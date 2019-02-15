 Вакарчук назвал минимальные критерии при выборе президента: Дебаты без суфлера, члены команды и выполненные обещания. ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Не планирую поддерживать ни одного из кандидатов. Но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю... Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", - написал певец.
Так, по мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.
Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.
Третье условие – кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.
Он добавил, что "эти три условия не являются достаточными, но точно необходимы".
"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - убежден Вакарчук.
И сделал бы
И наказал бы
И продал бы
И поборол бы
Но не за этим он туда шел.
"контрактная армия" в Украине была задолго до порошенка, как и обязательный призов, что до петра что сейчас.
а не критерий...
У нас очень тупоголовое население и намеков не понимает
Вакарчук должен был сам пойти на выборы, и тогда бы он располовинил рейтинг термоса и мы бы сейчас уже имели лидером президентской гонки единственного адекватного кандидата - Петра Алексеевича.
На крайний случай Вакарчук должен прямо заявить, что поддерживает Порошенко, а то все эти намеки для наших людей, воспитанных на быдлосериалах "сваты" и имеющим интеллект собаки павлова, реагирующим только на очень явные раздражители, очень сложны
В ЕС и НАТО без него быстрее попадём.
не вижу ни одной причины почему славиково мнение должно быть оформлено как новость.
тока потому, шо у него есть доступ к микрофону?
слесарю напильник, певцу карандаш и голос, бойцу автомат....
Кількість депутатів: 20
За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1
Тимошенко Ю.В.
За
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка
Кількість депутатів: 21
За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1
Ляшко О.В.
ЗаФракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"
Кількість депутатів: 25
За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=21858
От ті, кого ти називаєш клоунами і голосували за курс на ЄС та НАТО. Будь оригінальнішим.
А от є народ, є влада, вже 5 років, є тарифи, пенсії, зарплати - явно не європейські а самі самі мінімальні в ЄС. Чи про ту Україну Славку ти співав на майданах ?
Чи вся ця олігархія, корупція, свавілля влади Славко тебе влаштовує ?
Відсутність Славку громадянської позиції - це поза в яку тебе поставили.
2. Міцне фізичне і психічне здоров'я (здорове потаємне "я", що складається із базових потреб, мрій, планів, прихованих цілей, психологічних установок, комплексів тощо).
3. Високий рівень інтелекту.
4. Сповідання традиційних християнських цінностей.
5. Чесність, емоційна стійкість.
6. Упевненість у собі, честолюбство, прагнення до успіху, енергійність, працездатність.
7. Скромний спосіб життя, внутрішня органічна відраза до розкоші, відсутність у характері епікурейства та шкідливих звичок (паління, вживання алкогольних напоїв, ********** музики у стилі звукової какофонії та азартних ігор на гроші).
8. Уміння слухати людей і спілкуватися з пересічними українцями.
9. Здатність співстраждати та жити інтересами українського народу, української нації.
10. Широка, відкрита до змін свідомість, прагнення до постійного вдосконалення, вміння протистояти невдачам, визнавати помилки й гідно виправляти їх.
11. Відраза від надмірної особистої безпеки (оточення себе охоронцями, технічними засобами безпеки тощо).
12. Визнання і дотримання сімейних цінностей.
13. Безпартійність, припинення членства в партії.
14. Успішний досвід діяльності й управління людьми, системний виробничий та інформаційний інтелект.
15. Уміння заохочувати персонал до справи і здійснювати справедливу критику, залучати до роботи однодумців, створювати колективні продукти, слухати й прислухатися, приймати рішення на базі різних точок зору.
16. Володіння навичками ефективно розподіляти завдання та керувати часом.
17. Готовність провести люстрацію й очистити суспільство.
Славік якщо ти навіть забудеш проголосувати, не переймайся народ України зрозуміє.
а взагалі, по таким вимогам на виборах отримаємо бюлетень без жодного прізвища.
Щодо обіцянок, то він виконав їх більше, ніж обіцяв, а за те, що не зміг вибачився. Хоча там нема за що вибачатися.
А что, Вакарчук - это моральный авторитет нации?
И иметь опыт работы президентом
ВСЁ ТО ДЕЙСТВО В ХАРЬКОВЕ, БЫЛО ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОДНОЙ ОБЩЕЙ КОМАНДЫ. КОТОРАЯ ЕГО ОРГАНИЗОВАЛА ПО ЗАКАЗУ МИНСТЭЦЯ, ПРОВЕЛА, И БАБЛО МИНСТЕЦЯ РАЗДЕЛИЛА МЕЖДУ СОБОЙ. 😉
желательно на стадионе,
тогда можно больше накосить бабла со 100500 зрителей с фанариками.
молчало бы уж енто вакарчук.
ЕЩЁ ЕСТЬ У ВАС ПРИМЕРЫ УШЕДШИХ ДОБРОВОЛЬНО ИЗ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ ??????