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 Вакарчук назвал минимальные критерии при выборе президента: Дебаты без суфлера, члены команды и выполненные обещания. ВИДЕО

Певец Святослав Вакарчук на выборах президента будет выбирать среди тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Не планирую поддерживать ни одного из кандидатов. Но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю... Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", - написал певец.

Так, по мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие – кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

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Он добавил, что "эти три условия не являются достаточными, но точно необходимы".

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - убежден Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/v3111878
 
   
 Топ комментарии
 
Пэтя тут пролетает мимо кассы ! Вакарчук назвал минимальные критерии при выборе президента: Дебаты без суфлера, члены команды и выполненные обещания - Цензор.НЕТ 4936
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А шо,маєш щось проти переліченого?
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Частково назвав свою команду лише Гриценко.
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И закончил бы АТО за две недели....если бы Х...ло не ввел регулярную армию на помощь маргиналам.
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И закончил бы
И сделал бы
И наказал бы
И продал бы
И поборол бы
Но не за этим он туда шел. Вакарчук назвав мінімальні критерії у виборі президента: Дебати без суфлера, члени команди і виконані обіцянки - Цензор.НЕТ 5384
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Встретился с непреодолимыми обстоятельствами которые мешают выполнению предвыборных обещаний - складывай полномочия и уходи на перевыборы с учетом новых обстоятельств, а не спекулируй на них.
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Дядя Вы с какой станы пишите ?
"контрактная армия" в Украине была задолго до порошенка, как и обязательный призов, что до петра что сейчас.
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А ну да Вы же покупаете газ не в рф, а в "облгаза" это перемога.
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Со сказанным им согласен, другой вопрос, почему певец обращается к украинцам по политическим вопросам, а СМИ, печатают обращение певца?
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Он обращается как авторитетный избиратель.
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Кто назначил его авторитетным избирателем? Павло Зибров не авторитетный?
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песен хороших от Славы ждут - а он умеет,
а не критерий...
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Все это херня
У нас очень тупоголовое население и намеков не понимает
Вакарчук должен был сам пойти на выборы, и тогда бы он располовинил рейтинг термоса и мы бы сейчас уже имели лидером президентской гонки единственного адекватного кандидата - Петра Алексеевича.
На крайний случай Вакарчук должен прямо заявить, что поддерживает Порошенко, а то все эти намеки для наших людей, воспитанных на быдлосериалах "сваты" и имеющим интеллект собаки павлова, реагирующим только на очень явные раздражители, очень сложны
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Каждый здравомыслящий гражданин Украины , поддерживает курс Порошенко в ЕС и НАТО , а те кому хочется обратно в совок , вперёд и с песней за клоунов разных мастей !
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Кроме раскормленных чиновников и минстеця, Пороха никто не поддержит.😛
В ЕС и НАТО без него быстрее попадём.
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у каждого человека, который пойдет голосовать, есть свои критерии - иначе бы бы шел.

не вижу ни одной причины почему славиково мнение должно быть оформлено как новость.
тока потому, шо у него есть доступ к микрофону?
слесарю напильник, певцу карандаш и голос, бойцу автомат....
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Для того чтобы поддерживать курс на НАТО и ЕС, совершенно не обязательно быть Порошенко. Как будто один Порошенко поддерживает курс на НАТО и ЕС Вакарчук назвав мінімальні критерії у виборі президента: Дебати без суфлера, члени команди і виконані обіцянки - Цензор.НЕТ 3940 . И, самое главное, курс на НАТО и ЕС мало поддерживать, нужно делать конкретные шаги для того чтобы в это самое ЕС и НАТО попасть. Можно вопить сколько угодно о курсе на ЕС и НАТО, можно сколько угодно закреплять этот самый курс в Конституции, но ЕС и НАТО останутся в розовых местах, если для этого ничего не делать.
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Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів: 20
За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1
Тимошенко Ю.В.

За

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка
Кількість депутатів: 21
За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1
Ляшко О.В.

ЗаФракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"
Кількість депутатів: 25
За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=21858
От ті, кого ти називаєш клоунами і голосували за курс на ЄС та НАТО. Будь оригінальнішим.
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І якби нічого погано не сказав ..От є собі співак, співає..Це добре.
А от є народ, є влада, вже 5 років, є тарифи, пенсії, зарплати - явно не європейські а самі самі мінімальні в ЄС. Чи про ту Україну Славку ти співав на майданах ?

Чи вся ця олігархія, корупція, свавілля влади Славко тебе влаштовує ?
Відсутність Славку громадянської позиції - це поза в яку тебе поставили.
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іноді краще продовжувати співати, аніж говорити
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Соєві знають що, всі три вимоги проти Порошенко.
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Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - так вчера нам нарисовали первую пятёрку! Я в шоке!😝🤤
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Президенту України мають бути притаманні такі риси: 1. Вік від 45 до 65 років.
2. Міцне фізичне і психічне здоров'я (здорове потаємне "я", що складається із базових потреб, мрій, планів, прихованих цілей, психологічних установок, комплексів тощо).
3. Високий рівень інтелекту.
4. Сповідання традиційних християнських цінностей.
5. Чесність, емоційна стійкість.
6. Упевненість у собі, честолюбство, прагнення до успіху, енергійність, працездатність.
7. Скромний спосіб життя, внутрішня органічна відраза до розкоші, відсутність у характері епікурейства та шкідливих звичок (паління, вживання алкогольних напоїв, ********** музики у стилі звукової какофонії та азартних ігор на гроші).
8. Уміння слухати людей і спілкуватися з пересічними українцями.
9. Здатність співстраждати та жити інтересами українського народу, української нації.
10. Широка, відкрита до змін свідомість, прагнення до постійного вдосконалення, вміння протистояти невдачам, визнавати помилки й гідно виправляти їх.
11. Відраза від надмірної особистої безпеки (оточення себе охоронцями, технічними засобами безпеки тощо).
12. Визнання і дотримання сімейних цінностей.
13. Безпартійність, припинення членства в партії.
14. Успішний досвід діяльності й управління людьми, системний виробничий та інформаційний інтелект.
15. Уміння заохочувати персонал до справи і здійснювати справедливу критику, залучати до роботи однодумців, створювати колективні продукти, слухати й прислухатися, приймати рішення на базі різних точок зору.
16. Володіння навичками ефективно розподіляти завдання та керувати часом.
17. Готовність провести люстрацію й очистити суспільство.

Славік якщо ти навіть забудеш проголосувати, не переймайся народ України зрозуміє.
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які не традиційні християнські цінності? Чому не може бути атеїст або мусульманин( кримський татарин) ?
а взагалі, по таким вимогам на виборах отримаємо бюлетень без жодного прізвища.
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По-перше, на відкриті дебати без суфлера він не піде, хіба що з Бойко. По-друге, Його команда всім відома. По-третє, виконаних обіцянок у нього катма.
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Під час від'їзду Порошенко сказав присутнім: "Я вас всіх люблю". У відповідь один з присутніх чоловіків вигукнув: "Та пішов ти!".
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А це, точно було "люблю" чи він використав інше слово?
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Короче Пётр готовит вертолёты на Ростов Вакарчук назвав мінімальні критерії у виборі президента: Дебати без суфлера, члени команди і виконані обіцянки - Цензор.НЕТ 6762
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У кого з кандидатів є фахові люди на ключові посади в державі? Я таких не знаю. До речі, Вакарчук ще пропустив посаду Голови Нацбанку.
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шо тут думать - только Петя подходит - зеленский в пролете (он то его знает,юля - то же) а другие не пройдут - так шо по логике и остается один Петя - это логика не смотря на свои предпочтения - он уже свой выбор сделал )))
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Порошенко підходить по всіх пунктах. А от Вакарчук, хороший хлопець але поганий політик.
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Порошенко пролітає по всіх пунктах. Бо на дебати він точно не піде, виконаних обіцянок нема, а команда давно всім відома.
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Він то піде. Але з ким дебатувать? Тимашонка і сама ніколи не ходить. Зеленський це тупий клоун, слуга Коломойського, про що з ним дебатувать. Гриценко ссикун - він ні на фронті не був ні на питання про розпродаж армії не відповідає. З ким йому дебатувать?
Щодо обіцянок, то він виконав їх більше, ніж обіцяв, а за те, що не зміг вибачився. Хоча там нема за що вибачатися.
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Вот кому действительно не нужен суфлер. так это Порошенко А вот как Зеленский без него обойдется?... тот кому все тексты пишут его литературные рабы Так и вижу, как после очередного вопроса Зеленскому, он вместо ответа, танцует танец 95 квартала)))
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===Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия===
А что, Вакарчук - это моральный авторитет нации?
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===Третье условие - кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.===

И иметь опыт работы президентом
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нормально шарится в необходимых и достаточных условиях )) по условию, даже выполнение этих трёх условий не достаточно для отдачи голоса в чью то пользу )))) уже вся шайка в пролёте)) а если ещё на пожалуйста огласит весь список достаточных, то там пусть все застрелятся во второй раз ))))
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Шо этот "балалаечник "о себе возомнил? Дожились: обычный музыкант дает советы обществу !!! по каким критериям выбирать Преза
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Цей "балалаєчник" також кандидат фізико-математичних наук, тому мабуть розумніший, ніж переважна більшість коментаторів тут...
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Голос демократа.Так маэ бути.Але ж в нас за штуку за маньяка голосуют.Люди доведённые до бедности,не делают осознанный выбор.Осознанный выбор приходит вместе с демократией,а не клептократией Вакарчук назвав мінімальні критерії у виборі президента: Дебати без суфлера, члени команди і виконані обіцянки - Цензор.НЕТ 6032
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Небыло там никого ,,за штуку".
ВСЁ ТО ДЕЙСТВО В ХАРЬКОВЕ, БЫЛО ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОДНОЙ ОБЩЕЙ КОМАНДЫ. КОТОРАЯ ЕГО ОРГАНИЗОВАЛА ПО ЗАКАЗУ МИНСТЭЦЯ, ПРОВЕЛА, И БАБЛО МИНСТЕЦЯ РАЗДЕЛИЛА МЕЖДУ СОБОЙ. 😉
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Та без разницы хто провёл.Кандидаты як дьявол искушают,а потом кидают.Гречка,пустые обещания,тысяча...всё шо душа пожелает,но продай душу.Зачем така влада,яка искушает як дьявол?
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и вакарчук на беквокале обязательно -
желательно на стадионе,

тогда можно больше накосить бабла со 100500 зрителей с фанариками.

молчало бы уж енто вакарчук.
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Якщо підійти формально то у 2007 році, здається, пан Вакарчук йшов на вибори в ВР з обіцянкою скасувати депнедоторканість. Не виконав. Ну і про що може говорити брехло?)
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Так он сам и ушёл с парламента намного досрочно. Когда понял что это невыполнимо.
ЕЩЁ ЕСТЬ У ВАС ПРИМЕРЫ УШЕДШИХ ДОБРОВОЛЬНО ИЗ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ ??????
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Як на мене, президент має бути 1. високоосвіченим інтелектуалом та інтелігентом; 2. українськомовним патріотом і українцем по духу.
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Что-то уже слегка воротит от Славкиной "воды". Отсутствие конкретики- прямой признак нежелания брать ответственность за свои слова. Залил ролик с очередной пафосной риторикой практически ни о чём (не считая неоднозначного намёка вроде как на гриценко). Попахивает каким-то дурацким самолюбованием.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВакарчук назвал минимальные критерии при выборе президента: Дебаты без суфлера, члены команды и выполненные обещания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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