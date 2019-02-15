 ГПУ отказывается передавать в НАБУ дело о получении по заниженной цене лицензии на добычу газа компанией, подконтрольной окружению Порошенко, - "Схемы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", на лицензию претендовало две компании - частная "Аркона Газ-Енергія" и полугосударственная "Укрнафта".
Специальное разрешение на добычу газа и газового конденсата Госгеонадра отдала "Арконе". Произошло это в мае 2017 года. Без аукциона. На 20 лет. За 4 миллиона гривен. "Укрнафте" отказали дважды якобы за несоответствие документов и большой налоговый долг. Хотя это компания предлагала за лицензию 45 миллионов гривен.
По факту получения лицензии было начато расследование прокурорами ГПУ и паралельно детективами НАБУ. Последние утверждают, что это дело - их подследственность и уже дважды обращались в ГПУ передать его НАБУ. Но подчиненные генпрокурора Юрия Луценко отказали даже в просьбе ознакомиться с собранными материалами. По данным "Схем" компания "Аркона" контролируется окружением Президента Украины Петра Порошенко и именно поэтому ГПУ препятствует передаче материалов в НАБУ.
ГПУ сейчас оспаривает право "Арконы" на лицензию, но делает это не с целью отобрать ее.
"Скорее всего, это все делается для того, чтобы дело было заведомо проигрышным. Чтобы это дело проиграли, а потом отчитались, что мы, мол, сделали все, чтобы лишить это предприятие незаконного разрешения, но нам не удалось. И чтобы все вопросы были к суду", - говорит юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.
- У меня всегда так, - сказал Бендер, блестя глазами, - миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков.(с)
Тем более, как можно забрать у Пети такой золотой источник, как газовые месторождения. Зачем же тогда цену газа для населения повышали в 10 раз.
https://inforesist.org/oleg-olhovoy-stal-vladeltsem-skandalnoy-gazovoy-kompanii-novosti-ukrainyi/
https://www.youtube.com/watch?v=bIsS_jqUaq8
Нет, как ни крутите - Юлия Тимошенко - лучший вариант в такой кризисный момент, так как она - единственный государственный деятель мирового масштаба. И следующей ЮВТ ещё долго не будет, если будет вообще. Как не было потом Маннергейма у Финляндии, но была "финляндизация", нет у Турции Аттатюрка, но есть сейчас сползание в исламизм худшего вида. Грузия долго не будет иметь своего Саакашвили - не заслужили, как чехи своего Гавела. Есть спекулятивный вброс: "Не затем стоял Майдан, чтобы Юля прорвалась к власти" Сторонники ЮВТ стыдливо повторяют: "не затем...". Нет - именно затем: так как иной вариант - через политические глупости придётся снова воевать и снова терять завоёванное. "Комбаты" - это вперемешку Махно и Григорьев (если кто знает - полевые командиры гражданской войны)..
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
А по моим данным программа Схемы контролируется окружением Усамы Бен Ладена.
Понимаю шо зраду заказали значит зрада будет, но даже в тексте зрады можна прочитать шо прокуратура опротестовует выдачу лицензии. Но никого факты не гребут)
Иначе с ручными для свина ГПУ и НАБУ дела никогда не будет.
я голосую за Зеленского, и пох что ща возопят просоевые утырки...)))
главный аргумент что за Зелей стоит Коломойский-увы не аргумент!!! вопрос: ЧТО ПЛОХОГО СДЕЛАЛ КОЛОМОЙСКИЙ УКРАИНЕ??? только факты!!! Приватбанк был лучшим банком Украины, пока его не отжали соевые мудаки, Коломойский остановил дальнейшее распрлстранение рюськой чумы в Днепровпетровской области и т.д.( могу привести еще 8 аргументов, что Коломойский не сделал ничего плохого Украине, в отличии от соевого утырка)!!!
просоевые утырки-ату меня...))) ваше время увы истекает-отрабатывайте рашенки... надеюсь оч.скоро вас ,уродов , всех вычислят и призовут к ответу!!!
1 ч. ·
Почему рейтинг украинской власти находится на уровне "пздц", а недоверие зашкаливает? Одна из причин - многие схемы стали более топорными, чем даже при папередниках. Надо тщательнее, ребята! Когда схематоз шит настолько ярко белыми нитками, зрада (вполне обоснованная зрада) не заставляет себя долго ждать.
Судите сами: как выяснили журналисты Радио Свобода, никому ранее неизвестная фирма человека ПАПы - Алексея Маловацкого - получает лицензию на добычу газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении... вместо "Укрнафты", 50% + 1 акция которой принадлежит государству (через "Нафтогаз"). Примечательно, что обычно лицензии на добычу газа получают те компании, которые делают георазведку. Укрнафта георазведку делает, а о существовании фирмы "Аркона газ-енергія" Маловацкого человечество узнало лишь в прошлом году. Алексей является членом Высшего совета правосудия (ВСП) Украины. Это важная деталь, фиксируем это в памяти. ВСП может наказывать судей, имея на них жалобы. Это тоже важно. Запомнили. Фирма Алексея внезапно получила право на добычу на Свистунковско-Червонолуцком месторождении за $130 тыс. - по стоимости четырехкомнатной квартиры в спальном районе Киева. Запасы газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении - на сотни миллионов USD. Вы тоже чувствуете, читая предыдущее предложение, "запах дорогих духов" где-то на Мальдивах? )))
Следите за руками дальше: чтобы узаконить сотни миллионов долларов по цене четырехкомнатной квартиры в спальном районе, необходимо решение какого-нибудь суда, чтобы показать бумажку всяким там зрадофилам. Для этого в прокуратуре очевидно придумали двухходовочку: в какой-то момент решили, что надо сыграть в поддавки с фирмой юриста ПАПы, который, как мы помним, является еще и членом ВСП, и подали в суд на "Аркона газ-енергія", чтобы отсудить у человека кума Луценко газовую лицензию в пользу государства... но то ли прокуроры снова "заболели", то ли судья получил звонок от кума главы ГПУ... короче ГПУ проиграла суд фирме человека кума главы ГПУ. В данный момент происходит апелляция и судьёй, которой выпало это дело - Земляна Галина Володимирівна - уже уже заинтересовалось ВСП. Высший совет правосудия вдруг внезапно "сдул пыль" с архивных жалоб на Галину и таким образом судью "повесили на крючок"))
Детективный сериал, короче. Наблюдаем за "гениальными" фокусами дальше)