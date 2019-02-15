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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16334) членство в НАТО (274) членство в ЕС (161) афганцы (122)

 Гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям РФ, может только членство в НАТО и ЕС, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям России, может только членство в НАТО и Европейском союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

...
"Что же может быть для нас, современных украинцев, гарантией неповторения трагических страниц истории? Гарантирует это нам только государственная независимость Украины, которая опирается на мощную армию. ВСУ - лучший и единственный гарант государственной независимости нашего государства ... Мы опираемся на нашу армию, на эффективную экономику. И очень важно - мы опираемся на единство украинского народа", - сказал  Порошенко 

Глава государства подчеркнул, что несмотря на войну и экономическую блокаду, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса совместными усилиями и единством удалось сохранить свободу и независимость Украины, разрушить российский сценарий растерзания Украины. 

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"Мы с вами знаем - гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины", - отметил Порошенко. Президент поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые неделю назад поддержали его инициативу и проголосовали за обязательность вступления Украины в ЕС и Североатлантический альянс. По словам Главы государства, на следующей неделе в ВР он планирует подписать этот документ.

Президент добавил, что Украина осуществит амбициозные планы, имея, в том числе пример единства боевого братства, мужества и честного выполнения своего долга ветеранов-афганцев.

Источник: https://censor.net.ua/v3111913
 
   
 Топ комментарии
 
В курсе. Рашка срется кирпичами.
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Петя - тебя с твоей "борьбой" с коррупцией туда не возьмут!
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Порошенко пролетает на выборах.5 лет ни одного коррупционера не посадили,только грабят народ.
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Петя - тебя с твоей "борьбой" с коррупцией туда не возьмут!
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тебя,мордовецвася,забыли спросить ,иди бересты надери да новые лапти себе сплети...
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В НАТО сказали що доки в Україні коррупціонер при владі,вони нас туди не возьмуть.
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с такими успехами скоро тут везде куйло будет при владе .. вот тогда и возьмут ..
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Посилання буде?

Чи Данбасс за базар нє атвєчаєт?
Паражняк гонім?
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в курсе того, что лишняя обуза нате не нужна ...
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Порошенко пролетает на выборах.5 лет ни одного коррупционера не посадили,только грабят народ.
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Зрадофилня и юлькоЗели ходят назад в тяможный и под срасею.
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чё, чувачок, слов в лексиконе не осталось - просто срёшь кирпичами, но в честь Порошенка? Ну, мы потерпим ваши стоны до конца выборов. Но помни, твой конфетный полубог тебя с собой в Ростов не возьмёт
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вас горловку там ждут небарыжную - трудяг херовых, кричащих ***** введи...)))
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Не розбереш коли він правду говорить, зараз, чи раніше, чи ще раніше... Схоже вже й сам не пам'ятає.
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ну ладно, он называет дорогими ветеранами тех кто воевал во 2-й мировой..., хотя для многих что немцы, что советские один хрен оккупанты - советские даже хуже...

Но вот "афганцы" воевавшие в другой стране и убивавшие местных УПА ... - какого хрена они дорогие ..?

Давать им потихоньку льготы тому ранен был, лечить, психологам с ними работать, но не устраивать же собрания праздничные...
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пэпа перед выборами одно пиарится лозунгами. Но... что он для этого делает?
Коррупция - как была только усилилась.
Народ - ещё больше обнищал.
Банковая система разрушена.
Война и не думает прекращаться.
Так какой же ЕС согласится на Украину! пэпа - болтун. Жаль , не допускают грамотных политологов на ТВ.
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А мне кажется ядерная бомба надёжнее, чем очередные бумажки.
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«... всем соседям РФ ...» означает всем без исключений, но исключения есть: Норвегия не входит в ЕС, Финляндия не входит в НАТО.
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ЕС из Норвегии сделал бы подчинённую Германии марионетку. А так - очень богатая страна.
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Предвыборный лозунг,еслиб было надо Пети то давно бы стояли амер базы в Харькове к примеру,это сильно бы напрягло РФ,а так пустая болтовня)
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Я просто говорю хватило бы приглоса амерам и база уже стояла и без всякого нато
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не стоит оправдываться - гавно одно...\или одно гавно...)\
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Поки ми воюємо з Росією - НАТО ми не потрібні...Коли перестанемо воювати - НАТО нам не потрібне...Чисто єврейський вихід з цього пропонує кандидат Зєлєнскій...Він каже - давайтє прададімся ім с патрахамі і тагда ані будут ваєвать тіпа за свайо...Це дуже цікаво,особливо коли "за їхнє" ще будемо воювати ми...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям РФ, может только членство в НАТО и ЕС, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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