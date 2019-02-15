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 Прямым попаданием из ПТРК украинские бойцы уничтожили группу российских наемников вблизи Донецка (обновлено). ВИДЕО

В сети появилась видеозапись уничтожения группы пророссийских террористов прямым попаданием управляемой ракетой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На записи видно группу террористов на окраине населенного пункта и полет управляемой ракеты в их сторону.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

Судя по данным террористического паблика "Сводки от ополчения Новороссии", украинские воины атаковали российских боевиков вблизи Донецка. В результате выстрела из ПТРК погибло три террориста, один получил тяжелые ранения.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил подробности ликвидации трех российских наемников 8 февраля.

"Это произошло в районе "авдеевской промзоны", на видео окраина поселка Ясиноватая на окраине Донецка. С дистанции примерно 2800 метров был совершен пуск управляемой ракеты 9М113 "Конкурс". Прямое попадание - три наемника уничтожены на месте, один тяжело ранен. В этот район выдвинулось наше подразделение для ликвидации огневых точек, нарушающих режим прекращения огня. Однако при наблюдение за целью, было принято решение поразить расчет огневой точки. Учитывая большое открытое пространство перед ними, где, казалось, можно заранее увидеть любую угрозу, наемники не ожидали атаки, стояли не прячась. Ракета "Конкурса" дозвуковая, 208 метров в секунду, и потому противник наверняка слышали звук выстрела, но звук был рассеян расстоянием, и потому они спокойно продолжили беседу. Свои потери огласил сам противник в социальных сетях, так что результат подтвержденный", - отметил журналист.

"Да, это не "Стугна" поразила , но, как видно, старые советские "Конкурсы" показывают чудеса надежности и точности в умелых руках. Следует отметить, что командир группы сумел добиться полной тактической внезапности и скрытно вышел на позицию, это позволило выполнить задачу и также скрытно выйти к своим. В составе группы - один из самых опытных (и самых юных) наших операторов ПТРК, за плечами которого многие сотни пусков. С помощью 10 кратного штатного прицела он поразил цель одной ракетой. Блестящий пример эффективных действий украинских воинов", - резюмировал Бутусов.

Прямым попаданием из ПТРК украинские бойцы уничтожили группу российских наемников вблизи Донецка (обновлено) 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили объект российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111857
 
   
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Сводки ополчения,по-моему, какой-то украинский тролль писал.
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Домой... К мамке... В сыктывкар... Частями... Наложенным платежом...
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птур не практичен против живой силы, которая к тому же стоит как мишень. Это примерно как из пушки- по воробьям. Одна ракета стоит дохрена.
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Для "бл(р)ятского" руцького нарот(д)а не жалко . Ви біомусор !
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Це опробування корсару. До нього в комплект входять і ОФ постріли. Порахуйте, скільки снарядів, мін, пострілів з спг9 потрібно зробити, щоб знищити 3 окупантів? Високоточна зброя дорожча, проте потрібен лише 1 постріл)
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Ты эту байку расскажи трем 200-м и одному 300-му сепарам... Они скорее всего тоже так думали... думали что у ПТРК есть только бронебойные снаряды - а оказалось что есть еще
и осколочно-фугасные специально для живой силы на открытых пространствах...
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ага, так и представляю.
едет такой укрокаратель на коне, с верным оруженосцем и ПТУРом на перевес, видит бравых впопулченцев и посылает своего верного Санчо с вызовом на поединок.
совсем там рехнулись от бояры и телевизора.
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Звертаю увагу, що останнім часом наші частенько "балуються" ракетами. Це радує - все таки добра ракетна високоточна техніка - елемент ******** армії а не армії ХХ-го сторіччя. Та і кацапам добре - вони ******* коли їм "корсар" в іпало влітає. Вигода взаємна.
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молодцы ребята . кошмарят абизян Прямим влучанням із ПТРК українські бійці знищили групу російських найманців поблизу Донецька - Цензор.НЕТ 8373
как видно идея делать для ПТРК фугасный выстрел себя оправдывает

опять же почти каждый день появляется видео с использованием Стугны и Корсара . а смотрим его не только мы но и иностранные военные ( потенциальные покупатели ) . для нас это приятные видосики а для них это неплохая реклама украинского вооружения
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Вот и славненько))!! Уже в раю как сЦарь и предсказывал
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А как он ножкой Па сделал перед попаданием Прямим влучанням із ПТРК українські бійці знищили групу російських найманців поблизу Донецька - Цензор.НЕТ 9242 Невинно убиенные актеры академии российского балета...
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На
кремлеб#тов насрать! Все буде Україна! По горению в#тных пердаков, становится
совершенно очевидно что, наши хлопцы реально красавы!!! ) Удачи вам парни,
возвращайтесь живыми, и с победой
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А какая лексика у кацапонедоумков. Видно,что там жопы полыхают что тот напалм.😄
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Хорошее оружие Кровавый Пастор туда поставлять начал. Вот что значит человек на своем месте. Скоро еще и на Вільхе им там реквием сыграют. Если кто заметил - сепары свои РСЗО не включают, боятся ответа. Кацапские офицеры под ответку ложиться не хотят.
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Старое видео... Давай новых жареных колорадов! Прямим влучанням із ПТРК українські бійці знищили групу російських найманців поблизу Донецька - Цензор.НЕТ 2089
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Как подгорает у ватки "сводки пополчения новоросии" - аж приятно читать! Прямим влучанням із ПТРК українські бійці знищили групу російських найманців поблизу Донецька - Цензор.НЕТ 1154
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Гарна праця, хлопці!!! Продовжуйте, не зупиняйтесь, рогатим у пеклі місця достатньо!!)) Слава Героям України!!!
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Дед задумался ,наверно надо еще один реферемдум организовать ,стран же много на Земле ,авось какой и понадобится наш Бамбас .
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на последних секундах видно как разлетается жареная баранина.
Прямим влучанням із ПТРК українські бійці знищили групу російських найманців поблизу Донецька - Цензор.НЕТ 5384

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мабуть хлопці підняли)) Того рогатого, що полізло з укриття, з бутиля??))))
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красиво... "и москаля нема, немає москаля....."
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поховали москаля у фуфайці, а у Того москаля видно пальці))))
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Пора ДНР в аду посольство открывать...легитимное представительство, так сказать..Элита кое-какая там уже есть.
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На трёх мокшей скинули бумер не дороговато? АГСа с головой хватило бы , да и не факт что птуром всех задвухсотли поражающий фактор ПТУРа коммулятивная струя.
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ну хер его знает... вроде бы попали в самый центр там где стояли сепары,но как видно в конце видео как минимум двое остались живы...
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мабуть там ще і зброю кацапську з ладу вивели...
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этому видосу уже неделя ..
я его выкладывал .а модер удалял и ссылку на видео и акк банил а тепер типа вуаля зацените .да мы Интернет ресурс №1 в Украине ...пху на вас потом непонятки почему Бутусову акк на фейсбуке банят
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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Умная, высокоточная военная техника делает на фронте чудеса.
Теперь террористам будет сложнее прикрываться домами жителей для обстрела украинских позиций.
Да и тренировка важна, если террористы пойдут в наступление, то украинские воины смогут эффективно использовать высокоточное оружие для отражения наступления.
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Пипец! Хорошее настроение на целый день!
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Анатолий Штирлиц
Опубликовано: 8 февр. 2019 г.

Цензор я тут анекдот про жирафа вспомнил или же у вас часовой пояс +168
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Вата вчера весь день это показывала и волала,шо то не боевики а мальчики в трусиках и их мамы. Прямим влучанням із ПТРК українські бійці знищили групу російських найманців поблизу Донецька - Цензор.НЕТ 4747
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бытренько и оперативненько от быстрых модеров Цензорнета видосик
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блін! лапті від ватарилих аж мені до Київа долетіли! Нашим Героям тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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Я в акуе вы внатуре прикидываетесь или вы упоротые все ...этот видос даже по зомбоящику крутили неделю назад ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрямым попаданием из ПТРК украинские бойцы уничтожили группу российских наемников вблизи Донецка (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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