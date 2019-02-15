 Гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям РФ, может только членство в НАТО и ЕС, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

...

"Что же может быть для нас, современных украинцев, гарантией неповторения трагических страниц истории? Гарантирует это нам только государственная независимость Украины, которая опирается на мощную армию. ВСУ - лучший и единственный гарант государственной независимости нашего государства ... Мы опираемся на нашу армию, на эффективную экономику. И очень важно - мы опираемся на единство украинского народа", - сказал Порошенко

Глава государства подчеркнул, что несмотря на войну и экономическую блокаду, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса совместными усилиями и единством удалось сохранить свободу и независимость Украины, разрушить российский сценарий растерзания Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе я подпишу изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО, - Порошенко

"Мы с вами знаем - гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины", - отметил Порошенко. Президент поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые неделю назад поддержали его инициативу и проголосовали за обязательность вступления Украины в ЕС и Североатлантический альянс. По словам Главы государства, на следующей неделе в ВР он планирует подписать этот документ.

Президент добавил, что Украина осуществит амбициозные планы, имея, в том числе пример единства боевого братства, мужества и честного выполнения своего долга ветеранов-афганцев.