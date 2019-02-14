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Все про:выборы (21058) деньги (761) митинг (2285) Харьков (4163)

 "Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко. ВИДЕО

Жители Харькова за 1000 гривен вышли на фейковый митинг в поддержку "кандидата" в президенты - известного маньяка Анатолия Оноприенко, который, к тому же, уже умер в житомирской тюрьме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фейковый митинг собрали журналисты редакции портала 057.ua после обращения ветерана АТО, который решил проверить "поведутся" ли на такой заработок харьковчане.

Всем предложили собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции.

"Никто из желающих заработать легкие деньги даже не додумался проверить, кто такой Оноприенко. Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца. В период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. По кровожадности он, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века, сравнимым с Чикатило", - пишут журналисты.

Во время подготовки к митингу наемные сторонники выкрикивали лозунги "Оноприенко - это сила!" и "Оноприенко - будущее Украины", а в разговорах утверждали, что именно его хотят видеть следующим президентом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не продавай свой голос на выборах, не участвуй в подкупе и лжи!" - глава МВД Аваков обратился к украинцам. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111752
 
   
 Топ комментарии
 
це такі в нас виборці ?
продажні морди.
їм пуцин заплатить вони і його оберуть
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понавыбирают всяких Онищенко да Оноприенко, а потом Порошенко им виноват.
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Неплохо было б чтоб поле митинга к ним вышел их кандидат с обрезом и кучей патронов. То что он подох - хорошо. Плохо, что такие твари, как эти живут среди нас.
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ТРЕБУЮ
на период выборов ЗАПРЕТИТЬ магазины Порошенко ROSHEN как предвыборную агитацию!
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Так ты ЖЫдун или параноик?
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не повторяйся, мы знаем
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++++++++++
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там же не раздают бесплатные конфеты.
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наезжаешь на цензор？ прикольно посмотреть на реакцию
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только сегодня 2 блога агитативных и 2 фейковых заказных опроса. Если докажут правдивость инфы, то пускай блокируют. И докажут, что блоги не агитация, а просто так обозреватели Цензора поддерживают Зеленского.
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Покажи не фейковые, не запрещает же никто
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а их кто то проводил? Я не заказывала, а вы?
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кто проводил там написано. почему ты не проводила, что бы пэтя стал с 146%？
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а кто проводил? Вы хоть ссылку прочли? там нет ФИО клиента
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Там есть, кто проводил и это может быть личная иннициатива. Это же их работа, или обязательно должен быть заказчик？ не смеши людей
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А чё если зелёному низя кино снимать....
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І ломбарди та перепелині яйця!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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понавыбирают всяких Онищенко да Оноприенко, а потом Порошенко им виноват.
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Уже понавыбирали всяких Порошенко. Поэтому именно он и виноват, что своей деятельностью привёл к такой коррупции, нищете и повальной продаже голосов.
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Да ну...Порошенко не приводил к такой коррупции и повальной продаже голосов - это все было и до него. Порошенко просто ничего не сделал, чтобы это изменить.
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Порохоботы - изобретение Порошенко В других избирательных кампаниях, даже 2014 года такого не было!
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Ну да. Бьіло и до него. Он только все усовершенствовал, осовременил, и добавил лжи и цинизма.
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Чому кожне кацапське г!вно вилазить на формум під американським прапором ? Комплекс неповноцінності , чи просто "стесняемся" власівської портянки ?
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Если такие как ты на площади- дебилы и казнокрады, виноват Порошенко?
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А до пороха что было? Был земной рай? Не продавались голоса, не было титух?
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Еще за то, что дважды выбрали кучму, не ответили по полной. порошенко, конечно, мародер, но именно кучма заложил все основы коррупции в Украине, он же сделал Крым автономией, он же из бюджета Украины выплачивал в Крыму весьма немалые пенсии московитским военным, уступил фиме звягильскому с дамбасней, стучащей касками по асфальту...
Вот и откликнулись деяния голоса быдла с 2014 и по сей день.
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Надо Харків розбомбить "Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко - Цензор.НЕТ 9946
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Ні, я. Город сепаратистів "Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко - Цензор.НЕТ 9505
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Дядько в Києві помер давно, ще при есе-сері "Хочу саме його вибрати президентом", - харків'яни за гроші вийшли на фейковий мітинг на підтримку маніяка Онопрієнка - Цензор.НЕТ 6682
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Это лучше Парашенки..., уничтожил люду меньше.
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це такі в нас виборці ?
продажні морди.
їм пуцин заплатить вони і його оберуть
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Так половине и платить не надо...по зову сердца отдадутся.
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Неплохо было б чтоб поле митинга к ним вышел их кандидат с обрезом и кучей патронов. То что он подох - хорошо. Плохо, что такие твари, как эти живут среди нас.
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Все нормально!
Йуля за собою масовку на 20 автобусах возить, ці за 1000 грн. на мітинг зібралися.
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Всем всё пох. А в итоге "властьвинаватаааа". Можно сделать скидку на ватность региона,но подозреваю,что и в других городах найдутся такие же.
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Вгадайте що стається зі студентами, котрі в грудні 2013 року називають майдан смітником. Правильно стають помічниками депутатів від БПП https://www.facebook.com/mr.petruccio/videos/10156779327052860/ …
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Идеальный кандидат, как 3е наших "Лидеров".
Понизит газ в 2 раза, а **** ему,
Практически тоже телезвезда и актер,
И путин тоже его будет боятся.
Как по мне ничем от этой троицы не отличается.
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Пофамільно оголосити всіх цих дебілів
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Тех, которые готовы за тыщу свой голос продать??? Боюсь- в формат сайта Цензора не войдет списочек. А если с именами и отчествами, то точно- не войдет.
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Воистину, верно болтали в Союзе: "Если эта Хунта не отпустит нашего Лучу, с карнавала- завтра на работу не идём!". Не знаю, как там сейчас, в Чили, а 20 лет назад было весьма пристойно. И там точно знали, что хунта- это не женское имя.
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Вот таких надо лишать право голосовать!
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ЗМІ писали, що в Одесі так само перевіряли готовність лохотрата вийти за гроші за будь-кого (фейкового кандидата). Тільки на гроші потім кинули "Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко - Цензор.НЕТ 4449
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Там это выглядело с юморком, по-одесски. А тут- несравнимо жестче, с Оноприенко.
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Сподіваюся, що і те, й інше збіговисько мають певний виховний ефект для тих, хто найкраще вчиться на втрачених чи неотриманих купюрах. Може, на наступний - справді проплачений - мітинг вже не підуть....
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збідніння народу та його дебілізація - це дві сторони однієї медалі.
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Собственно, на этом можно и поставить точку, в прениях.
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Я вот смотрю на эти рейтинги гонки и понимаю что народ на 90% так же осознанно голосует, а потом удивляется почему каждый раз выборы из того что не тонет (в рейтингах конечно жеж).
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Порошенко решил запретить сериал "Слуга народа" потому что ему само название не нравится : - Какой это я вам слуга, холопы???
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Ой, та хватит уже раскручивать этого Зелю! Надоела уже эта тупость! Зеля- не сомостоятельная фигура, а бенин холоп. Того самого олигарха Бени, который в 2014 поддержал олигарха Пепу! Главная их задача- вывести Зелю с Пепой во второй тур. И тогда вы получите Пепу на второй срок! Разведут, как котят. ОПЯТЬ.
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Наш народ достойний того, щоб президентом був Зеленський. У мене все.
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Кондитер довел народ до безумия. Даже Оноприенко, лишь бы не он!
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Как можно довести до безумия того, у кого нет ума?
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насправді це сумно та жахливо..показує рівень інтелектуальної деградації суспільства..
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1000 гривен то сейчас, а дерьмо,то же потом всем хлебать... Быдло
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І вони потім кричать про корупцію? Винна влада? Кого вони виберуть?"Избави нас бог от тех, кто думает, что исполняет его волю."
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У Києві та Одесі бажаючі заробити легких грошей вийшли на мітинг в підтримку неіснуючого кандидата в президенти. ФОТО
Шикарні історії провернули в Одесі та Києві. Організували мітинг в підтримку неіснуючого кандидата в президенти - Сергія Філатова.
В Одесі людей запросили до Дюка.
За кілька годин стояння запропонували 1000 грн, відповідно бажаючих зібралось багато. В результаті жоден з організаторів звісно не прийшов, а мітингарям запропонували покататись на фунікулері.
Читайте також: Чистилище для кандидатів у президенти
Потім в групах, де збирали, написали, що кандидат не прийшов, бо провалився в люк і розбився насмерть.
Найбльше розчарувався чоловік, який привів 270 людей, адже за кожного обіцяли премію.
В Києві людей зібрали на Андріївському узвозі перед вебкамерами, давали вказівки і дивились за цим всім онлайн.
Особисто мені подобаються такі пранки!
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Олександр БАРАБОШКО
[У Києві та Одесі бажаючі заробити легких грошей вийшли на мітинг в підтримку неіснуючого кандидата в президенти. ФОТО]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549886484-u-kievi-ta-odesi-bazhayuchi-zarobiti-legkih-groshey-viyshli.html

🤑
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После Порошенко и Оноприенко не так уж и плох ...
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Я так и не понял: им заплатили или нет? Надеюсь, что просто объяснили, кто такой Оноприенко и отправили (послали) по домам.
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Сделают, как в Одессе - скажут, что кандидат умер, провалившись в люк.... "Хочу саме його вибрати президентом", - харків'яни за гроші вийшли на фейковий мітинг на підтримку маніяка Онопрієнка - Цензор.НЕТ 841
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Господе! Как же стыдно смотреть на такое! Люди вы действительно сошли с ума?
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Про таких Швейк говорил: его кошка стащила с пеленального столика и он ударился головой о бетонный пол!
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пора сваливать. Тут никогда ничего не будет.
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из-за 20 алкашей-наркоманов? Такое можно организовать в любой стране мира.
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это сброд какой-то, а не харьковчане.
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вот так и делаются рейтингы аля клоун Зеля на 1 месте.(опрасы) "Хочу саме його вибрати президентом", - харків'яни за гроші вийшли на фейковий мітинг на підтримку маніяка Онопрієнка - Цензор.НЕТ 4953
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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