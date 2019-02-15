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 "Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - пьяный угонщик устроил ДТП в Киеве. ВИДЕО 18+

В Киеве на улице Борщаговской возле станции скоростного трамвая "Полевая" автомобиль Kia на большой скорости влетел в Nissan, который отбросило в бетонный столб. Водитель Kia протаранил отбойник на расстоянии около 20 метров от места столкновения. Внимание! Ненормативная лексика!

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.ua, мужчина находился в неадекватном состоянии, патрульным пришлось надеть на него наручники.

По словам очевидцев, Kia двигался по улице Борщаговской на огромной скорости. Напротив остановки скоростного трамвая водитель не справился с управлением и ударил Nissan. Девушка-водитель рассказала, что почувствовала удар сзади, после чего ее понесло в столб. Из багажника автомобиля по дороге и тротуару разбросало личные вещи, а сам Nissan получил серьезные повреждения. К счастью, девушка не пострадала.

После столкновения водитель Kia закрылся в машине. Патрульным пришлось применять силу, поскольку он вел себя неадекватно и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места аварии. Его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. Спустя несколько минут он начал отрицать то, что является участником ДТП. По словам мужчины, он пытался помочь пострадавшему пассажиру, а патрульные начали его избивать, поэтому он спрятался в Kia. По предварительной информации, подозреваемый угнал автомобиль. На место вызвана следственно-оперативная группа, водителя Kia повезли на медицинское освидетельствование.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - пьяный львовянин за рулем BMW повредил два автомобиля и пытался уехать от полицейских. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111901
 
 
 Топ комментарии
 
Конченный гопник, к шарлатанке не ходе лохторат и адепт рюзьге скотомира
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Односоевым везде ввижаются йульки и клоуны. Новость о чем, читало? Или план в Мистеце горит недельный?
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Минус один голос за юлю или зе
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Давно назрело снижение скорости до 40 и увеличение вдесятеро штрафов "Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - пьяный угонщик устроил ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 5651 . Иначе не искореним это позорное явление как нарушение правил дорожного движения
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По тому ..як він говорить - це мабуть син( правда не має напису росия на куртці бо синок обожнює саме цей напис) паці парашенка ))
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я би дуууууже здивувався, як що б ватні трололохі і сюди не приплели Петра Олексійовича ))))))))) Господи, ну до чого ж жалюгідні істоти! )))
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Конченный гопник, к шарлатанке не ходе лохторат и адепт рюзьге скотомира
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Пьяное быдло. Его не за руль, а на кол сразу. Пусть там повеселится, ублюдок
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У меня такое ощущение, что это все-таки больше электорат Вазелина. Уж очень похож на манеру говорить - Вазелина.
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Не суть. Важно, что только безродное быдло поддерживает или конченого украинофоба или ту кто обещает везде халяву
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Односоевым везде ввижаются йульки и клоуны. Новость о чем, читало? Или план в Мистеце горит недельный?
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Соевые, не упоминая этих фамилий, зарплату не получают, а если упоминают, да ещё и с "матюками" и разными "гидотами" - так это у них профессионализм высочайшего уровня.
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О, какой колоритный потенциальный носитель короткоствола Вот если бы у него был пистолет... "Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - п'яний викрадач влаштував ДТП у Києві - Цензор.НЕТ 4239
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Как раз таким разрешение не нужно , они себе сами все разрешают.
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...то при попытке направить его на полицейского - этот биомусор застрелили бы на месте.
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никто не спорит. просто А П хотел сказать "вот видите, сколько неадекватов, низзя разрешать пистолеты" ))) черт побери, да у него прям щас карабин на заднем сиденьи мог быть, и че ?
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Да ниче. Каждый день задерживают таких неадекватов за рудем. И все они имеют право на ношение короткотвола. По Украине таких тысячи.
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даже по текущим законам, если попытаться угрожать полицейскому оружием, или предметом на него похожим - он имеет право стреть на поражение, без предупреждения. так что ничего не поменяется, просто будут знать что если накосячил - пушку перед ментом доставать надо очень акуратно, только когда тот спросит "есть ли у вас оружие", потому что застрелит без разговоров.
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то его бы пристрелили и это была бы уже другая история.
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Коли у нас когось поліція пристрелила при спробів використати зброю? Максимум затримували вже після того, як воно досхочу настрілялося.
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Вы кого "полицией" обозвали?! Наших писарей протоколов?
"Грешно смеяться над убогими"
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По тому ..як він розказує - це мабуть син паці парашенка ))
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"В результате разбойного нападения 72-и 84-летние женщины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также в доме находилась 106-летняя местная жительница, она не пострадала." Это в Днепре. Куда катится мир?
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мир никуда не катится, он был таким когда твоего деда еще не планировали.
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на человеческую природу законы не влияют. Сколько в китае корупционеров не растреливали, а их что-то меньше не становится.
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становится, Китай развивается. Скорей всего это наша украинская ********* натура
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просто ты жалкий. дрочи дальше на китай, когда сибирь начнут пилить запишешься в ополчение сибирской народной республики, будешь пушечным мяском у китайских инструкторов.
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такое ощущение что мы пять лет в Украине дрочим, нежели развиваться
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обидно за державу, что есть такие суки secret secret_too у коррупционеров и воров
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советские фильмы вместо мыслей как маркер наглухо застрявшего в прошлом человека.
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ну некоторые интересные фильмы той эпохи, но основном ограничены цензурой, не интересно бывает. Современные лучше
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ну ты 5 лет дрочишь, а я 5 лет развиваюсь, каждому свое.
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ага поэтому миллионы заграницу на заработки что бы прокормить семью? слышь развитие ох..ное
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вообще то да, если понимаешь что эти миллионы ездят на 3-6 месяцев и возвращаются домой. за это время перечисляют валюту на родину что питает банковскую систему похлеще инвесторов. Польша тоже проходила этот этап в свое время. сейчас наша очередь.
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и да, ********* натура у вас винторогих выдает сколько бы вы под украинским прокси не прятались
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ты дебил? что не понравилось, сразу москаль. Ты как та комуняка, если что то не понравится, то кричит враг народа.
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говорить ты не способен, только ************, скулить и кричать "чечня-круто".
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что ссучиваешь? а может я из Сомали, а ты мне чечню приписываешь. **** тупая
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Ты не из сомали, мы оба это знаем. И выдает тебя совсем не язык.
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оба на русском пишем, но кто то должен быть москалем? Да
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я могу и на украинском и на английском, вопрос в не в языке, а в лексиконе, и расстановке акцентов.
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у тебя на ***** фиксация, ты не зоофил часом?
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по разному дело было, но от тюрьмы я подальше
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да, у вас "по разному дело было" почти у 3/4 населения, а 1/2 это пусть и маленькие но срока. это оставляет отпечаток.
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"сучишься"?

Я навіть такого слова не знаю.
Це під Урюпінском такий діалект використовується?
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абсолютно везде повсеместно в Украине, только если ты замкнутый человек, возможно не слышал
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как-то с высока Вы мне так ответили. Ну да ладно.
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Угонщик в адекватном состоянии, просто над полицейскими надо побзиваться и фак им показать, его уже выпустили под залог, а там исчезнет. Это матерый бандюга, попался, ни чего страшного заплатит, все окупится потом.
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Блин, какая срамота! Нет, не со стороны пьяного ушлёпка. С ним как раз всё нормально, он такой, ками и подобает быть пьяному ушлёпку.. Но полиция... Это просто днище какое-то! Реально девочки. Реформированные.
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дай угадаю, надо было в лицо выстрелить?
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Лица там не наблюдается! А матерящаяся рожа свою дозу перца и по асфальту повозить.однозначно заработала. В наручники и в машину! Ушлёпок в неадекватном состоянии опасен для окружающих. Именно так поступила бы нормальная полиция в любом нормальном государстве. А тут, поведение полицейских не менее неадекватно, чем поведение рожи!
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ну и почему они его просто не пристрелили
?
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Таких уродов нужно тихонечко, без видео, утилизировать. И хлопот меньше, и обществу спокойней.
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так и делают, когда коснулось тебя, иначе ни как не возвратишь украденное у тебя.
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это лохторат пе и ах? Короче кучма 5.0
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Классное шоу!))))))) Правящая каста может гордиться взращенным поколением!))) Вот такие и выбирают порошенков, януковичей, тимошенок, вилкулов и зеленских.
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Какая изысканная лексика? Интеллигент!.... Одно не понятно. Из мажоров или урка ? В любом случае такую мразь на свободе оставлять нельзя.
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и много таких недобитков осталось в Украине?
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Феерично, статья про ДТП и неадеквата в киа, а комментарии про выборы и , как жеж без него, про Пороха. Народ, статью читали?
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Это кацап обыкновенный, ярко выраженный - он же добасито.
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Парень сидевший. Под наркотой. С неподконтрольных территорий! Чего полиция с ним так нежно? Полиции минус за урку
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - пьяный угонщик устроил ДТП в Киеве. ВИДЕО 18+
 
 
 
 
 
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