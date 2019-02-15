 Бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об пишут волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в соцсети.
Как пишут волонтеры, позиция российских террористов была обнаружена с помощью беспилотника. С его же помощью корректировался огонь.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, об пишут волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в соцсети.
Как пишут волонтеры, позиция российских террористов была обнаружена с помощью беспилотника. С его же помощью корректировался огонь.
http://archives.colta.ru/docs/24087
Шикарное ноу-вхарю !
Беня не Уураину любит.а свой бизнес в Днепре (2014) стерег.
Такі феєрверки - аж дух захоплює
Браво, хлопці !
МО-ЛОД-ЦЫ!!!
Если такие новости будут появляться чаще, я не огорчусь.
На перегной выродков кацапо-фашистов!