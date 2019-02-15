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 Бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе. ВИДЕО

Бойцы 54-й мехбригады ВСУ уничтожили КамАЗ пророссийских боевиков, на котором была установлена зенитная установка ЗУ-23-2 и два автомобиля обеспечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об пишут волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в соцсети.

Как пишут волонтеры, позиция российских террористов была обнаружена с помощью беспилотника. С его же помощью корректировался огонь.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Телеканал "Россия" опубликовал подборку видео из твиттера Цензор.НЕТ об уничтожении российских наемников на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111920
 
   
 Топ комментарии
 
Горить кацап? Додай бензину.
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Наші просто фестивалять Бійці 54-ї бригади підбили КамАЗ із зенітною установкою та два автомобілі забезпечення російських терористів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7622
Такі феєрверки - аж дух захоплює
Браво, хлопці !
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Гори - гори ясно, что бы не погасло (с)
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Маркиз, спасибо! Теперь я видела фсьо 😂
Шикарное ноу-вхарю !
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Били з міномета, 82 мм чи 120 мм. Скоріше 82 мм. Техніку не знищили, але кожна машина гарантовано отримала по кілька десятків осколків, а тому на певний час із ладу виведена... Зараховуємо як перемогу!..
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скабеева, начинай булькать сливным бачком Бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1020
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Поперше ********* і подруге вона вже не булькає а підвиває, а от мені буде цікаво коли вибируть Пороха, то вона мабуть окропом обисциться і коси повириває. На оце з радістю подивлюся. А за роботу наших мінометників 4+, молодці. Окрема дяка Мірко Сабличу за музичний супровід.
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вот придет Зеля сразу стрелять перестанут.и ***** на поклон пойдут.
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Нифига, Колома ненавидит Путлера люто за отжатый бизнес
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тю так он ему все вернуть может.думай головой.
Беня не Уураину любит.а свой бизнес в Днепре (2014) стерег.
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ну конечно, все ставки его на Юлю с которой он недавно померился, а зеля у него просто технический кандидат для нейтрализации части электората которым выборы по приколу. Беня в Женеве ждёт когда тут все порешают в его пользу иначе все его активам https://biz.censor.net.ua/resonance/3017506/kakie_aktivy_gruppy_34privat34_profinansirovali_ukrainskie_nalogoplatelschiki через суды тю тю и не без помощи американцев, так как он в сша не въездной там на него тоже есть дела
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Наші просто фестивалять Бійці 54-ї бригади підбили КамАЗ із зенітною установкою та два автомобілі забезпечення російських терористів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7622
Такі феєрверки - аж дух захоплює
Браво, хлопці !
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Вот это ритм! Вот такой темп мне нравится! Бійці 54-ї бригади підбили КамАЗ із зенітною установкою та два автомобілі забезпечення російських терористів на Донбасі - Цензор.НЕТ 798
МО-ЛОД-ЦЫ!!!
Если такие новости будут появляться чаще, я не огорчусь.
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а если по делу.

На перегной выродков кацапо-фашистов!
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прекрасная новость! как там на рашке принято говорить по такому поводу - они убились....
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Молодці Козаки - "хирячте" цю падаль щоб вони кровю сцяли!!!
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Понаставляють дерев... краще б вони під деревами окопи вирили
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Відносно "уничтожили" я б не говорив, але налякали це точно.
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если уже дрон над целью, можно уже подсветить цель, или прямо с дрона поджечь, смысл пытаться попасть неуправляемыми снарядами, которыми надо по площадям сыпать если много целей есть а не одна.
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да это уже какое-то издевательство над сипарами прямо
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наші хлопці - найкращі! Хай Бог вас береже від ворожої кулі!
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Понатыкали деревьев, млин, порядочной мине и пролететь негде.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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