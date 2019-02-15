 Гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям РФ, может только членство в НАТО и ЕС, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на войну и экономическую блокаду, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса совместными усилиями и единством удалось сохранить свободу и независимость Украины, разрушить российский сценарий растерзания Украины.
"Мы с вами знаем - гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины", - отметил Порошенко. Президент поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые неделю назад поддержали его инициативу и проголосовали за обязательность вступления Украины в ЕС и Североатлантический альянс. По словам Главы государства, на следующей неделе в ВР он планирует подписать этот документ.
Президент добавил, что Украина осуществит амбициозные планы, имея, в том числе пример единства боевого братства, мужества и честного выполнения своего долга ветеранов-афганцев.
Чи Данбасс за базар нє атвєчаєт?
Паражняк гонім?
дави русню!
Но вот "афганцы" воевавшие в другой стране и убивавшие местных УПА ... - какого хрена они дорогие ..?
Давать им потихоньку льготы тому ранен был, лечить, психологам с ними работать, но не устраивать же собрания праздничные...
Коррупция - как была только усилилась.
Народ - ещё больше обнищал.
Банковая система разрушена.
Война и не думает прекращаться.
Так какой же ЕС согласится на Украину! пэпа - болтун. Жаль , не допускают грамотных политологов на ТВ.