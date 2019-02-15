 Телеканал "Россия" опубликовал подборку видео из твиттера Цензор.НЕТ об уничтожении российских наемников на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские пропагандисты, показав записи, обвинили украинских бойцов в нарушении минских соглашений.
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"Ваши бойцы на передовой не стесняются и в общем кичатся тем, что они продвигаются в глубь "серых" зон, захватываю те села, в которых им нельзя даже оказываться в рамках минских соглашений... Посмотрите, что они творят - те самые ваши вэсэушники", - сказала Скабеева.
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- Хорошо! - сказал Остап. - Ваша поза меня удовлетворяет.(c)
Они нас радуют конечно, но это ошибка....
Мир нас должен видеть плачущими и обижаемыми, а в то же время мы должны яростно, но не публично убивать оккупантов...
Израиль так и делает к примеру... - убивает своих врагов, но никогда не хвастается...