 Бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об пишут волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в соцсети.

Как пишут волонтеры, позиция российских террористов была обнаружена с помощью беспилотника. С его же помощью корректировался огонь.

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