 Прямым попаданием из ПТРК украинские бойцы уничтожили группу российских наемников вблизи Донецка (обновлено). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
На записи видно группу террористов на окраине населенного пункта и полет управляемой ракеты в их сторону.
Судя по данным террористического паблика "Сводки от ополчения Новороссии", украинские воины атаковали российских боевиков вблизи Донецка. В результате выстрела из ПТРК погибло три террориста, один получил тяжелые ранения.
Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил подробности ликвидации трех российских наемников 8 февраля.
"Это произошло в районе "авдеевской промзоны", на видео окраина поселка Ясиноватая на окраине Донецка. С дистанции примерно 2800 метров был совершен пуск управляемой ракеты 9М113 "Конкурс". Прямое попадание - три наемника уничтожены на месте, один тяжело ранен. В этот район выдвинулось наше подразделение для ликвидации огневых точек, нарушающих режим прекращения огня. Однако при наблюдение за целью, было принято решение поразить расчет огневой точки. Учитывая большое открытое пространство перед ними, где, казалось, можно заранее увидеть любую угрозу, наемники не ожидали атаки, стояли не прячась. Ракета "Конкурса" дозвуковая, 208 метров в секунду, и потому противник наверняка слышали звук выстрела, но звук был рассеян расстоянием, и потому они спокойно продолжили беседу. Свои потери огласил сам противник в социальных сетях, так что результат подтвержденный", - отметил журналист.
"Да, это не "Стугна" поразила , но, как видно, старые советские "Конкурсы" показывают чудеса надежности и точности в умелых руках. Следует отметить, что командир группы сумел добиться полной тактической внезапности и скрытно вышел на позицию, это позволило выполнить задачу и также скрытно выйти к своим. В составе группы - один из самых опытных (и самых юных) наших операторов ПТРК, за плечами которого многие сотни пусков. С помощью 10 кратного штатного прицела он поразил цель одной ракетой. Блестящий пример эффективных действий украинских воинов", - резюмировал Бутусов.
и осколочно-фугасные специально для живой силы на открытых пространствах...
едет такой укрокаратель на коне, с верным оруженосцем и ПТУРом на перевес, видит бравых впопулченцев и посылает своего верного Санчо с вызовом на поединок.
совсем там рехнулись от бояры и телевизора.
как видно идея делать для ПТРК фугасный выстрел себя оправдывает
опять же почти каждый день появляется видео с использованием Стугны и Корсара . а смотрим его не только мы но и иностранные военные ( потенциальные покупатели ) . для нас это приятные видосики а для них это неплохая реклама украинского вооружения
кремлеб#тов насрать! Все буде Україна! По горению в#тных пердаков, становится
совершенно очевидно что, наши хлопцы реально красавы!!! ) Удачи вам парни,
возвращайтесь живыми, и с победой
я его выкладывал .а модер удалял и ссылку на видео и акк банил а тепер типа вуаля зацените .да мы Интернет ресурс №1 в Украине ...пху на вас потом непонятки почему Бутусову акк на фейсбуке банят
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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Теперь террористам будет сложнее прикрываться домами жителей для обстрела украинских позиций.
Да и тренировка важна, если террористы пойдут в наступление, то украинские воины смогут эффективно использовать высокоточное оружие для отражения наступления.
Анатолий Штирлиц
Опубликовано: 8 февр. 2019 г.
Цензор я тут анекдот про жирафа вспомнил или же у вас часовой пояс +168