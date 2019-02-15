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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Телеканал "Россия" опубликовал подборку видео из твиттера Цензор.НЕТ об уничтожении российских наемников на Донбассе. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева использовала подборку видео из Твиттера Цензор.НЕТ о ликвидации российских наемников в эфире своего шоу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские пропагандисты, показав записи, обвинили украинских бойцов в нарушении минских соглашений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили объект российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО

"Ваши бойцы на передовой не стесняются и в общем кичатся тем, что они продвигаются в глубь "серых" зон, захватываю те села, в которых им нельзя даже оказываться в рамках минских соглашений... Посмотрите, что они творят - те самые ваши вэсэушники", - сказала Скабеева.

Смотрите: "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Прямым попаданием из ПТРК украинские бойцы уничтожили группу российских наемников вблизи Донецка (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111875
 
 
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Бутусов не пропускает ни одного шоу Скабеевой.
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Потрібно знати ворога. Хто недооцінює та не цікавиться ворогом- потім жалкує.
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ВСУ видимо их очееень бомбит когда к армии относятся уважительно)))
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горит жопа у сливного бачка синим пламенем и это есть гут! Зиг хайл бандеровцы!
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За Дебальцево забула Карга сказати,що там відбувалось?
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Видно что у сливного бочка- ********** нехило так бомбануло
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- Хорошо! - сказал Остап. - Ваша поза меня удовлетворяет.(c)
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а ви кажете що тут в коментах одні патріоти, на твітері та тут тролів сепарських і скабеєвських, хочь греблю гати. Пишуть та провокації створюють, для накачки населення України розбратом, потім доносять все в зливний бачок раші.
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Всего минута видео а на душе так тепло и радосно --Всім Українцям здоровя і миру . А москалям ***** в сраку . Слава Украіні
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эти видео (которые сейчас часто стали выставлять) входят в предвыборную агитацию Порошенко...
Они нас радуют конечно, но это ошибка....
Мир нас должен видеть плачущими и обижаемыми, а в то же время мы должны яростно, но не публично убивать оккупантов...
Израиль так и делает к примеру... - убивает своих врагов, но никогда не хвастается...
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А де коронна фраза з цього ж випуску про відео з птуром і 4 окупантами? Там самий смак:"4 мирних ополчєнца БЄЖАЛІ гасіть ГОРЯЩІЙ ДОМ, когда по нім ізподтішка стрєльнулі бандєровци"))
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Ну хоть что-то полезное для лишнехромосомных *****-TV показало.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТелеканал "Россия" опубликовал подборку видео из твиттера Цензор.НЕТ об уничтожении российских наемников на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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