа на одном из самых больших месторождений в Полтавской области - Свистуновско-Червонолуцком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", на лицензию претендовало две компании - частная "Аркона Газ-Енергія" и полугосударственная "Укрнафта".

Специальное разрешение на добычу газа и газового конденсата Госгеонадра отдала "Арконе". Произошло это в мае 2017 года. Без аукциона. На 20 лет. За 4 миллиона гривен. "Укрнафте" отказали дважды якобы за несоответствие документов и большой налоговый долг. Хотя это компания предлагала за лицензию 45 миллионов гривен.

Читайте: Себестоимость добычи газа составляет 250 долларов за тысячу кубометров, - Коболев

По факту получения лицензии было начато расследование прокурорами ГПУ и паралельно детективами НАБУ. Последние утверждают, что это дело - их подследственность и уже дважды обращались в ГПУ передать его НАБУ. Но подчиненные генпрокурора Юрия Луценко отказали даже в просьбе ознакомиться с собранными материалами. По данным "Схем" компания "Аркона" контролируется окружением Президента Украины Петра Порошенко и именно поэтому ГПУ препятствует передаче материалов в НАБУ. 

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ГПУ сейчас оспаривает право "Арконы" на лицензию, но делает это не с целью отобрать ее.

"Скорее всего, это все делается для того, чтобы дело было заведомо проигрышным. Чтобы это дело проиграли, а потом отчитались, что мы, мол, сделали все, чтобы лишить это предприятие незаконного разрешения, но нам не удалось. И чтобы все вопросы были к суду", - говорит юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3111942
 
 
 Топ комментарии
 
Некогда им, все силы брошены на передвыборное мочилово конкурентов Пети по рейтингу (но не Бойко, Медведчука или Вилкула).
Тем более, как можно забрать у Пети такой золотой источник, как газовые месторождения. Зачем же тогда цену газа для населения повышали в 10 раз.
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Если не он ,завтра там будет хуйло ГПУ отказывается передавать в НАБУ дело о получении по заниженной цене лицензии на добычу газа, компанией подконтрольной окружению Порошенко, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2552
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Барыжная власть. Что вы от них хотите? Справедливость у них только для самих себя. Хотите что-то изменить - выбирайте в президенты не барыгу.
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- Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.
- У меня всегда так, - сказал Бендер, блестя глазами, - миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков.(с)
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Барыжная власть. Что вы от них хотите? Справедливость у них только для самих себя. Хотите что-то изменить - выбирайте в президенты не барыгу.
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Никто не наказан и не посажен! Зато! Генитальный прокугор у нас ***********) разбирается в коньяках ГПУ відмовляється передавати в НАБУ справу про отримання за заниженою ціною ліцензії на видобуток газу компанією, підконтрольною оточенню Порошенка, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2575
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Некогда им, все силы брошены на передвыборное мочилово конкурентов Пети по рейтингу (но не Бойко, Медведчука или Вилкула).
Тем более, как можно забрать у Пети такой золотой источник, как газовые месторождения. Зачем же тогда цену газа для населения повышали в 10 раз.
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Вилкул под Шрека замаскировался, что бы его Югик не нашел.))))
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Тоесть ты очередной лошара, которому втюхали про "петино месторождение" - написав контролируеться окружением, без фамилий, без ничего?
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Эти фамилии уже навязли в зубах, только вы предпочитаете ничего не знать. Удивительная незамутненность.)
https://inforesist.org/oleg-olhovoy-stal-vladeltsem-skandalnoy-gazovoy-kompanii-novosti-ukrainyi/
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Станет президентом, проверим брехала чи не.)))
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а это её заставили брехать...?\а она хочет быть владычицей морской...)))\
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Югик очень хочет на вторую ходку и похоже его желание сбудется.
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У него жена за все отвечает, головиху отправит в Макошено вместо себя.))))
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если кто знает что это такое, военное , ремонтировалось в испаноязычной стране? http://bigfile.cc/download?file=ceada745a1482d1c0b31ddfea6fea14f
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Главное для генитальной прокугатуры сейчас - это збагачення Юлечки!
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В Україні вже давно немає прокуратури, є кучка куплених гарантом державних зловмисників.
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Не ображайте нетрадиційних... Не ставте в один ряд.
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Хто би сумнівався, мля. Адже там усе чесно і чисто, і законно. Правда порохоботи...
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Бедный югик, барыга с собой не заберёт и если не сбежишь , сидеть тебе и сидеть
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вот коломойский прийдет - покажети как правильно бизнес делать
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Не просто окружение, а холуи ахмето-яныковской кодлы, прокурорское семейство Донецка мычковы.
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Станислав Овчаренко
Нет, как ни крутите - Юлия Тимошенко - лучший вариант в такой кризисный момент, так как она - единственный государственный деятель мирового масштаба. И следующей ЮВТ ещё долго не будет, если будет вообще. Как не было потом Маннергейма у Финляндии, но была "финляндизация", нет у Турции Аттатюрка, но есть сейчас сползание в исламизм худшего вида. Грузия долго не будет иметь своего Саакашвили - не заслужили, как чехи своего Гавела. Есть спекулятивный вброс: "Не затем стоял Майдан, чтобы Юля прорвалась к власти" Сторонники ЮВТ стыдливо повторяют: "не затем...". Нет - именно затем: так как иной вариант - через политические глупости придётся снова воевать и снова терять завоёванное. "Комбаты" - это вперемешку Махно и Григорьев (если кто знает - полевые командиры гражданской войны)..
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
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вот если бы она ещё не брехала - тогда можно было бы ставить знак качества...!)))
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Так себе стеб. А что касается еще одной юлии володимировни - так есть в латинсокй америке точная копия. Зовется мадуро. Тоже за народ и чтобы бензин и продукты ему (народу) подешевле. В итоге на бумаге это стоит копейки, а в реале - этого просто нет.
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Все, переубедили...буду голосовать за Петра - чтобы ему дали пожизненное с конфискацией.. ГПУ відмовляється передавати в НАБУ справу про отримання за заниженою ціною ліцензії на видобуток газу компанією, підконтрольною оточенню Порошенка, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3107
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По данным "Схем" компания "Аркона" контролируется окружением Президента Украины Петра Порошенко Источник: https://censor.net.ua/v3111942
А по моим данным программа Схемы контролируется окружением Усамы Бен Ладена. ГПУ відмовляється передавати в НАБУ справу про отримання за заниженою ціною ліцензії на видобуток газу компанією, підконтрольною оточенню Порошенка, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2516
Понимаю шо зраду заказали значит зрада будет, но даже в тексте зрады можна прочитать шо прокуратура опротестовует выдачу лицензии. Но никого факты не гребут)
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это демократия и все это было сделано ради томоса и вступления в НАТО и ЕС, иначе труба, путен как напал бы, а так миновала беда.
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Интересно, а схемы могут назвать фамилии, кто контролирует эту фирму "Аркона"? А то у подобной публике все, кто хоть как то работал с порошенко когда то - его окружение. И да, с разрешениями известная пробема. Их выдают депутаты обл рады. Схемы не хотят тут покопать? Или это никто не заказывал?
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Ну конечно ее в первую очередь надо проверить. Так как когда что то украли - участковый проверяет прежде всего тех. кто уже попадался. Так и тут - подельников лазаренко надо проверить первыми.
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Поэтому надо голосовать за любого, кроме офшорного свинопотама.
Иначе с ручными для свина ГПУ и НАБУ дела никогда не будет.
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"ГПУ отказывается передавать в НАБУ дело о получении по заниженной цене лицензии на добычу газа компанией, подконтрольной окружению Порошенко, - "Схемы" - совесть надо иметь, зачем же бедного шоумена и барыгу Югика так нагружать, он занят Тимошенницей и с него достаточно, да и нечестно, не будет же он под своего хозяина Хряка копать, да и отрабатывать ему надо дворец под Киевом в млн баксов, войдите в положение барыги..
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Порошенко грабит, государство возмещает.
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в мозгах людей надо изменить моду на соевого утырка парашенку и всех, кто был при власти последние 30 лет!!! это путь в никуда и ничто!!!
я голосую за Зеленского, и пох что ща возопят просоевые утырки...)))
главный аргумент что за Зелей стоит Коломойский-увы не аргумент!!! вопрос: ЧТО ПЛОХОГО СДЕЛАЛ КОЛОМОЙСКИЙ УКРАИНЕ??? только факты!!! Приватбанк был лучшим банком Украины, пока его не отжали соевые мудаки, Коломойский остановил дальнейшее распрлстранение рюськой чумы в Днепровпетровской области и т.д.( могу привести еще 8 аргументов, что Коломойский не сделал ничего плохого Украине, в отличии от соевого утырка)!!!
просоевые утырки-ату меня...))) ваше время увы истекает-отрабатывайте рашенки... надеюсь оч.скоро вас ,уродов , всех вычислят и призовут к ответу!!!
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Опять какие-то агенты кремля катят бочку на лучезарного-шоколадного.
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опЯть удар по порохоботам))))))))))) а крыть нечем))))))))) одни сопли мол мы идем своим путем похожим как у яныка
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
1 ч. ·

Почему рейтинг украинской власти находится на уровне "пздц", а недоверие зашкаливает? Одна из причин - многие схемы стали более топорными, чем даже при папередниках. Надо тщательнее, ребята! Когда схематоз шит настолько ярко белыми нитками, зрада (вполне обоснованная зрада) не заставляет себя долго ждать.
Судите сами: как выяснили журналисты Радио Свобода, никому ранее неизвестная фирма человека ПАПы - Алексея Маловацкого - получает лицензию на добычу газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении... вместо "Укрнафты", 50% + 1 акция которой принадлежит государству (через "Нафтогаз"). Примечательно, что обычно лицензии на добычу газа получают те компании, которые делают георазведку. Укрнафта георазведку делает, а о существовании фирмы "Аркона газ-енергія" Маловацкого человечество узнало лишь в прошлом году. Алексей является членом Высшего совета правосудия (ВСП) Украины. Это важная деталь, фиксируем это в памяти. ВСП может наказывать судей, имея на них жалобы. Это тоже важно. Запомнили. Фирма Алексея внезапно получила право на добычу на Свистунковско-Червонолуцком месторождении за $130 тыс. - по стоимости четырехкомнатной квартиры в спальном районе Киева. Запасы газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении - на сотни миллионов USD. Вы тоже чувствуете, читая предыдущее предложение, "запах дорогих духов" где-то на Мальдивах? )))
Следите за руками дальше: чтобы узаконить сотни миллионов долларов по цене четырехкомнатной квартиры в спальном районе, необходимо решение какого-нибудь суда, чтобы показать бумажку всяким там зрадофилам. Для этого в прокуратуре очевидно придумали двухходовочку: в какой-то момент решили, что надо сыграть в поддавки с фирмой юриста ПАПы, который, как мы помним, является еще и членом ВСП, и подали в суд на "Аркона газ-енергія", чтобы отсудить у человека кума Луценко газовую лицензию в пользу государства... но то ли прокуроры снова "заболели", то ли судья получил звонок от кума главы ГПУ... короче ГПУ проиграла суд фирме человека кума главы ГПУ. В данный момент происходит апелляция и судьёй, которой выпало это дело - Земляна Галина Володимирівна - уже уже заинтересовалось ВСП. Высший совет правосудия вдруг внезапно "сдул пыль" с архивных жалоб на Галину и таким образом судью "повесили на крючок"))
Детективный сериал, короче. Наблюдаем за "гениальными" фокусами дальше)
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Много хотите - мало получите! Закон врагам, а нам все, никаких законов! Косить бабло законы мешают!...........
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГПУ отказывается передавать в НАБУ дело о получении по заниженной цене лицензии на добычу газа компанией, подконтрольной окружению Порошенко, - "Схемы". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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