 "Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фейковый митинг собрали журналисты редакции портала 057.ua после обращения ветерана АТО, который решил проверить "поведутся" ли на такой заработок харьковчане.
Всем предложили собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции.
"Никто из желающих заработать легкие деньги даже не додумался проверить, кто такой Оноприенко. Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца. В период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. По кровожадности он, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века, сравнимым с Чикатило", - пишут журналисты.
Во время подготовки к митингу наемные сторонники выкрикивали лозунги "Оноприенко - это сила!" и "Оноприенко - будущее Украины", а в разговорах утверждали, что именно его хотят видеть следующим президентом.
на период выборов ЗАПРЕТИТЬ магазины Порошенко ROSHEN как предвыборную агитацию!
Вот и откликнулись деяния голоса быдла с 2014 и по сей день.
продажні морди.
їм пуцин заплатить вони і його оберуть
Йуля за собою масовку на 20 автобусах возить, ці за 1000 грн. на мітинг зібралися.
Понизит газ в 2 раза, а **** ему,
Практически тоже телезвезда и актер,
И путин тоже его будет боятся.
Как по мне ничем от этой троицы не отличается.
Шикарні історії провернули в Одесі та Києві. Організували мітинг в підтримку неіснуючого кандидата в президенти - Сергія Філатова.
В Одесі людей запросили до Дюка.
За кілька годин стояння запропонували 1000 грн, відповідно бажаючих зібралось багато. В результаті жоден з організаторів звісно не прийшов, а мітингарям запропонували покататись на фунікулері.
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Потім в групах, де збирали, написали, що кандидат не прийшов, бо провалився в люк і розбився насмерть.
Найбльше розчарувався чоловік, який привів 270 людей, адже за кожного обіцяли премію.
В Києві людей зібрали на Андріївському узвозі перед вебкамерами, давали вказівки і дивились за цим всім онлайн.
Особисто мені подобаються такі пранки!
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Олександр БАРАБОШКО
[У Києві та Одесі бажаючі заробити легких грошей вийшли на мітинг в підтримку неіснуючого кандидата в президенти. ФОТО]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549886484-u-kievi-ta-odesi-bazhayuchi-zarobiti-legkih-groshey-viyshli.html
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